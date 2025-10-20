Raiskumieši pārrunā sev svarīgo

Raiskuma bibliotēka ir raiskumiešu satikšanās vieta, te arī pašvaldības pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs, kur saplūst pagasta aktualitātes. Jau kļuvis par tradīciju bibliotēkā rīkot tikšanās ar apvienības pārvaldes vadītājiem un pašvaldības speciālistiem, kuri strādā Pārgaujā.
Uz pirmo šī rudens tikšanos bija ieradušies ap 20 pagasta iedzīvotāju, starp viņiem arī jaunievēlētās iedzīvotāju padomes pārstāvji Helmuts Zvejnieks, Gints Raiska un Ilze Griķe. Raiskumieši atzinīgi novērtēja, ka novada pašvaldība Pārgaujas apvienībai ir izraudzījusies pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju, šo darbu veic Agita Kazerovska. Tika arī uzsvērts, ka labi ar pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju tikties tagad, kad viņa tikko sākusi strādāt. Raiskumieši var pastāstīt, kas viņus satrauc, kādus darbus sagaida no pašvaldības. Arī A.Kazerovska atzina, ka šādas tikšanās ir vērtīgas abām pusēm.
Plašāka saruna izvērsās ar Raiskuma pagasta saimniecības vadītāju Ilgoni Vimbu. Viņš saņēma atzinīgus vārdus par uzlabotajiem ceļu posmiem. Tika minēts ceļš uz Kvēpeni, Auciema ezeru, Jātniekiem, arī tas, ka ceļi tiek atbrīvoti no apauguma. “Ir izstrādāts plāns trim gadiem, kādā secībā rekonstruēt ceļu posmus, nevis tikai aizbērt bedres,” pastāstīja A.Vimba. Iedzīvotāji bilda, ka labprāt ar šo plānu iepazītos. Izskanēja neizpratne, kāpēc šovasar netika appļautas ceļmalas, citus gadus to darīja. Iemesls bijis problēmas ar traktoru, kurš aizvien ir remontā. “Ceru, ka nākamgad tādu sarežģījumu vairs nebūs. Interesējos par ārpakalpojumu, bet tas ir ļoti dārgs, labāk pietaupīt ceļu remontam,” skaidroja pagasta saimniecības vadītājs. Tika arī pārrunāta ceļu tīrīšana ziemā, tās organizācijā nav nekādu izmaiņu.
Iedzīvotāji Auciemā jau vairākus gadus ikkatrā tikšanās reizē ar pašvaldības pārstāvjiem pauduši neapmierinātību par ūdens kvalitāti. Nākas maksāt par ūdeni, filtriem, kas bieži jāmaina, jo nereti ir reizes, kad tie pilni ar dubļiem. A.Vimba skaidroja, ka caurules tā piesērējušas, ka, tiklīdz trasei pieslēdzas, piemēram, ugunsdzēsēji, to jūt visi. Komunikācijas nav mainītas kopš ciemata celšanas. Turklāt, ja ūdensapgādes sistēmā notiek avārija, ūdens jāatslēdz visam ciematam, jo to noslēgt var tikai divās vietās.
Pavasarī pirms pašvaldību vēlēšanām raiskumieši novada domei nosūtīja vēstuli un saņēma pirmsvēlēšanu solījumu, ka ūdenssaimniecības sakārtošana tiks iekļauta plānos. Izsludināts Auciema ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas projektēšanas konkurss. No nākamā gada plānots ūdenssaimniecību nodot SIA “Vinda” pārvaldībā.
Iedzīvotāji arī interesējās, cik nodrošināta pašvaldība ir ar ģeneratoriem, ja uz ilgāku laiku ir elektroenerģijas padeves pārrāvums. Auciemu var nodrošināt ar pārvietojamo ģeneratoru, bet Raiskuma stacionārais ģenerators jāuzlabo. Sarunā raiskumieši iezīmēja sev svarīgo: Raiskuma centrs ir tumšs, apgaismojums ļoti nepieciešams ne tikai pie pagastmājas, laipa Auciema ezerā ir nokalpojusi, Auciema ferma degradē vidi.
Bibliotēkas bibliotekāre un klientu apkalpošanas speciāliste Jana Venta atgādināja, ka par ikvienu problēmu, ierosinājumu var informēt arī viņu un ziņa tiks nodota pagasta saimniecības vadītājam. Raiskumieši uzsvēra, ka arī ar I.Rumbu nav problēmu sazināties.
Sarunā ar Pārgaujas Kultūras centra vadītāju Solveigu Lobuzovu lielākoties tika spriests, kā radīt Ziemassvētku, Lieldienu un citu svētku noskaņu pagastā. Izskanēja arī, ka Lieldienu zaķi noformējumā vecuma ziņā pārspējuši daudzus, bet Ziemassvētku eglīte ir skumīga, kaut pērn tajā bija vairāk lampiņu. S.Lobuzova skaidroja, ka kultūras budžetā nauda vides instalācijām nav paredzēta. Vides objekti tapa pandēmijas laikā par pasākumiem plānoto naudu. Atrast risinājums katram pagastam nav iespējams. “Vides objekti ir dārgi, tie maksā vairākus tūkstošus eiro,” stāstīja Kultūras centra vadītāja. Izskanēja ierosinājums, ka varbūt ar kaimiņiem vai plašāk novadā varētu apmainīties ar svētku dekoriem. Kas vienam apnicis, citam jaunums.
“Ir iecere izveidot vides objekta karkasu, paši pagastos varētu to tālāk attīstīt,” bilda S.Lobuzova, un raiskumieši ideju pieņēma, paužot gatavību iesaistīties. Izskanēja arī ierosinājums iesaistīt uzņēmējus, un iedzīvotāju padome varētu būt starpnieks, aicinot darīt kopā.
