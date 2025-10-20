PIESLĒGTIES
Otrdiena, 21. oktobris
Vārda dienas: Leonīds, Leonīda
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Raiskumieši pārrunā sev svarīgo

Sarmīte Feldmane
00:00
21.10.2025
4
Raisk Sar

Domu apmaiņa. Raiskumieši gan pauda viedokli un ierosinājumus, gan uzklausīja, ko dara un plāno darīt apvienības pārvalde. FOTO:Sarmīte Feldmane

Raiskuma bibliotēka ir raiskumiešu satikšanās vieta, te arī pašvaldības pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs, kur saplūst pagasta aktualitātes. Jau kļuvis par tradīciju bibliotēkā rīkot tikšanās ar apvienības pārvaldes vadītājiem un pašvaldības speciālistiem, kuri strādā Pārgaujā.

Uz pirmo šī rudens tikšanos bija ieradušies ap 20 pagasta iedzīvotāju, starp viņiem arī jaun­ievēlētās iedzīvotāju padomes pārstāvji Helmuts Zvejnieks, Gints Raiska un  Ilze Griķe. Raiskumieši atzinīgi novērtēja, ka novada pašvaldība Pārgaujas apvienībai ir izraudzījusies pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju, šo darbu veic Agita Ka­zerovska. Tika arī uzsvērts, ka labi ar pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju tikties tagad, kad viņa tikko sākusi strādāt. Rais­kumieši var pastāstīt, kas viņus satrauc, kādus darbus sagaida no pašvaldības. Arī A.Kazerov­ska atzina, ka šādas tikšanās ir vērtīgas abām pusēm.

Plašāka saruna    izvērsās ar  Raiskuma pagasta saimniecības vadītāju Ilgoni Vimbu. Viņš saņēma atzinīgus vārdus par uzlabotajiem ceļu posmiem. Tika minēts ceļš uz Kvēpeni, Auciema ezeru, Jātniekiem, arī tas, ka ceļi tiek atbrīvoti no apauguma. “Ir izstrādāts plāns trim gadiem, kādā secībā rekonstruēt ceļu posmus, nevis tikai aizbērt bedres,” pastāstīja A.Vimba. Iedzīvotāji bilda, ka labprāt ar šo plānu iepazītos. Izskanēja neizpratne, kāpēc šovasar netika appļautas ceļmalas, citus gadus to darīja. Iemesls bijis problēmas ar traktoru, kurš aizvien ir remontā. “Ceru, ka nākamgad tādu sarežģījumu vairs nebūs. Interesējos par ārpakalpojumu, bet tas ir ļoti dārgs, labāk pietaupīt ceļu remontam,” skaidroja pagasta saimniecības vadītājs. Tika arī pārrunāta ceļu tīrīšana ziemā, tās organizācijā nav nekādu izmaiņu.

Iedzīvotāji Auciemā jau vairākus gadus ikkatrā tikšanās reizē ar pašvaldības pārstāvjiem pau­duši neapmierinātību par ūdens kvalitāti. Nākas maksāt par ūdeni, filtriem, kas bieži jāmaina, jo nereti ir reizes, kad tie pilni ar dubļiem. A.Vimba skaidroja, ka caurules tā piesērējušas, ka, tiklīdz trasei pieslēdzas, piemēram, ugunsdzēsēji, to jūt visi. Komu­nikācijas nav mainītas kopš ciemata celšanas. Turklāt, ja ūdens­apgādes sistēmā notiek avārija, ūdens jāatslēdz visam ciematam, jo to noslēgt var tikai divās vietās.

Pavasarī pirms pašvaldību vēlēšanām raiskumieši novada domei nosūtīja vēstuli un saņēma pirmsvēlēšanu solījumu, ka ūdenssaimniecības sakārtošana tiks iekļauta plānos. Izsludināts Auciema ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas projektēšanas kon­kurss. No nākamā gada plānots ūdenssaimniecību nodot SIA “Vinda” pārvaldībā.

Iedzīvotāji arī interesējās, cik nodrošināta pašvaldība ir ar ģeneratoriem, ja uz ilgāku laiku ir elektroenerģijas padeves pārrāvums. Auciemu var nodrošināt ar pārvietojamo ģeneratoru, bet Raiskuma stacionārais ģenerators jāuzlabo.  Sarunā raiskumieši iezīmēja sev svarīgo: Raiskuma centrs ir tumšs, apgaismojums ļoti nepieciešams ne tikai pie pagastmājas, laipa Auciema ezerā ir nokalpojusi, Auciema ferma degradē vidi.

Bibliotēkas bibliotekāre un klientu apkalpošanas speciāliste Jana Venta atgādināja, ka par ikvienu problēmu, ierosinājumu var informēt arī    viņu un ziņa tiks nodota pagasta saimniecības vadītājam. Raiskumieši uzsvēra, ka arī ar I.Rumbu nav problēmu sazināties.

