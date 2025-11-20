PIESLĒGTIES
Piektdiena, 21. novembris
Vārda dienas: Zeltīte, Andis
Raunā atkal ir skeitparks

Sarmīte Feldmane
00:00
21.11.2025
15
Skeit

Jāpamēģina. Jaunajā skeitparkā savas prasmes parādīja gan skeiteri, gan skrejriteņu braucēji. FOTO: Sarmīte Feldmane

Raunā jauniešu un bērnu ceļi brīvā laikā ved uz skeitparku. Pēc vairākiem gadiem uzbūvēts jauns.

Atklāšanu nepacietīgi gaidīja gan tie, kuri atzīst, ka gadi vairs neļauj nopietni skeitot, gan bērni.

Kādam būt skeitparkam, padoms tika prasīts pašiem skrituļdēļu braucējiem.

“Varianti bija dažādi, rēķinoties, cik ir naudas. Ir tapis ļoti kvalitatīvs skeitparks, Raunā tas vienmēr bijis svarīgs,” pastāstīja Mārtiņš Buls. Viņš uz atklāšanu bija atbraucis no Norvēģijas un ar prieku izmēģināja segumu un rampas.  “Tagad daru gudrāk, mazāk riskēju. Skeiteriem un futbola draugiem traumu netrūkst,” bilst Mārtiņš un pastāsta, ka Raunā ir desmit pieredzējuši skrituļdēļu braucēji un tagad noteikti būs daudz jaunu. Elvis Eglītis atklāj, ka divus gadus nav skeitojis. “Ierūsējis mazliet esmu, bet, kad noķer īsto sajūtu, viss kārtībā,” bilst Elvis. Savukārt Kaspars Považajevs pauž gandarījumu, ka tagad meitām būs, kur braukāt ar skrejriteņiem.   

Sporta skolotājs Andris Abrāmovs atgādina, ka Raunā bija viens no pirmajiem skeitparkiem laukos, to atklāja 2007.gadā. Tam bija finiera rampas. Pēc trim gadiem konstrukcijas sabojāja uzgāzies koks. Tika veikts remonts, tāpat arī 2017.gadā, bet 2023.gadā skrituļošanai paredzēto trasi talkas laikā nojauca. “Raunēnieši par skeitparku nebeidza runāt, pagasta iedzīvotāji nobalsoja, ka tam jābūt. Skeitparks izmaksāja teju simts tūkstošus eiro, to izbūvējām, piesaistot ārējo finansējumu,” pastāsta Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa un novēl jaunās konstrukcijas lietot saudzīgi, mērķtiecīgi nedemolēt.

Būvnieku firmas “City Playgrounds” pārstāvis Kristaps Pipars atzīst, ka strādājot nav pametusi patīkamā sajūta, ko sniedz iespēja radīt kopā. Sadarbība ar būvuzraugu Juri Bērziņu un pagasta pārvaldi bijusi tāda, kādu var vēlēties katrs celtnieks. Jaunajiem skeitotājiem un skrituļotājiem K.Pipars atklāja, ka vīri 32 stundas slīpēja betonu, lai būtu gluda braukšana.

“Mums atkal ir skeitparks, vieta, kur jauniešiem satikties, kārtīgi izkustēties,” saka skolotājs A.Abrāmovs.

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
24
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
37
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
68
1

Tautas balss

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
3
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
43
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
30
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
30
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
43
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
42

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998