PIESLĒGTIES
Sestdiena, 22. novembris
Vārda dienas: Aldis, Alfons, Aldris
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Rehabilitācijas centram “Līgatne” - 30

Iveta Rozentāle
00:00
22.11.2025
10
Lig 30

Slinga terapija. Fizioterapeite Laura Grase sniedz slinga terapiju, kurā pacients tiek iekārts saitēs, kas nodrošina fizioterapeita roku brīvību, lai labāk vadītu, koriģētu un kontrolētu pacienta kustības. Slinga izmantošana ļauj pacientam vieglāk ieņemt nesāpīgu ķermeņa pozīciju procedūras laikā.

Rehabilitācijas centrs Līgatnē pastāv jau krietni ilgāk nekā 30 gadus. SIA “Rehabilitācijas centrs “Lī­gat­ne”” sākuma punkts ir 1995. gada 20. novembris, kad iestāde Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā kapitālsabiedrība. Lai arī juridiskais statuss mainījies, pamatdarbība ir nemainīga – profesionāla medicīniskā rehabilitācija un rūpes par katru pacientu.

Centra vadītāja un valdes locekle Dace Klāmane, vaicāta, vai 30 gadi rehabilitācijas centram kā patstāvīgam uzņēmuma ir daudz vai maz, ar pārliecību pauž: “Noteikti daudz, jo tie ir 30 gadi pieredzes. Un ir speciālisti, kuri te strādā pat vairāk nekā 30 gadus.”

Rehabilitācijas centrs atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, upes krastā, meža ielokā, tādējādi nodrošinot arī dabas terapiju, kas daudziem pacientiem ir būtiska. Uz­ņēmuma pakalpojumu klāsts ir plašs: ne tikai medicīniskā rehabilitācija, piedāvā arī SPA programmas, darbojas senioru māja “Līgatne”, droša, mājīga un profesionāli uzraudzīta dzīves vide tiem, kuriem nepieciešams ikdienas atbalsts. Centra teritorijā atrodas arī    militārā mantojuma objekts – Padomju slepenais bunkurs.

Otro gadu centrā rehabilitācijas pakalpojumu saņem arī ievainoti Ukrainas karavīri. Te viņiem sniedz iespēju atgūt veselību un spēkus pēc smagiem pārbaudījumiem, kas gūti, aizstāvot dzimteni pret Krievijas agresiju. “Līgatne” šo darbu uzskata par misiju un nozīmīgu pienesumu Latvijas sniegtajam atbalstam ukraiņu cīņā par neatkarību.

Rehabilitācijas centrā strādā vairāk nekā simts darbinieku,    multidisciplināra profesionāļu komanda, kas ikvienam pacientam nodrošina individu­ālu pieeju un modernas ārstniecības metodes. Centrs attīstītās, atjauno ēku, uzlabo telpu estētiku, ievieš jaunus pakalpojumus. Lielākais ieguldījums jaunu procedūru ieviešanā – slinga iekārta, sāls istabas izveide, moderna magnetoterapijas iekārta.   

2023. gada aprīlī ir uzsākts ēkas energoefektivitātes projekts. Darbus iecerēts pabeigt līdz nākamā gada pavasarim, centra jaunie vaibsti jau redzami.

Rehabilitācijas centrs “Līgatne” turpina attīstīties un paplašināt pakalpojumu klāstu, saglabājot nemainīgu vērtību — profesionālu palīdzību, kas balstīta cilvēcībā un cieņā pret pacientu. Novembri centrs atzīmē kā jubilejas mēnesi, piedāvājot klientiem īpašus piedāvājumus un akcijas, organizējot svētkus darbiniekiem.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pirmais sniegs rada divas nopietnas auto sadursmes

08:07
21.11.2025
690
2

Ne vienu vien šoferi 18.novembris pārsteidza ar sniegu un arī melno ledu. Burtiski ar dažu minūšu starpību uz Vidzemes šosejas Augšlīgatnes apkaimē izvērtās divas visai nopietnas avārijas. Turklāt vienu no otras šķīra mazāk par kilometru. Valsts policijas (VP) apkopotās ziņas liecina – abās sadursmēs kopumā bojāti seši transportlīdzekļi un par cietušajiem atzīti pieci cilvēki. Latvijas […]

Ligatnes Celsh 1

Raunā atkal ir skeitparks

00:00
21.11.2025
58

Raunā jauniešu un bērnu ceļi brīvā laikā ved uz skeitparku. Pēc vairākiem gadiem uzbūvēts jauns. Atklāšanu nepacietīgi gaidīja gan tie, kuri atzīst, ka gadi vairs neļauj nopietni skeitot, gan bērni. Kādam būt skeitparkam, padoms tika prasīts pašiem skrituļdēļu braucējiem. “Varianti bija dažādi, rēķinoties, cik ir naudas. Ir tapis ļoti kvalitatīvs skeitparks, Raunā tas vienmēr bijis […]

Skeit

Pa bīstamu ceļu uz darbu un mājup

00:00
20.11.2025
196

“Katrs rīts darbā sākas ar piedzīvojumu stāstiem, kā kurš braucis uz darbu, cik bīstamās situācijās kurā ceļa līkumā nokļuvis,” saka SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” direktors Aivars Damroze. Ikvienam, kurš no Drustiem brauc uz Jaunpiebalgu vai no Drustiem uz Launkalni, jārēķinās, ka var palikt bedrē vai lāmā, ka pretī brauks grants vedējs un jābūt izmanīgam, lai […]

Dr Cels3

Pie piemiņas vietas plīvo karogs

00:00
19.11.2025
82

Brīvības cīņu pirmajā kaujas vietā, Vidzemes šosejas 79. kilometrā pie Vāverkroga, plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tas ne tikai piesaista garāmbraucējus, bet arī atgādina par Latvijas ceļu, aizstāvot savu valsti. Te pirms septiņiem gadiem atklāja pieminekli. “Toreiz tika runāts, ka pie pieminekļa plīvos Latvijas karogs. Bieži braucu garām, aizvien nav. Tad arī nolēmu to sarūpēt,” saka kaivēnietis […]

Karogs

Svinam Latvijas 107. gadadienu ar lepnumu par savu valsti!

00:00
18.11.2025
36

Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,Pie mājas pelēks akmens klaudz.Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.Un svēta, dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,Kur citas skaņas skan un citu domu rod?Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod. Jau sen šo zemi – dziesmu zemi […]

Shutterstock1517616677

Skanīgi, patriotiski un vīrišķīgi

00:01
17.11.2025
43

Jaunpiebalgā Lāčplēša dienā un Valsts svētku koncertā dzied zēnu un vīru koris. Dziedātājus rudenī kopā aicina diriģente Aija Sila, tiek mēģināts klātienē un neklātienē, lai dziesmas izskanētu svinīgi un plaši. Lāčplēša dienā jaunpiebaldzēni lāpu gājienā dodas pie pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem, pēc tam Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek koncerts, kur plecu pie pleca […]

Koris 10 (2)

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
37
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
25
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
24
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
71
1

Tautas balss

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
15
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
44
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
30
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
33
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
44
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054