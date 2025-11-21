Rehabilitācijas centram “Līgatne” - 30

Rehabilitācijas centrs Līgatnē pastāv jau krietni ilgāk nekā 30 gadus. SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” sākuma punkts ir 1995. gada 20. novembris, kad iestāde Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā kapitālsabiedrība. Lai arī juridiskais statuss mainījies, pamatdarbība ir nemainīga – profesionāla medicīniskā rehabilitācija un rūpes par katru pacientu.
Centra vadītāja un valdes locekle Dace Klāmane, vaicāta, vai 30 gadi rehabilitācijas centram kā patstāvīgam uzņēmuma ir daudz vai maz, ar pārliecību pauž: “Noteikti daudz, jo tie ir 30 gadi pieredzes. Un ir speciālisti, kuri te strādā pat vairāk nekā 30 gadus.”
Rehabilitācijas centrs atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, upes krastā, meža ielokā, tādējādi nodrošinot arī dabas terapiju, kas daudziem pacientiem ir būtiska. Uzņēmuma pakalpojumu klāsts ir plašs: ne tikai medicīniskā rehabilitācija, piedāvā arī SPA programmas, darbojas senioru māja “Līgatne”, droša, mājīga un profesionāli uzraudzīta dzīves vide tiem, kuriem nepieciešams ikdienas atbalsts. Centra teritorijā atrodas arī militārā mantojuma objekts – Padomju slepenais bunkurs.
Otro gadu centrā rehabilitācijas pakalpojumu saņem arī ievainoti Ukrainas karavīri. Te viņiem sniedz iespēju atgūt veselību un spēkus pēc smagiem pārbaudījumiem, kas gūti, aizstāvot dzimteni pret Krievijas agresiju. “Līgatne” šo darbu uzskata par misiju un nozīmīgu pienesumu Latvijas sniegtajam atbalstam ukraiņu cīņā par neatkarību.
Rehabilitācijas centrā strādā vairāk nekā simts darbinieku, multidisciplināra profesionāļu komanda, kas ikvienam pacientam nodrošina individuālu pieeju un modernas ārstniecības metodes. Centrs attīstītās, atjauno ēku, uzlabo telpu estētiku, ievieš jaunus pakalpojumus. Lielākais ieguldījums jaunu procedūru ieviešanā – slinga iekārta, sāls istabas izveide, moderna magnetoterapijas iekārta.
2023. gada aprīlī ir uzsākts ēkas energoefektivitātes projekts. Darbus iecerēts pabeigt līdz nākamā gada pavasarim, centra jaunie vaibsti jau redzami.
Rehabilitācijas centrs “Līgatne” turpina attīstīties un paplašināt pakalpojumu klāstu, saglabājot nemainīgu vērtību — profesionālu palīdzību, kas balstīta cilvēcībā un cieņā pret pacientu. Novembri centrs atzīmē kā jubilejas mēnesi, piedāvājot klientiem īpašus piedāvājumus un akcijas, organizējot svētkus darbiniekiem.
