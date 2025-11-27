PIESLĒGTIES
Piektdiena, 28. novembris
Vārda dienas: Rita, Vita, Olita
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Sakopti pagalmi un skaistas ēkas priecē

Līga Salnite
00:00
28.11.2025
6
587011818 1288209480013282 5847623700626288138 N

FOTO: www.facebook.com/CesuNovads

Cēsu novadā svinīgi sveikti šī gada visskaistāko pagalmu un izcilāko būvju konkursu laureāti.

Aizvadītajos valsts svētkos plaši neizziņotā un intīmā gaisotnē notikušajā apbalvošanā koncertzālē “Cēsis” godināja dažādu īpašumu saimniekus un uzturētājus. Konkursa “Skaistākais Cēsu novada dārzs un sakoptākā teritorija 2025” laureātu vidū arī vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuri ap savu – tik dažādu ļaužu apdzīvoto – namu izveidojuši sakoptu un pievilcīgu ainavu.

Kad “Druva” uzrunāja nominācijas “Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms Cēsu novadā” trešās vietas ieguvēju, Cēsu nama Valmieras ielā 15 pārstāvi Diānu Melderi, viņa atzina, ka speciālas iemītnieku kopā sanākšanas un apspriedes par teritorijas uzkopšanu nekad nav bijušas. “Mēs neko neplānojam – vienkārši ejam un darām. Ko kurš izdomā, dara, kad ir laiks,” pieticīgi pēc saņemtās atzinības noteic mājas vecākā, vienlaikus paužot pārliecību, ka sakoptu vidi vajadzētu vēlēties ikvienam. Avīzei viesojoties šajā namā, kas atrodas iepretim pilsētas stadionam, manāms, ka ne tikai mājas priekšpusē un iekšpagalmā viss uzkopts, stādījumi sagatavoti ziemai un liekais novākts, bet arī gaiteņos valda teju mirdzoša tīrība. Atzinību par sakoptību nama iemītnieki saņēmuši arī iepriekš – 2008. un 2013.gadā. Goda raksti novietoti gaitenī pie sienas, nupat iegūtais diploms tiks novietots tiem blakus.

D. Meldere pastāsta, ka ēkā esot 12 dzīvokļi; kopīga nauda, lai darītu lielākus darbus, gan neesot iekrāta, taču uzturēt vidi kārtībā un tīru varot paši, un tas prasa tikai laiku. “Nevienam neviens neko neuzspiež – kad ir brīvs laiks, ej un kaut ko sagrāb vai iestādi kādu puķi,” brīvo izvēli kopā dzīvot skaistā vidē uzsver mājas vecākā.

Otrā vieta 2007. gadā apdzīvot sāktam daudzdzīvokļu namam netālu no Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu Pilsētas vidusskolas. Arī šīs ēkas uzturēšana vairāk ir vienas iemītnieces nerimstošs darbīgums. Kā stāsta ēkas Ģimnāzijas ielā 2 D apsaimniekotāju pārstāvis Jānis Gruntmanis, šajā visnotaļ lielajā un daudzu cilvēku, kā arī pāris uzņēmumu apdzīvotajā mājā kopīgu talku aicinājumi pagaidām neesot izskanējuši. Visu šī brīža skaistumu, košuma dobes, ap māju izveidojusi Sandra Meijere. “Faktiski tas viss ir viņas nopelns,” ar pateicību teic J. Gruntmanis, pastāstot, ka kundze ar aizrautību rūpējoties par stādījumiem un piepildījumu rodot skaisti sakoptā vidē.

Savukārt pirmās vietas laureātiem – Drabešu pagasta Līvu ciema Zvārtas ielas 3 iemītniekiem – kopīgais darbs un satikšanās, parunāšanās tik dažādo talku laikā ir tradīcija. Par apbalvojumu ēkas dzīvokļu īpašnieku biedrības “Ābeļdārzs Zvārtas 3” valdes loceklis Andris Rutkovskis saka: “Mērķtiecīgi uz to negājām, bet arī pārsteigums nav.” Izrādās, mājas iemītnieki par šo nomināciju uzzinājuši jau vasaras ievadā. A. Rutkovskis pastāsta par darba ritmu, kas gadu gaitā iesakņojies, uzsverot – kad nepieciešams lielāks darbs, izziņo talku, ierodas, kurš nu tajā brīdī ir brīvs. “Skaidrs, ka visi nekad nebūs,” viņš uzsver, piebilstot, ka arī vecāka gadagājuma kaimiņi cenšoties pievienoties talkās kaut ar klātbūtni.

