Renovētajā ēkā top mūsdienīgs bērnudārzs

Skaistu atdzimšanu piedzīvo 1882. gadā celtā ēka Cēsīs, Dārtas ielā 1. Tajā pēc rudens brīvlaika – no 27. oktobra – būs bērnudārzs, kurā darbosies trīs grupas. Divas jau nokomplektētas, bet jaunākajā vēl ir dažas brīvas vietas. Audzēkņu vecāki un iestādes darbinieki tika aicināti iesniegt idejas par pirmsskolas jauno grupiņu nosaukumu. No iesniegtajiem septiņiem priekšlikumiem tika akceptēts nosaukums “Dārtiņa”.
Patlaban iekštelpās notiek apdares darbi, pagalmā bruģē laukumu, ēkai ieliktas galvenās ieejas durvis, kas izgatavotas identiskas senajām. Kamēr strādnieki ir pusdienas pārtraukumā, Cēsu Bērzaines pamatskolas direktors Zigmunds Ozols un direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Gaiķe laipni un detalizēti izrāda topošā bērnudārza teritoriju no pagalma līdz pat pagrabam, kuru arī iecerēts apdzīvot.
“Darāmā vēl daudz, bet lielākā daļa darbu jau paveikti. Turklāt padarīti laikietilpīgākie un sarežģītākie. Izlauztas sienas, lai no nelielām istabiņām veidotu plašu zāli mūzikas un sporta nodarbībām, pasākumiem. Ir pabeigta elektroinstalācijas, ventilācijas, drošības un apkures sistēmas ierīkošana. Daļā telpu jau ieklāts linolejs, un pavisam drīz varēs sākt tās iekārtot,” pastāsta direktors un piebilst: “Šī vasara pagāja celtniecības darbu zīmē. Lai arī atpūtas bijis maz, tas bija ļoti interesanti un aizraujoši.”
Ērti un mūsdienīgi
Zigmunds Ozols atklāj, ka vēsture atkārtojas, jo pēc Otrā pasaules kara šajā mājā jau ir bijis bērnudārzs. Ēka celta 1882. gadā kopā ar skolu, tai tāpat kā skolas ēkai bija nepieciešams remonts. Tāpēc direktors ir gandarīts, ka, pateicoties pašvaldības ieinteresētībai, tapa projekts par telpām pirmsskolas izglītības iestādei: “Bērzaines pusē līdz šim bijušas dažas pirmsskolas grupiņas skolās, bet tagad būs savs bērnudārzs ar atbilstošu iekārtojumu un infrastruktūru. Šeit būs daudz inovāciju, ērtu un praktisku risinājumu. Mazo grupiņu telpās būs siltās grīdas, bērni, kuriem patīk staigāt basām kājām, to varēs darīt. Tiks izmantota arī skaistā veranda, kas dos papildu telpu, kur darboties. Āra nojumītēs ir elektrība, tajās varēs atrasties arī vēsākā un lietainākā laikā.
Pedagogi strādās ar mūsdienīgām metodēm, plānots izmantot Montesori pedagoģijas elementus, arī Pikleres metodes, kas ļauj katram bērnam attīstīties atbilstošā ātrumā, bez pārslodzes. Ēdienu gatavos blakus esošajā skolā. Mūsdienās vecāki ļoti seko līdzi bērnudārza piedāvājumam, speciālistiem, kas būs pirmsskolas izglītības iestādē, arī teritorijas iekārtojumam, viņiem tas viss ir svarīgi.”
Ēkas pirmajā stāvā darbosies viena audzināmo grupa, otrajā stāvā – divas. Katrā grupā plānoti 20 audzēkņi. Sarmīte Gaiķe teic, ka, ja vecākās grupiņas jau ir nokomplektētas, tad jaunākajā, kurā mācās bērni vecumā no 1,2 līdz 2,9 gadiem, vēl ir brīvas vietas. Daļa jau uzsākuši dārziņa gaitas, draudzīgi savietojoties skolas telpās, bet ir vecāki, kuri izlēmuši bērnu uz iestādi vest tad, kad tiks atvērtas jaunās telpas. Mazajiem paredzēts adaptācijas posms, tādēļ audzēkņi bērnudārza gaitas uzsāks pakāpeniski. Ja vecāki vēlēsies, viņi pirmās dienas pirmsskolas izglītības iestādē varēs pavadīt kopā ar atvasi.
