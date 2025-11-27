Sakopti pagalmi un skaistas ēkas priecē

Cēsu novadā svinīgi sveikti šī gada visskaistāko pagalmu un izcilāko būvju konkursu laureāti.
Aizvadītajos valsts svētkos plaši neizziņotā un intīmā gaisotnē notikušajā apbalvošanā koncertzālē “Cēsis” godināja dažādu īpašumu saimniekus un uzturētājus. Konkursa “Skaistākais Cēsu novada dārzs un sakoptākā teritorija 2025” laureātu vidū arī vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuri ap savu – tik dažādu ļaužu apdzīvoto – namu izveidojuši sakoptu un pievilcīgu ainavu.
Kad “Druva” uzrunāja nominācijas “Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms Cēsu novadā” trešās vietas ieguvēju, Cēsu nama Valmieras ielā 15 pārstāvi Diānu Melderi, viņa atzina, ka speciālas iemītnieku kopā sanākšanas un apspriedes par teritorijas uzkopšanu nekad nav bijušas. “Mēs neko neplānojam – vienkārši ejam un darām. Ko kurš izdomā, dara, kad ir laiks,” pieticīgi pēc saņemtās atzinības noteic mājas vecākā, vienlaikus paužot pārliecību, ka sakoptu vidi vajadzētu vēlēties ikvienam. Avīzei viesojoties šajā namā, kas atrodas iepretim pilsētas stadionam, manāms, ka ne tikai mājas priekšpusē un iekšpagalmā viss uzkopts, stādījumi sagatavoti ziemai un liekais novākts, bet arī gaiteņos valda teju mirdzoša tīrība. Atzinību par sakoptību nama iemītnieki saņēmuši arī iepriekš – 2008. un 2013.gadā. Goda raksti novietoti gaitenī pie sienas, nupat iegūtais diploms tiks novietots tiem blakus.
D. Meldere pastāsta, ka ēkā esot 12 dzīvokļi; kopīga nauda, lai darītu lielākus darbus, gan neesot iekrāta, taču uzturēt vidi kārtībā un tīru varot paši, un tas prasa tikai laiku. “Nevienam neviens neko neuzspiež – kad ir brīvs laiks, ej un kaut ko sagrāb vai iestādi kādu puķi,” brīvo izvēli kopā dzīvot skaistā vidē uzsver mājas vecākā.
Otrā vieta 2007. gadā apdzīvot sāktam daudzdzīvokļu namam netālu no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Pilsētas vidusskolas. Arī šīs ēkas uzturēšana vairāk ir vienas iemītnieces nerimstošs darbīgums. Kā stāsta ēkas Ģimnāzijas ielā 2 D apsaimniekotāju pārstāvis Jānis Gruntmanis, šajā visnotaļ lielajā un daudzu cilvēku, kā arī pāris uzņēmumu apdzīvotajā mājā kopīgu talku aicinājumi pagaidām neesot izskanējuši. Visu šī brīža skaistumu, košuma dobes, ap māju izveidojusi Sandra Meijere. “Faktiski tas viss ir viņas nopelns,” ar pateicību teic J. Gruntmanis, pastāstot, ka kundze ar aizrautību rūpējoties par stādījumiem un piepildījumu rodot skaisti sakoptā vidē.
Savukārt pirmās vietas laureātiem – Drabešu pagasta Līvu ciema Zvārtas ielas 3 iemītniekiem – kopīgais darbs un satikšanās, parunāšanās tik dažādo talku laikā ir tradīcija. Par apbalvojumu ēkas dzīvokļu īpašnieku biedrības “Ābeļdārzs Zvārtas 3” valdes loceklis Andris Rutkovskis saka: “Mērķtiecīgi uz to negājām, bet arī pārsteigums nav.” Izrādās, mājas iemītnieki par šo nomināciju uzzinājuši jau vasaras ievadā. A. Rutkovskis pastāsta par darba ritmu, kas gadu gaitā iesakņojies, uzsverot – kad nepieciešams lielāks darbs, izziņo talku, ierodas, kurš nu tajā brīdī ir brīvs. “Skaidrs, ka visi nekad nebūs,” viņš uzsver, piebilstot, ka arī vecāka gadagājuma kaimiņi cenšoties pievienoties talkās kaut ar klātbūtni.
