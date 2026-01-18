Raiskumā sacenšas topošie virtuves darbinieki

Pirmā skolu virtuves darbinieku konkursa “Fiksie kartupeļi 2026” mērķis bija izcelt profesionālās izglītības nozīmi jauniešu nodarbinātībā. Konkursā Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā virtuves darbu prasmēs mērojās Limbažu novada speciālā pamatskola, Valmieras Gaujas Krasta vidusskola – attīstības centrs un pašas Raiskuma pamatskolas audzēkņi.
Sacensību centrālais elements bija kartupelis, ēdināšanas nozares neatņemama sastāvdaļa. Savukārt virtuves darbinieki ir tie, kas ikdienā rūpējas par tīrību, kārtību un veic daudz palīgdarbu, kas atvieglo pavāra ikdienu, taču viņu ieguldījums bieži paliek nenovērtēts. Konkurss izceļ virtuves darbinieka profesijas nozīmi. Dalībnieku sniegumu vērtēja profesionāla žūrija.
Konkursa organizatore, Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas profesionālās izglītības skolotāja Lauma Zīle Tabūne pastāsta, ka sacensības rīkotas kā stafete no pieciem posmiem, katrs ar savām grūtībām un šķēršļiem: kartupeļu atlase, mazgāšana un mizošana, rīvēšana un kartupeļu pankūku mīklas pagatavošana, slepenās sastāvdaļas pielikšana, cepšana un dekorēšana, nogādāšana žūrijai: “Stafete bija kā līdzība ar virtuves darbinieka grūtībām, ar kurām neizbēgami jāsaskaras un kuras jāspēj atrisināt, parādot, cik svarīgs ir darbs komandā un virzība uz vienu mērķi. Bērniem bija iespēja gan parādīt pašiem sevi, gan paskatīties uz citiem. Viņiem patiesi ir svarīgi pašiem pārbaudīt, ko māk un cik labi to var izdarīt.” Savukārt konkursa nosaukums izvēlēts, jo nereti pavārs virtuves darbiniekam pasaka – fiksi, fiksi nomizo man kartupeļus.
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas skolniece Arta Ineta Priedīte pastāsta: “Man patika piedalīties, jo varēju pagatavot to, ko biju jau iepriekš iedomājusies, izmēģinājusi. Biju domājusi gan par sastāvdaļām, gan rotājumiem. Un interesanti, ka katram bija kas savs, nebija visiem vienādi. Prieks, ka ieguvām pirmo vietu, jo labi komandā sastrādājāmies.”
Valmieras Gaujas Krasta vidusskolas – attīstības centra skolnieks Edgars Stepanovs zinājis, uz kādu konkursu brauc, kas būs jādara, viņam bija pārliecība par savu varējumu: “Zināju, ko māku. Protams, bija neliels satraukums, bet tas netraucēja. Bija ļoti interesanti redzēt, ko un kā citi darīja. Visi bijām ļoti draudzīgi, priecīgi piedalīties.”
Limbažu novada speciālās pamatskolas skolniece Ieva Liāna Braune novērtēja pieredzes apmaiņu: “Bija vērtīgi atbraukt uz citu skolu, iepazīt citus skolēnus, iegūt jaunus draugus, salīdzināt, kā ir pie mums, kā šeit. Bijām draudzīgi un sirsnīgi. Konkursā es biju noslēdzošajā posmā, kā viesmīle palīdzēju pavāram dekorēt un aiznesu sagatavoto rezultātu žūrijai, man ļoti patika.”
Žūrija vērtēja ne tikai pagatavoto ēdienu, bet arī paveiktā darba ātrumu, tīrību virtuvē. “Pande Cafe” īpašniece Linda Zaula žūrijā bija gan neatkarīgais eksperts, gan varēja vērtēt kā ēdināšanas servisa speciāliste. Viņa uzsver sirsnīgo un mīļuma pilno atmosfēru: “Varēja redzēt, cik pacietīgi dalībnieki darbojas, ar lielu sirsnību un iejūtību, kas bija izteiktāka par vēlmi uzvarēt. Redzēju jauniešu acīs prieku par paveikto. Apbrīnoju bērnu pacietību, rūpību un empātiju. Un domāju, arī žūrijas uzdevums bija ieraudzīt, kas padodas, nevis kritizēt. Mūsdienās bieži ir uzsvars uz to, kas nav izdevies, bet neizdošanās ir daļa no attīstības procesa, ir svarīgi mācēt ar to tikt galā, rast iedvesmu turpināt un augt. Arī man kafejnīcā strādā darbiniece ar īpašām vajadzībām, es uzskatu, ka dot iespēju mēģināt ir visbūtiskākais, jo tieši tad tā var kļūt par īstu iespēju. Novēlu aptvert un ieraudzīt to spēku un varēšanu, kas ir katrā pašā, un pacietīgi iet uz mērķi.”
Šajā gadā pirmo vietu ieguva A. Bieziņa Raiskuma pamatskola, otro vietu – Valmieras Gaujas Krasta vidusskola – attīstības centrs un trešo Limbažu novada speciālā pamatskola. L. Z. Tabūne teic: “Šis bija konkurss, kur neviens nepalika aiz līnijas, visi tika apbalvoti, jo mums ir svarīgi, lai cits citu atbalsta. Arī zīmēšanas pulciņa dalībnieki iesaistījās pasākumā, zīmējumos parādot savu redzējumu par fiksajiem kartupeļiem.” Tā kā no dalības skolām saņemtas pozitīvas atsauksmes, iecerēts, ka šāds konkurss varētu notikt arī turpmāk. “Kad skolā būs beidzies remonts, varēsim uzaicināt vēl vairāk dalībnieku, ne tikai mums tuvākās skolas,” nākotnes ieceres ieskicē Lauma Zīle Tabūne.
