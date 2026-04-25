Sabiedrība iesaistās sociālajā atbalstā

Atbalsts bērnu ar autismu vecākiem
Reizi mēnesī, svētdienās, Cēsīs atbalsta grupā pulcējas ģimenes, kurās ir bērns ar autismu.
Ir reizes, kad vecāki sanāk kopā un aprunājas par aktuālajiem jautājumiem, ir satikšanās, kurās piedalās kāds speciālists, notiek radošās nodarbības, kad pieaugušie darbojas kopā ar bērniem. Tā ir iespēja gan vecākiem atvilkt elpu no ikdienas rūpēm un pienākumiem, gan saņemt atbalstu, gan interesantā veidā pavadīt laiku.
Pērn grupu organizēja un vadīja cēsniece Zane Zariņa, bet šogad viņai pievienojās Baiba Auniņa. Abas beigušas Latvijas Autisma apvienības rīkotas mācības, kas ļauj vadīt šādas grupas. Vecāki un arī vecvecāki, kuri apmeklē grupu, ir gan no Cēsīm, gan citām vietām, arī, piemēram, Mores.
Pastāstot par atbalsta grupas rašanos Cēsīs, Z. Zariņa teic: “Man pašai ir bērns ar autisko spektru, un jau kādu laiku darbojos “Pērlē”, tādēļ bieži satieku īpašo bērnu vecākus un esmu uzklausījusi dažādus stāstus. Tā radās ideja veidot atbalsta grupu. Lai gan tā paredzēta vecākiem, kuriem ir bērns ar autismu, tomēr gaidīts ir ikviens vecāks un arī vecvecāks, gan tie, kuriem ir bērni ar Dauna sindromu, gan tie, kuriem bērnam ir kādas uzvedības problēmas.”
Baiba dalās pieredzē, ka tad, kad uzzināja par sava bērna slimību, nejauši satika Zani, kas piedāvāja apmeklēt atbalsta grupu: “Pirmās reizes raudāju, jo tas bija sarežģīts laiks, nezināju, no kura gala sākt, ko darīt. Grupā saņēmu atbalstu, dažādus praktiskus ieteikumus, kā rīkoties. Te viena teiktais nomierina, cita teiktais iedvesmo. Visi kopā pat varam pasmieties par kādiem mirkļiem, jo tie ir tik atpazīstami. Turklāt redzu, ka ir vecāki, kuriem ir vēl sarežģītākas situācijas. Lai gan grupā nokļuvu nejauši, esmu ļoti pateicīga, jo atbalsts bija ļoti liels atvieglojums šajā sarežģītajā laikā. Te neviens nenosoda, te visi zina, ka katrs ir citāds, un cits citu pieņem.” Novērtējot grupas nozīmību, arī Baiba izgāja mācības šādas grupas vadīšanā.
Vecāki, kuriem ir bērni ar autismu, nereti saskaras ar sabiedrības nosodījumu vai nevajadzīgiem komentāriem. Atbalsta grupas dalībnieks Jānis Kārkliņš uzskata, ka tieši te vecāki var saprast, kā sniegt informāciju sabiedrībai par šādiem bērniem: “Palīdzēt saprast, ka šie bērni ir tādi paši cilvēki kā citi, palīdzēt pārvarēt bailes un stereotipus. Kad sabiedrība ir vairāk informētāka, tā kļūst arī iejūtīgāka.”
Ilze Ulmane uzsver, ka vecākiem, kuriem bērns ir ar autismu, ir grūtības atrasties sociālajā vidē, tāpēc nereti ģimenes kļūst izolētas, neiet sabiedrībā. “Atbalsta grupa palīdz iznākt ārā drošā un pieņemošā vidē. Tas ir svarīgi, jo ģimenē, kurā nejūt un nesaņem atbalstu, var rasties daudz psiholoģisku problēmu,” pauž Ilze. Arī Zane piekrīt, ka ir ģimenes, kas var nonākt depresijā, saskarties ar atkarībām, bet atbalsta grupa var palīdzēt profilaktiski nenonākt līdz tādam brīdim.” Māra Kārkliņa padalās savā pieredzē: “Es vairākus gadus piedalījos nometnēs bērniem ar Dauna sindromu, tur jūtos brīvi, tur ir sajūta, ka viss ir normāli. Bet vispārējā sabiedrībā mēdz būt sajūta, ka es netieku galā.” Savukārt Jānis piebilst, ka viņiem patīk būt tur, kur notiek pozitīvas lietas, tāpēc arī apmeklē šo grupu.
