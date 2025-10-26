PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 27. oktobris
Vārda dienas: Lilita, Irita, Ita
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Sadziedāties ar 100 gadu vēsturi

Līga Salnite
00:00
27.10.2025
10
Cvg 1 Lpp

Gaidu pilna gaisotne. Uz pēdējo mēģinājumu pirms lielās jubilejas koncerta sanākušie ģimnāzijas absolventi visdažādākajos vecumos kārtīgi iesildās diriģentes Ilgas Šķenderes vadībā. FOTO: Līga Salnite

Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) sestdien ar svinīgu koncertuzvedumu godinās šīs izglītības iestādes izdzīvoto gadu simteni. Ar dažādiem nosaukumiem un pie dažādām valsts iekārtām šī izglītības iestāde būs sagaidījusi savus 100. Apaļās jubilejas svētku koncerts būs īpašs ne tikai ar līdz šim lielāko absolventu kori, bet arī vēsturisku sadziedāšanos ar simtgadīgu ierakstu no skolas dibināšanas pasākuma.

Tikai nedēļu pirms CVĢ – savulaik arī Cēsu pilsētas ģimnāzijas, kā arī Cēsu 1.vidusskolas – jubilejas “Druva” ielūkojas svētku gatavošanās procesā, apciemojot absolventu kori vienā no pēdējiem mēģinājumiem pirms lielā pasākuma. Jau nedaudz vairāk par mēnesi ik sestdienas rītu CVĢ aktu zālē satiekas vairāk nekā 70 dziedātāju, visi šīs skolas absolventi vecumā no 18 līdz pat 70 gadiem. Kārtojot mēģinājuma vietas mūziķiem, solistiem un pasākuma vadītājiem, arī šīs skolas beidzējiem, absolventu kora diriģente Ilga Šķendere stāsta, ka pieteikušies esot pat kopumā 90 dziedoņi. Ilgus gadus šajā skolā nostrādājusī muzikālās dzīves virpuļa griezēja gan atzīst – absolventu koris sasaukts jau uz skolas 90.jubileju, tomēr šoreiz tas izdevies vēl krietni daudzskaitlīgāks.

Gaidāmais jubilejas koncerts sporta kompleksā “Cēsis” iecerēts ar virkni vēsturisku faktu, iemūžinātu mirkļu atskaņošanu un krāsainu muzikālo programmu – gan jauniem skaņdarbiem, gan vecākām dziesmām. Kā vissaviļņojošāko un vienlaikus sev satraucošāko brīdi I.Šķendere atzīst ieceri nodziedāt Jāzepa Vītola “Gaismas pili”. To darīs reizē ar saglabājušos ierakstu no skolas dibināšanas pasākuma tālajā 1925.gadā.

Nu jau kā dekādi ģimnāziju absolvējusī Diāna Stafecka, kura iesaistījusies jubilejas koncerta vadīšanā, kā pirmās atmiņas par skolas laiku min radošumu, piepildījuma sajūtu, kā arī “foršus līdzcilvēkus”, ar kuriem iesākas dzīve un daudz kas kopā izmēģināts. Diānai pēc skolas beigšanas šī ir pirmā atgriešanās reize mācību iestādē. Viņa atzīst – laikam jau vēl nav pagājis tik ilgs laiks, lai izjustu lielu uztraukumu, kā arī mūsdienu iespējas jeb sociālo tīklu esamība ļauj krietni vairāk sekot līdzi klasesbiedru gaitām.

Arī nu jau 25 gadus kā šo izglītības iestādi beigušajam Mārtiņam Robšam šis būs pirmais salidojums. Viņš stāsta, ka savulaik zēnu korī esot dziedājis, bet pēc tam šīs iemaņas aizmirstas un tagad nācies atsvaidzināt. Mārtiņu pievienoties Absolventu korim pamudinājusi ģimene, lai kaut nedaudz izrautos no darbiem un rutīnas. Tagad pašam šķiet, ka dziedāšanas prasme atgriezusies un koncerts soloties būt “riktīgi labs”.

Vidusskolu 1973.gadā beigusī Tamāra gan pastāsta, ka viņas klase cenšoties vēl satikties ik pa pieciem gadiem, bet skolas salidojumu apmeklējusi arī CVĢ 90.jubilejā. Šoreiz nolēmusi pievienoties korim, lai gan šis tas no repertuāra esot svešāks, bet kopumā viss patīk un ar nepacietību gaida pašu lielo notikumu.
Tikpat pozitīvā noskaņojumā ir 1989.gadā skolu beigušais Mārtiņš Apinītis. Viņš neslēpj prieku par kora ideju, viss notiekot, un dziedātāju esot daudz. Tikpat ielīksmotu par iespēju pievienoties savas skolas – tolaik gan vidusskolas – absolventu korim “Druva” satiek arī pirms 50 gadiem šo izglītības iestādi absolvējušo Daini Norīti. Viņš arī bijis vairākos    salidojumos, taču pirmo reizi pievienosies ar dziesmu.

Sagaidot skolas simtgadi, aizvadītajā mēnesī mācību priekšmetu skolotāji stundās rosinājuši arī esošajiem skolēniem iesaistīties dažādās ar CVĢ jubileju tematiski saistītās aktivitātēs. Dzejai veltītajās literatūras stundās tapuši gan akrostihi, gan brīvā dzeja tematā “Cēsu Valsts ģimnāzijai 100”, kur katra rinda iesākas ar šī nosaukuma nākamo burtu.

Analizēt CVĢ beidzēju datus, tostarp vārdus un uzvārdus, mudinājuši arī citi skolotāji, piemēram, matemātikas stundās analizēts, cik pēdējos 20 gados bijis absolventu, kam vārds un uzvārds beidzas ar vienu un to pašu burtu. Tāpat prezentēts neliels pētījums par pēdējiem gadiem, kādi koki ir pārstāvēti absolventu uzvārdos.