Nepieciešamos darbus galvenokārt saplāno pats A. Rut­kovskis. Viņš audzē ziemcietes, tad paliek stādi arī piemājas dobēm. Darba ap māju ir gana daudz, jāapkopj vesels hektārs, turklāt teritorijā aug arī pārdesmit ābeļu. Vaicāts, kā izdodas organizēt visus iemītniekus kopīgam darbam, A. Rutkovskis atteic, ka par to pat netiek īpaši piedomāts. “Mēs, kaimiņi, cits citu esam pazinuši visos laikos,” viņš atzīst, piemetinot, ka arī jaunie iemītnieki tiekot ātri iesaistīti.

Nominācijā “Skaistākais Cēsu novada dārzs” apbalvotais īpašums atrodas Cēsīs, Ģimnāzijas ielā 15 B, otrs Līvos, Kalna ielā 9. Kā skaistākās mūsu novada lauku sētas apbalvotas divas saimniecības Līgatnes pagastā – “Plostnieki” un “Jaunkūlas”, kā arī Straupes pagastā esošās “Mežrozes”. Šajā nominācijā pasniegti arī Atzinības raksti Amatas pagasta “Arājiem”, “Dzērvītēm” un “Vecdzērvēm”, Raiskuma pagasta “Katrīnām”, Stalbes pagasta “Vajčakām”, Straupes pagasta “Vīgriezēm”, Vaives pagasta “Āriņiem”, Vecpiebalgas pagasta “Kalna Mūrniekiem” un Zaubes pagasta “Ragai­ņiem”.

Taurenes pirmsskolas izglītības iestāde “Asniņš” kā vienīgā savā nominācijā saņēmusi balvu par sakoptāko pašvaldības teritoriju.

Par vislabāk kārtībā uzturēto uzņēmuma teritoriju atzīta viesu māja “Virgabaļi” Drabešu pagastā. Otrajā vietā kempings “Apaļkalns”, kas atrodas Raiskumā. Trešā vieta šajā nominācijā kamieļu parkam “Rakši” Drabešos. Atzinību nopelnījusi Stalbes pagasta zemnieku saimniecība “Kaktiņi” un atpūtas komplekss “BrīvKalni” Veselavas pusē. Kā vērīgākais skatītājs – tātad nominantu pieteicējs – šajā konkursā apbalvota Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.

Pasākumā pasniegti arī goda raksti konkursā “Gada būve Cēsu novadā 2025”.

Kā vislabāk izveidotā individuālā dzīvojamā māja atzīta arhitekta Ginta Cederštrēma radītā jaunbūve Kanāla ielā 10. Otrajā vietā ierindojies arhitekta Pētera Bajāra darbs pie jaunbūves Cīrulīšu ielā 44, trešajā Jura Pētersona izplānotā jaunbūve Miglas ielā 2. Arī atzinības šajā kategorijā piešķirtas ēkām Cēsīs – arhitektam Zintim Butānam par ģimenes māju Kalna ielā 7 un viņa aroda brālim Imantam Timermanim par jaunbūvi Kanāla ielā 12.

Nominācijā “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” pirmās divas vietas ieguvušas ēkas Cē­sīs: pirmā vieta arhitektu Pētera Blūma un Pētera Bajāra izplānotajai renovācijas pirmajai kārtai Torņa ielā 3, otrā tikusi Ilzes Kalveles plānotajai ēkai Siguldas ielā 6. Savukārt trešo vietu dala arhitekta Māra Ban­dera darbs pie nama Līgatnē, Gaujas ielā 23 A, un Vijas Zlaugotnes veikums pie ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 33.

Atzinību pasniedza par ēku Priekuļos, Dārza ielā 8 (arhitekte V. Zlaugotne) un namu Augšlīgatnē, Dārza ielā 4 (M. Banders).