Jānis Kārkliņš aktīvi iesaistās dažādos rūpju bērnu ģimeņu atbalsta pasākumos, viņš piedāvājis arī vasarā sarīkot radošas nodarbes vecākiem kopā ar bērniem. Baiba atzīst, ka Kārkliņu ģimene ir kā grupas stiprais plecs, kas vienmēr iedvesmo. Viņa arī pastāsta, ka jau maijā plānota grupas tikšanas reize kopā ar bērniem, kad Ģimenes dienas ietvaros kopīgi gatavos karodziņus pilsētas svētkiem: “Tā būs iespēja kopā sanākt ne tikai bērniem ar īpašām vajadzībām, bet arī viņu brāļiem un māsām. Viņi redzēs, ka arī citās ģimenēs ir dažādi bērniņi, tas nav nekas neparasts, tā vienkārši ir.”
Atbalsta grupa sniedz ne tikai emocionālo, bet arī konsultatīvo atbalstu. Ilze Ulmane saka: “Tie, kuri jau izgājuši cauri visai birokrātijai, vecākiem, kuri ar to saskaras pirmo reizi, var parādīt, kā soli pa solim tam iziet cauri – gan tad, kad tikko ir uzzināta diagnoze, gan tad, ka bērns sasniedz pilngadību.”
Atbalsta grupas dalībnieki arī uzsver, ka ļoti būtisks ir preventīvais darbs, ne tikai cīņa ar sekām, tāpēc uzskata, ka vairāk jāiesaista jaunieši, un viena no idejām ir par sadarbību ar Cēsu Jauniešu domi. Tāpat dalībnieki vērtē, ka izglītības iestādēs jābūt sagatavotiem un elastīgiem pedagogiem, kuri var ātrāk palīdzēt gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan klasei, kurā viņi mācās. Z. Zariņa teic: “Ir svarīgi, ka pedagogi ir gatavi izmēģināt dažādas metodes, mācās un, ja kaut kas neizdodas, atzīst savu kļūdu un meklē ceļus, kā atbalstīt šos bērnus.” Ilze atzīst, ka vecāku un pedagogu sadarbība ir ļoti svarīga. Īpašo bērnu vecāki saskaras ar dažādām sarežģītām situācijām, kuras var pārrunāt atbalsta grupā. Tomēr viņi norāda, ka pamazām gadu no gada situācija uzlabojas.
Nākamā nodarbība plānota šo svētdien, 26. aprīlī, plkst. 10 atbalsta centrā “Pērle”. Lai pieteiktos, var zvanīt atbalsta centra “Pērle” vadītājai un atbalsta grupas dalībniecei Ditai Trapencierei uz tālruni 29559359 vai rakstīt Zanei Zariņai uz adresi [email protected].
Sociālajos projektos rūpes par bērniem,
ģimenēm, senioriem un veselību
Cēsu novada Sociālā dienesta organizētajā sociālās jomas projektu konkursā saņemti 24 projektu pieteikumi, no tiem atbalstīti 20, piešķirot līdzfinansējumu 25 999, 31 eiro apmērā. Salīdzinājumam pērn tika saņemti 20 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 18, piešķirot līdzfinansējumu vairāk nekā 24 tūkstošus eiro. Maksimālais piešķiramais līdzfinansējums tāpat kā pērn, arī šogad vienam projektam ir divi tūkstoši eiro.
Sociālās jomas projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru jaunu, inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, kā arī palielināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, mazinot viņu sociālo atstumtību. Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija vērtēja to atbilstību izvirzītajam mērķim, radošu pieeju mērķa grupu vajadzību risināšanā, plānoto izmaksu pamatotību. Atbalstītās iniciatīvas vērstas uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot sociālo iekļaušanu, kopienu sadarbību un jaunu sociālo pakalpojumu attīstību Cēsu novadā.
Visvairāk projektu iecerēti dažādām aktivitātēm senioriem. Tā biedrība “Vecpiebalga savējiem” organizēs Cēsu novada sociālās aprūpes centros muzikālas pēcpusdienas “Dziesma priekam”. Biedrība “Lauku sieviešu atbalsta grupa “Vaive”” pagastā senioriem rīkos trīs aktivitātes “Ar prieku varam un darām”. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Vidzemes komitejas Cēsu birojs turpinās veselību veicinošu pasākumu īstenošanu un apmeklēs vientuļos seniorus projektā “Tu arī esi daļa no mums…”.
