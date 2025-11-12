PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 13. novembris
Vārda dienas: Eižens, Jevgeņijs, Jevgeņija
Saksofonisti pieskandina dzelzceļa staciju

Sarmīte Feldmane
00:00
13.11.2025
6
Saksis1

Skan! Saksofonists Jānis Jansons un 65 saksofonisti piepildīja Cēsu dzelzceļa staciju. FOTO: Sarmīte Feldmane

Tos, kuri svētdien (09.11.) pusdienlaikā bija Cēsu dzelzceļa stacijā, sagaidīja skanīgs pārsteigums. Daudzi bija atnākuši, lai būtu klāt nebijušā notikumā. Te muzicēja 65 dažādu paaudžu saksofonisti no visas Vidzemes.

Novembris ir saksofona radītāja Ādolfa Saksa dzimšanas mēnesis. Šogad viņam 211.jubileja.
Pirms trim gadiem A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagogi Jānis Jansons un Zintis Žvarts sarunā saprata, ka  saksofonistiem vajag kādu lielāku kopā sanākšanu un reizē pārsteigt Cēsis. Tad arī atgādināt par saksofona izgudrotāju.

“Man dullības patīk, gribējās ko citādu,” atzina J.Jansons, bet Z.Žvarts atklāja, ka mūziķi saņem notis, apgūst repertuāru, tad sabrauc, kopā pamēģina un uzstājas. Šajā reizē mūzikā satikās, sākot no deviņgadīgiem skolu audzēkņiem līdz 75 gadniekiem, kuri saksofonu spēlē visu mūžu.

“Daudz domājām, kur spēlēt. Vispirms jau vietai jābūt  publiskai un lai nav ikdienišķa, pierasta,” uzsvēra J.Jansons. Pirms diviem gadiem saksofonisti Cēsīs muzicēja veikalā “Solo”, pērn tirgus vecajā paviljonā. Šoreiz performancei “Aplis” tika izraudzīta dzelzceļa stacija.

Stacijas uzgaidāmā zāle ātri vien piepildījās ar mūziķiem un klausītājiem. Abās pusēs tika atvērtas durvis, un koncerts bija labi dzirdams plašā apkārtnē. Ar azartu, prieku saksofonisti neskopojās, un katrs skaņdarbs telpā izskanēja kā pārsteigums, kam sekoja aplausu vētra.

Velti kādam saksofonistam jautāt kaut ko par saksofonu, atbilde viena – saksofons ir mūzikas instruments numur viens un par to nav vērts šaubīties. “Nevienam instrumentam nav tādas skaņas. Ar saksofonu var spēlēt visdažādāko žanru mūziku, “Druvai” uzsvēra A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknis Eduards Vilkasts.

Klausītāju vidū bija arī    1.pamatskolas pūtēju orķestra saksofonista Tomasa Pužuļa vecāki Anita un Dainis. “Dēls pats izvēlējās mācīties spēlēt saksofonu, ļoti patīk,” pastāstīja mamma, bet tētis uzsvēra, ka otro gadu apmeklē saksofonistu saspēlēšanos. Pieredzējušais saksofonists Vilnis Auziņš bija lakonisks: “Vienmēr ir prieks uzspēlēt, un kopā ar jaunajiem arī pats jūtos jaunāks.” Viņš performancē piedalījies arī iepriekšējos gados.

Koncerts izskanēja ar skaļiem jo skaļiem aplausiem. Sa­runās klausītāji vērtēja, ka nemaz nerunājot par mūziku, kas skanēja brīnišķīgi, arī pārsteidzošāku vietu izvēlēties grūti.   

“Tas bija jauki. Varētu katras brīvdienas te skanēt mūzika,” atzina autoostas biļešu pārdevēja Dace un piebilda, ka tiem, kuri gribēja nopirkt biļetes, klausītāji ļāva izspraukties līdz kasei.

Pēc performances    koncert­zāles “Cēsis” kamerzālē notika saksofonista Oskara Petrauska un pianistes Elīnas Bērtiņas koncerts – meistarklase.

“Bija prieks vērot, kā jaunie saksofonisti ieklausās, ko stāsta un rāda profesionāļi, bet pieredzējušajiem šādās meistarklasēs allaž atklājas kādas piemirstas muzicēšanas nianses,” sacīja J.Jansons.

Saksofonistu satikšanās un muzicēšana bija arī A.Kalniņa Mūzikas vidusskolas simtgadei veltīts notikums.