Sarunā ar Pārgaujas Kultūras centra vadītāju Solveigu Lobu­zovu lielākoties tika spriests, kā radīt Ziemassvētku, Lieldienu un citu svētku noskaņu pagastā. Izskanēja arī, ka Lieldienu zaķi noformējumā    vecuma ziņā pārspējuši daudzus, bet Ziemas­svētku eglīte ir skumīga, kaut pērn tajā bija vairāk lampiņu. S.Lobuzova skaidroja, ka kultūras budžetā nauda vides instalācijām nav paredzēta. Vides objekti tapa pandēmijas laikā par pasākumiem plānoto naudu. Atrast risinājums katram pagastam nav iespējams. “Vides objekti ir dārgi, tie maksā vairākus tūkstošus eiro,” stāstīja Kultūras centra vadītāja. Izskanēja ierosinājums, ka varbūt ar kaimiņiem vai plašāk novadā varētu apmainīties ar svētku dekoriem. Kas vienam apnicis, citam jaunums.

“Ir iecere izveidot vides objekta karkasu, paši pagastos varētu to tālāk attīstīt,” bilda S.Lo­buzova, un raiskumieši ideju pieņēma, paužot gatavību iesaistīties. Izskanēja arī ierosinājums iesaistīt uzņēmējus, un iedzīvotāju padome varētu būt starpnieks, aicinot darīt kopā.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Interese par bezmaksas vingrošanas iespējām varētu būt lielāka

00:00
20.10.2025
114

“Kopumā vislielākā piekrišana ir baseina nodarbībām, turpretim citām varēja būt vairāk dalībnieku,” atzīst Cēsu novada Centrālās administrācijas Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes vecākā sporta organizatore Ineta Krūmiņa. Viņa piebilst: “Prieks, ka Taurenē ir aktīvi vingrošanas piekritēji, kuri nāk uz nodarbībām kuplā skaitā.”Jau iepriekš ziņots, ka no 2025. gada aprīļa līdz 2029. gada decembrim Cēsu novada […]

Bezmaksas Vingroiana

Pils parka dīķī peld sala. Vāc piesārņojumu

00:00
19.10.2025
91

Cēsu Pils parka dīķī ne vienu vien pārsteidz neliela peldoša sala ar augiem. Tā novietota kā eksperiments, lai attīrītu ūdeni no piesārņojuma. Peldošā sala būvēta uz īpašas kokšķeldas pamatnes, kas pārklāta ar augsni un apstādīta ar dažādiem augiem. “Dīķī piesārņojums ir ļoti augsts. Slāpekļa un fosfora koncentrācija vairākas reizes pārsniedz normas. Dīķī ieplūst ūdeņi no […]

Sala

Cēsīs apskatāma divu mākslinieču kopizstāde “Miesas ēnā”

10:13
18.10.2025
37

“Mēs veidojam izstādes kopš 2024 gada jūlija. Katras nākamās tēma ir pretējs kontrasts tam, kas ir bijis iepriekš,” atzīst tetovēšanas un pīrsinga studijas “Dimension Ink” saimniece Daira Liepa, piesakot jauno ekspozīciju “Miesas ēnā”, ko atklās 18.oktobrī. Izstādes autores ir Viktorija Zeme un Jūlija Šilova. “Man personīgi abas šīs mākslinieces ir ļoti īpašas ar to, ka […]

Miesas ënâ (1)

Satiekas un uz 35 gadiem atskatās "draudzīgie"

00:00
18.10.2025
129

Uz galda ir daudz fotogrāfiju, albumu, grāmatu. Ir pierakstu klades, un darbs notiek arī datoros. Materiāli tiek pētīti ar lielu interesi, lai atrastu piecus svarīgākos notikumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 35 gadu pastāvēšanas laikā. Tāda aina šodien uz skatuves pavērsies koncertzālē “Cēsis”, kur ģimnāzija pasākumā “Skolas laiks – mūsu laiks” svinēs 35. jubileju. […]

Dacvg

Senioru mājai Raunā jau jumts

00:00
17.10.2025
204

Pie pansijas “Rauna”  top jauna Senioru māja. Nosvinēti spāru svētki, patlaban   tiek veikta jumta seguma uzklāšana, kā arī uzsākta pagalma un apkārtējās teritorijas labiekārtošana. “Darbi notiek saskaņā ar plānu. Sadarbība ar celtniekiem, uzņēmumu “Construction Heart”,  izveidojusies laba. Kā jau celtniecībā, mēdz rasties kādas problēmas, tad kopā rodam risinājumu,” stāsta projekta vadītāja, nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes […]

Spares1

Pašvaldībām un valdībai par budžetu ir vienošanās un arī domstarpības

00:00
16.10.2025
44

Ministru kabineta priekšsēdētāja Evika Siliņa un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminiskis parakstīja vienošanās un domstarpību protokolu par 2026.gada budžetu un budžeta ietvaru 2026.-2028.gadam. Dokumenta parakstīšanas ceremonijā bija klāt reģionālo mediju pārstāvji. “Šis ir svarīgs brīdis,” pirms vienošanās parakstīšanas teica Ministru prezidente. “Ieguldīts liels darbs sarunās ar pašvaldībām. 2026. gada budžets ir kopdarbs, kas […]

Mk

Domas un viedokļi

Līga Salnite

No purva uz tīrumu

10:01
20.10.2025
16
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Īsti mēs redzam tikai ar sirdi”

10:00
19.10.2025
24
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cilvēku tirdzniecība nav pagātne, bet gan mainīgā šodiena

09:59
18.10.2025
29
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai tiešām vienaldzīgāki?

08:19
15.10.2025
36
Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
26

Tautas balss

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
24
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
19
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
28
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
27
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
21
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
26

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
43

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998