Daudzus pasākumus organizēs pašas seniorus biedrības. Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” piedāvās dažādas nodarbes Nītaures senioriem “Vaļasprieks – dzīvespriekam”. Amatas pensionāru biedrība “Dzīvesprieks” iesaistīs seniorus sabiedriskajos un veselības veicināšanas pasākumos, kā arī rīkos sporta dienu senioriem Ģikšos. Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” ieplānojusi gan radošas nodarbības, gan nūjošanu un baseina apmeklējumu, kā arī sporta pēcpusdienu kopā ar pirmsskolas bērniem projektā “Kopā aktīvi – kopā radoši!”. Cēsu pilsētas biedrība “Cēsu pensionāri” organizēs senioru dienu Cēsīs “30 gadi aktīvā kopienas spēkā”. Līgatnes apvienības pārvaldes pensionāru biedrība “Možums” rīkos dabas terapijas ciklu Augšlīgatnē senioriem “Arbūza stāsts – no sēklas līdz ražas svētkiem – paaudžu koprades dārzs”. Pensionāru biedrība “Dzīvotprieks” tradicionāli gada garumā sagatavos četrus pasākumus senioriem “Veseli miesā, mundri garā!”.
Nevalstiskās organizācijas ieplānojušas organizēt gan jaunus, gan jau pazīstamus pasākumus bērniem un ģimenēm. Biedrība “Pieci V” iecerējusi sportisku nodarbību programmu bērniem Drabešos “Kustības ABC – droši un pareizi”. Biedrība “Brīnummāja” organizēs ģimenes prasmju stiprināšanas atbalsta nodarbības Cēsīs pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem “Kā cienoši un ar mīlestību noteikt bērnam robežas”. Rāmuļu skolas atbalsta biedrība “Labās rokas” rīkos aktīvu un kustīgu Ģimenes dienu Rāmuļos. Biedrība “Prieks Dzīvot” organizēs sarunu apļus “Vecāks – atbalsts jaunietim”, tā būs atbalsta grupa vecākiem Cēsīs un Jaunpiebalgā. Biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” aicinās ģimenes ar bērniem, kā arī seniorus uz radošu darbošanos Daibē. Cēsu Patērētāju interešu aizstāvības biedrība “Aizstāvis” organizēs prasmju apguvi par krāpniecības atpazīšanu un izkļūšanu no tās vecākiem “Zinošs vecāks – bērna drošība” Liepā, Līgatnē un Vecpiebalgā .
Vairākas biedrības pievērsušās veselības jautājumiem. Biedrība “Cerību spārni” veidos veselības veicināšanas pasākumu Spārē “Zeme spēks – labsajūtai un harmonijai”. Biedrība “Y’S MEN klubs “Cēsis”” projektā “Roku rokā kopā savā novadā” rīkos trīs pārgājienus paaudžu sadarbībai Cēsu un Raiskuma apkārtnē. Biedrība “Rural Youth Development” aicinās pārgājienos vecākus kopā ar bērniem pa Strīķupīti un Rauni “Ejam blakus”. Biedrība “Ramss Piebalga” organizēs sporta dienu Jaunpiebalgā “Pēterdienas sporta spēles Piebalgā 2026”. Biedrība “Kiwanis Cēsis” iecerējusi sporta dienu Vaivē “Pilna laime, kad sporto saime!”.
Cēsu novada Sociālā dienesta kopienas sociālā darbiniece Santa Rudmieze “Druvai” teic, ka visu saņemto projektu kopējā pieprasītā summa bija 37 141 eiro: “Vērtēšanas komisijai nācās pieņemt grūtu lēmumu, kuriem projektiem piešķirt līdzfinansējumu, jo visus nebija iespējams atbalstīt.” Viņa vērtē, ka ir projekti, kuri atkārtojas gadu no gada un ir pierādījuši sevi sociālās jomas konkursā kā ilgtspējīgi un nepieciešami, kā arī piebilst: “Priecājamies, ka šajā gadā esam saņēmuši daudz projektu pieteikumu, kurus plānots īstenot novadā, ne tikai Cēsīs. Projektu pieteicēju biedrību skaits gadu no gada palielinās, turklāt viens no šī pasākuma mērķiem ir rosināt būt aktīvām arī jaunām biedrībām, un katru gadu kādu no projektiem iesniedz arī jaunas organizācijas, par ko mums arī ir prieks un gandarījums.”
Sociālā dienesta organizētais sociālās jomas projektu konkurss Cēsīs notiek no 2008. gada, pēc novadu reformas iekļaujot konkursā visu plašo novadu.