Ceļā uz skolas simtgadi arī analizētas absolventu skaita svārstības no 1926. līdz pat 2024.gadam. Pašreizējo ģimnāzistu slēdzienā tiek secināts, ka visvairāk absolventu esot bijuši 1979.gadā, bet kopumā šo skolu absolvējuši 8834 jaunieši. Citi pašreizējie skolēni savukārt ziņo par pēdējo pāris gadu galvenajām absolventu tālāko gaitu izvēlēm – lielākā daļa uzsāk studijas Latvijas Universitātē, taču vienlaikus pieaug interese par studijām ārvalstīs.

Pateicībā par nesavtīgo darbu ar ziediem Cēsu Meža kapos pieminēti mūžībā aizgājušie pedagogi un darbinieki.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

“Vienotā pietura” daudzdzīvokļu ēku siltināšanā būtu vēlama

00:00
26.10.2025
31

Lai gan dažādās Latvijas vietās atbildīgās instances ir atradušas visai dažādus veidus, kā cilvēkus “iekustināt” interesei par savas kopīgās dzīvokļu mājas siltināšanu, pret ideju par vismaz vienu algotu atbalsta speciālistu iedzīvotājiem katrā reģionā vai pat novadā nav neviens. Tā varētu rezumēt piektdien Līgatnē notikušās konferences secinājumus, tiesa, katrs diskusijas dalībnieks no savas pieredzes piemetināja vēl […]

Energoefektivitate Un Ilgtspejiga Mobilitate Konference (1)

Mārsnēnos top Klabes parks

00:00
25.10.2025
86

Aizvadītajā svētdienā teju pussimts dažādu paaudžu mārsnēniešu satikās Klabes birzītē. Līdzi bija gan kāda kociņa vai košumkrūma stāds, gan lāpstas. Jaunajā Klabes meža parkā iestādīja vairāk nekā 65 ozolus, arī egles, bērzus, tāpat skaisti zaļos vītoli, skābarži, ziedēšanas laikā ikvienu priecēs hortenzijas, spirejas, ceriņi. “Divās vietās tika iesēts valrieksts, cerot, ka uzdīgs un izaugs,” stāsta […]

Klabe

Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt pieaugušie Vidzemē?

13:06
24.10.2025
33

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, […]

Publicitātes Foto Atjaunini Prasmes Un Zināšanas

Kā parasti, oktobra pēdējā svētdienā pārejam uz ziemas laiku

11:03
24.10.2025
21

Svētdien pulksteņa rādītāji būs jāpagriež  vai jāiestata stundu atpakaļ. Tas, protams, attiecas uz pulksteņiem, kas nav savienoti ar internetu un kuriem rādījuma maiņa nenotiek automātiski. Atbilstoši normatīvajiem ak­tiem Latvijā tāpat kā citās Eiropas Savienības valstīs no vasaras laika pāreja uz joslas laiku šogad notiek 26. oktobrī plkst. 4.00. Ierasti mēs pulksteņa rādītāju pagriešanu rudenī saucam […]

Mateo Gobo Photography

Jāņa Ābeles dokumentālā filma “Testaments” piedzīvos pirmizrādi Riga IFF

10:28
24.10.2025
24
1

Otrdien, 21. oktobrī, Rīgas starptautiskā filmu festivāla (Riga IFF) konkursa programmā pirmizrādi piedzīvos režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs “Testaments” – stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc festivāla filma tiks izrādīta kinoteātros Rīgā un citur Latvijā. Filma Testaments ir aizraujošs piedzīvojums ar vienu no dīvainākajām pēcnāves vēlmēm, kāda jebkad izteikta. Mūsdienu […]

Testaments Imermanis

Cēsīs tiekas Latvijas arhitekti

00:00
24.10.2025
56

Turpinot ikgadējo tradīciju Pasaules arhitektūras dienu atzīmēt kādā no Latvijas reģioniem, šogad Latvijas Arhitektu savienība sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību aicināja uz pasākumiem Cēsīs un Cēsu novadā, kas notika divu dienu garumā – 16. un 17. oktobrī. Pirmajā dienā nozares speciālisti iedziļinājās likumdošanas aktualitātēs. Latvijas Arhitektu savienības pārstāvji pievērsās Arhitektūras likumam, iepirkumu un konkursu praksei, […]

Arhitekti 2

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
12
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
78
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Rudens demonizēšana

10:03
21.10.2025
31
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
27

Tautas balss

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
11
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
15
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
42
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Cik droši dalīties ar pārtiku

12:47
22.10.2025
30
Seniore raksta:

“Pašvaldība aicina iedzīvotājus dalīties ar pārtiku. Man gan tas raisa bažas. Kā tad ar pārtikas drošības prasībām? Vai tā nevar izplatīt kādus baciļus? Jautājums arī, ko katrs uzskata par vēl lietojamu. Man liekas, tāds aicinājums der kaimiņu, kāda kvartāla robežās, bet ne visā Cēsu pilsētā, kur nu vēl novadā. Turklāt, ja pēc produkta jābrauc kāds […]

Muzejs, ne izklaides vieta

12:47
21.10.2025
24
Cēsniece raksta:

“Ungurmuiža noteikti vairāk ir muzejs, ne izklaides vieta. Tāpēc labi, ka to pārņem paš­valdība. Protams, uzturēšana noteikti nav lēta. Varbūt var piesaistīt vairāk valsts finansējumu? Galu galā kungu māja un tās sienas gleznojumi taču ir unikāli,” vērtēja cēsniece.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
10

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
30

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054