Nepieciešamos darbus galvenokārt saplāno pats A. Rutkovskis. Viņš audzē ziemcietes, tad paliek stādi arī piemājas dobēm. Darba ap māju ir gana daudz, jāapkopj vesels hektārs, turklāt teritorijā aug arī pārdesmit ābeļu. Vaicāts, kā izdodas organizēt visus iemītniekus kopīgam darbam, A. Rutkovskis atteic, ka par to pat netiek īpaši piedomāts. “Mēs, kaimiņi, cits citu esam pazinuši visos laikos,” viņš atzīst, piemetinot, ka arī jaunie iemītnieki tiekot ātri iesaistīti.
Nominācijā “Skaistākais Cēsu novada dārzs” apbalvotais īpašums atrodas Cēsīs, Ģimnāzijas ielā 15 B, otrs Līvos, Kalna ielā 9. Kā skaistākās mūsu novada lauku sētas apbalvotas divas saimniecības Līgatnes pagastā – “Plostnieki” un “Jaunkūlas”, kā arī Straupes pagastā esošās “Mežrozes”. Šajā nominācijā pasniegti arī Atzinības raksti Amatas pagasta “Arājiem”, “Dzērvītēm” un “Vecdzērvēm”, Raiskuma pagasta “Katrīnām”, Stalbes pagasta “Vajčakām”, Straupes pagasta “Vīgriezēm”, Vaives pagasta “Āriņiem”, Vecpiebalgas pagasta “Kalna Mūrniekiem” un Zaubes pagasta “Ragaiņiem”.
Taurenes pirmsskolas izglītības iestāde “Asniņš” kā vienīgā savā nominācijā saņēmusi balvu par sakoptāko pašvaldības teritoriju.
Par vislabāk kārtībā uzturēto uzņēmuma teritoriju atzīta viesu māja “Virgabaļi” Drabešu pagastā. Otrajā vietā kempings “Apaļkalns”, kas atrodas Raiskumā. Trešā vieta šajā nominācijā kamieļu parkam “Rakši” Drabešos. Atzinību nopelnījusi Stalbes pagasta zemnieku saimniecība “Kaktiņi” un atpūtas komplekss “BrīvKalni” Veselavas pusē. Kā vērīgākais skatītājs – tātad nominantu pieteicējs – šajā konkursā apbalvota Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.
Pasākumā pasniegti arī goda raksti konkursā “Gada būve Cēsu novadā 2025”.
Kā vislabāk izveidotā individuālā dzīvojamā māja atzīta arhitekta Ginta Cederštrēma radītā jaunbūve Kanāla ielā 10. Otrajā vietā ierindojies arhitekta Pētera Bajāra darbs pie jaunbūves Cīrulīšu ielā 44, trešajā Jura Pētersona izplānotā jaunbūve Miglas ielā 2. Arī atzinības šajā kategorijā piešķirtas ēkām Cēsīs – arhitektam Zintim Butānam par ģimenes māju Kalna ielā 7 un viņa aroda brālim Imantam Timermanim par jaunbūvi Kanāla ielā 12.
Nominācijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” pirmās divas vietas ieguvušas ēkas Cēsīs: pirmā vieta arhitektu Pētera Blūma un Pētera Bajāra izplānotajai renovācijas pirmajai kārtai Torņa ielā 3, otrā tikusi Ilzes Kalveles plānotajai ēkai Siguldas ielā 6. Savukārt trešo vietu dala arhitekta Māra Bandera darbs pie nama Līgatnē, Gaujas ielā 23 A, un Vijas Zlaugotnes veikums pie ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 33.
Atzinību pasniedza par ēku Priekuļos, Dārza ielā 8 (arhitekte V. Zlaugotne) un namu Augšlīgatnē, Dārza ielā 4 (M. Banders).
Visbeidzot nominācijā “Publiskās ēkas” galvenais apbalvojums piešķirts mazumtirdzniecības ēkas jaunbūvei Cēsīs, Piebalgas ielā 14, jeb uzņēmuma “Valeinis un Stepe” izprojektētajai veikala “Lidl” mītnei. Otrajā vietā ierindojusies uzņēmuma “ADS Geometrical” ēkas pārbūve Cēsīs, Mazajā Zīļu ielā 4, trešā vieta piešķirta arhitekta Eināra Viļņa radītajām palīgēkām un laukumiem “Jaunkrīvos” Drabešu pagastā. Nominācijā “Ražošanas ēkas” šogad piešķirta tikai Atzinība – arhitekta Ainara Markvarta radītajai saimniecības ēkai “Gredzeni” Vaives pagastā.
Komentāri