Aicina atbalstīt bibliotēkas izveidošanu
“Darbi noris, kā cerēts. Strādnieki strādā kā bites, zina visu, kas jādara, strādā kvalitatīvi un raiti,” pastāsta Z. Ozols, piebilstot: “Pirmo reizi piedzīvoju, ka paši būvnieki nāk ar ierosinājumiem, kā darīt būtu pareizāk. Tā vairākas reizes projektā ir veiktas izmaiņas, lai viss patiešām ir kvalitatīvi un paliekoši. Lai gan ēkai nav kultūras pieminekļa statusa, tā tomēr ir vēsturiska, tāpēc bija svarīgi, lai nams maksimāli atgūst sākotnējo izskatu. Paldies arī pašvaldībai par pretimnākšanu šajos jautājumos. Māja ir būvnieku un ieinteresēto pušu lolota, sākot ar pamatu sakārtošanu, seno ķieģeļu tīrīšanu un šuvju atjaunošanu, kā arī seno koka elementu restaurāciju jumta korē. Tāpat pilnveidota galvenā ieeja, to papildinot ar pandusu jeb uzbrauktuvi. Speciālisti par to cītīgi domāja, meklējot labāko risinājumu, lai tas iekļautos ēkas arhitektūrā.
Nama veranda vēsturiski bija koka konstrukcijas un pavisam nolietojusies, tādēļ projekta autori pieņēma lēmumu to atjaunot, ceļot no jauna mūsdienām atbilstošā risinājumā. Jaunizveidotā piebūve ir siltināta, tajā ierīkota centrālā apkure, tagad būs vēl viena jauka telpa, kur bērniem radoši izpausties. Kā atzīst direktors Zigmunds Ozols,arī direktora vietniece Sarmīte Gaiķe, kopskats veidojas ļoti patīkams un glīts.
Domājot par telpu iekārtojumu, paredzēts, ka metodiskais kabinets būs daudzfunkcionāls un tajā varētu tapt arī bibliotēka bērniem. “Aicinām iedzīvotājus ideju atbalstīt ar bērnu grāmatām, tā veidojot saturīgi bagātīgu bibliotēku,” saka direktors.
Renovējot ēku, jaunu elpu iegūs arī pagraba telpas. Līdz šim tajās bija izmantota tikai viena telpa, tagad atbrīvotas arī pārējās, kas bija aizbērtas. To velvju griesti rada senatnes elpu. Plānots, ka pagrabā varētu tapt gan neliela izstāžu zālīte ar bērnu darbiem, gan vieta saviesīgiem pasākumiem.
Aktīvi tiek labiekārtota arī pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Ir pārbūvēts automašīnu stāvlaukums, izveidotas papildu stāvvietas, kā arī izbūvēti gājēju celiņi, izgaismoti rotaļu laukumi un uzceltas nojumes katrai grupiņai.
Darbus veic būvuzņēmējs SIA “Woltec”, kopējā līgumcena – 1 634 600,25 eiro (bez PVN). Projekta kopējās izmaksas ir 2 534 452,44 eiro ar PVN, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums – 1 045 440,00 eiro.
Pagalmā kopā ar labvēļiem, Cēsu Rotari klubu, iestādīts arī ozols. Rotari klubs vēlējies sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestādei ar attīstošu rotaļlietu un materiālu iegādi.
Izrādot teritoriju un domājot par darbu galarezultātu, direktors teic: “Ir gandarījums. Vēl viena vieta Cēsīs būs sakārtota. Jau līdz šim skolas parks brīvdienās ir bijis vietējo iedzīvotāju apmeklēts, te pastaigājas māmiņas ar bērniem, ģimenes, ierodas arī skolas absolventi un tūristi, cilvēkiem te patīk. Skolas parkā ir izvietotas vides instalācijas, kuras veidoja skolēni kopā ar skolotājiem. Darām visu, lai ir glīti un ērti. Jūtam arī sabiedrības interesi par notiekošo Dārtas ielā. Kad pašvaldība sakārtoja Bērzaines ielu, šī apkārtne ieguva raksturu un pievilcību. Tagad abas ēkas – skola un pirmsskola – veido patīkamu, vēsturisku kompleksu, ainavu un pilsētas seju. Atrodamies uzkalniņā, kas arī piešķir īpašu šarmu. Ļoti ceram uz sabiedrības atbalstu un ieinteresētību, lai šis bērnudārzs būtu piepildīts. Kolektīvs cenšas strādāt pēc labākās sirdsapziņas, lai visi ir apmierināti un gandarīti.”
