Raunā atkal ir skeitparks

Raunā jauniešu un bērnu ceļi brīvā laikā ved uz skeitparku. Pēc vairākiem gadiem uzbūvēts jauns.
Atklāšanu nepacietīgi gaidīja gan tie, kuri atzīst, ka gadi vairs neļauj nopietni skeitot, gan bērni.
Kādam būt skeitparkam, padoms tika prasīts pašiem skrituļdēļu braucējiem.
“Varianti bija dažādi, rēķinoties, cik ir naudas. Ir tapis ļoti kvalitatīvs skeitparks, Raunā tas vienmēr bijis svarīgs,” pastāstīja Mārtiņš Buls. Viņš uz atklāšanu bija atbraucis no Norvēģijas un ar prieku izmēģināja segumu un rampas. “Tagad daru gudrāk, mazāk riskēju. Skeiteriem un futbola draugiem traumu netrūkst,” bilst Mārtiņš un pastāsta, ka Raunā ir desmit pieredzējuši skrituļdēļu braucēji un tagad noteikti būs daudz jaunu. Elvis Eglītis atklāj, ka divus gadus nav skeitojis. “Ierūsējis mazliet esmu, bet, kad noķer īsto sajūtu, viss kārtībā,” bilst Elvis. Savukārt Kaspars Považajevs pauž gandarījumu, ka tagad meitām būs, kur braukāt ar skrejriteņiem.
Sporta skolotājs Andris Abrāmovs atgādina, ka Raunā bija viens no pirmajiem skeitparkiem laukos, to atklāja 2007.gadā. Tam bija finiera rampas. Pēc trim gadiem konstrukcijas sabojāja uzgāzies koks. Tika veikts remonts, tāpat arī 2017.gadā, bet 2023.gadā skrituļošanai paredzēto trasi talkas laikā nojauca. “Raunēnieši par skeitparku nebeidza runāt, pagasta iedzīvotāji nobalsoja, ka tam jābūt. Skeitparks izmaksāja teju simts tūkstošus eiro, to izbūvējām, piesaistot ārējo finansējumu,” pastāsta Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa un novēl jaunās konstrukcijas lietot saudzīgi, mērķtiecīgi nedemolēt.
Būvnieku firmas “City Playgrounds” pārstāvis Kristaps Pipars atzīst, ka strādājot nav pametusi patīkamā sajūta, ko sniedz iespēja radīt kopā. Sadarbība ar būvuzraugu Juri Bērziņu un pagasta pārvaldi bijusi tāda, kādu var vēlēties katrs celtnieks. Jaunajiem skeitotājiem un skrituļotājiem K.Pipars atklāja, ka vīri 32 stundas slīpēja betonu, lai būtu gluda braukšana.
“Mums atkal ir skeitparks, vieta, kur jauniešiem satikties, kārtīgi izkustēties,” saka skolotājs A.Abrāmovs.