Visbeidzot nominācijā “Publiskās ēkas” galvenais apbalvojums piešķirts mazum­tirdz­niecības ēkas jaunbūvei Cēsīs, Piebalgas ielā 14, jeb uzņēmuma “Valeinis un Stepe” izprojektētajai veikala “Lidl” mītnei. Otrajā vietā ierindojusies uzņēmuma “ADS Geo­metrical” ēkas pārbūve Cēsīs, Mazajā Zīļu ielā 4, trešā vieta piešķirta arhitekta Eināra Viļņa radītajām palīgēkām un laukumiem “Jaunkrīvos” Drabešu pagastā. Nominācijā “Ražo­šanas ēkas” šogad piešķirta tikai Atzinība – arhitekta Ainara Markvarta radītajai saimniecības ēkai “Gredzeni” Vaives pagastā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Latvijas svētkos atdzimst Spāres muiža

00:00
27.11.2025
50

Valsts svētku laikā ar pirmo publisko pasākumu – pārgājienu, zemessargu sagatavotu maltīti, dziesmām, lāpu gājienu un kopīgu filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanos – kādreizējā Spāres muiža, vēlāk skola, iegūst jaunu sākotni. Pēdējās desmitgadēs bijušās Spāres muižas galvenajā ēkā darbojās skola, bet blakus ēkās pakalpojumus sniedza biedrība “Cerību spārni”. Tur kopš 2021. gada ir grupu māja, dienas centrs, […]

Spare Svetki

Ivaram Šteinbergam E.Veidenbauma literārā prēmija

00:00
26.11.2025
54

Nelielā pulkā dzejnieki un lasītāji Cēsu Izstāžu namā sasēduši aplī. Vēl klusas sarunas, tad arī Eduarda Veiden­bauma literārās prēmijas pasniegšanas ceremonija var sākties. To rīko E. Veiden­bauma muzeja “Kalāči” komanda. Četri    prēmijai izvirzītie dzejnieki – Alise Bogdanova, Kirils Ēcis, Līva Marta Roze un Ivars Šteinbergs – ir atšķirīgi, bet viņi ir tie, kuri vērtēšanas […]

Vpremija

Cēsīs diskutē par kvalitatīvu teātra piedāvājumu bērniem un jauniešiem reģionos

00:00
25.11.2025
85

“Kvalitatīvs teātra piedāvājums bērniem un jauniešiem reģionos. Izaicinājumi un iespējas” bija tēma, par kuru, atzīmējot teātra mēnesi, diskusiju rīkoja Starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas ASSITEJ nacionālais centrs Latvijā* . Saruna notika 10. novembrī Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs. Diskusijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, komponists un pētnieks, bijušais Smiltenes […]

Teâtru Diskusija 1

Patiess paldies savējiem

00:00
24.11.2025
90

Latvijas dzimšanas dienā līgatnieši ik gadu godina savējos, saka paldies par darīto pilsētas un pagasta, līdzcilvēku labā. Līgatnes Kultūras namā ikvienu sagaidīja pūtēju orķestris, uzmundrinot, radot svinīgu noskaņu. Svētku sarīkojuma īpašajā gaisotnē dziesmas, dejas, prieks mijās ar labiem vārdiem un pateicībām.    “Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulam novadnieki  ieteica savējos. Šogad par “Mūža ieguldījumu […]

A Janzeme

Konrāda nama pagalmā iestādīts sens koks

00:00
23.11.2025
93
2

Ikviens interesents bija aicināts piedzīvot unikālu notikumu, kad Cēsu vecpilsētā, Konrāda nama pagalmā, tika iecelts un iestādīts deviņus metrus augsts koks – divdaivu ginks. Klātesošie vēroja, kā kravas mašīnā atvestais koks ar ceļamkrānu tika pārcelts pāri ēkai un iestādīts sagatavotajā vietā. Atvestais koks bija rotājies ar koši dzeltenām lapām, kuru forma nedaudz atgādina tauriņu. Uzņēmuma […]

Ginks

Kūkas – garšīgi mākslas darbi

08:32
22.11.2025
71
1

Pirmssvētku noskaņā daudzi cēsnieki devās uz Cēsu tirgu, lai baudītu mākslu un garšas, jo kūkas taču priecē vispirms acis un tikai pēc tam atklāj savus garšas noslēpumus. Konkursam “Latvijas svētku garša” atsaucās desmit kūku cepējas ne tikai no Cēsīm un novada, arī kaimiņiem. “Gan cepēju, gan cēsnieku interese par konkursu bija ļoti liela. Ne viens vien […]

Tortes

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
22
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
31
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
25
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
31
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
47

Tautas balss

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
28
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
24
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
27
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
23
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
26
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
21

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054