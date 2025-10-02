PIESLĒGTIES
Piektdiena, 3. oktobris
Vārda dienas: Elza, Ilizana
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pirmais veltījums skolai simtgadē

Sarmīte Feldmane
00:00
03.10.2025
6
Muzskola

Pēc koncerta. A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagogi – Ieva Kalēja (kokle),Ilze Petrovska (čells), Ilze Žvarte (kokle),    Daina Birzniece (vijole), Imalda Pabiāna ( vijole), Elita Zviedrāne (ģitāra), Vigo Račevskis (vidusskolas direktors), Mareks Auziņš (kontrabass), Inese Nelsone (čells), Fiona Vilnīte (vijole).  FOTO: Sarmīte Feldmane

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas simtgades pirmo koncertu mūzikas draugiem sarūpēja vidusskolas Stī­gu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi.

“Zīmīgi, ka jubileju, dvēselisko gadu, ieskandina stīgas.    un prātā nāk vārdu salikums    – dvēseles stīgas,” sacīja vidusskolas direktors Vigo Račev­skis. Pēc koncerta viņš pastāstīja, ka līdztekus tradicionālajiem pasākumiem koncertu sniegs katra nodaļa. Tās būs kā atbalsis cauri gadiem. Paaudzes mainās, audzēkņi kļūst par pedagogiem, atgriežas skolā un nodod tālāk muzicēšanas prasmes.

Katram pedagogam, tāpat audzēknim ir savs stāsts ceļā uz mūziku, kas sākās Cēsu mūzikas skolā, tad vidusskolā. Bet skolas vēsture sākās ar dibināšanu 1925. gada 20. oktobrī. Bija vijoļspēle, dziedāšana un klavierspēle.

Gadu gaitā Stīgu nodaļā strādāja ievērojami pedagogi -    vijolnieki Verners Taube, Hel­mers Pavasars, Romāns Ville­rušs un Andris Riekstiņš, čellists Igors Graps-Grāps.    Kād­reiz ģitāristiem un koklētājiem bija sava, tautas instrumentu, nodaļa, tagad arī viņi pārstāv Stīgu nodaļu. Kokles spēles nodaļu izveidoja 1955.gadā, un Cēsīs ilgi bija vienīgā vidusskola, kur to varēja apgūt.

Koncerta vadītāji – vidusskolas absolventi Ilze Žvarte un Mareks Auziņš – atgādināja par atbalsīm, kas dzirdamas katram, kurš mācījies mūzikas vidusskolā.    “Manas atbalsis no 1979.gada, kad sāku mācīties bērnu mūzikas skolā, tad vidusskolā, tagad mācu kokles spēli,” atklāja Ilze, bet Mareks, kurš saistīts ar Latvijas Nacio­nālo operu un baletu, vada bigbendu “Cēsis”, pakavējās atmiņās. “Mans tēvs Vilnis arī ir vidusskolas absolvents. Viņš svinēja vidusskolas 50. jubileju.    Atceros piespraudi –    uz tās melns flīģelis un uzraksts AKCMV 50.    Viņš ilgi lepni to nēsāja pie žaketes,” pastāstīja M.Auziņš.

Stīgu nodaļas jauno maiņu katrs varēja dzirdēt koncertā. Īpašus aplausus nopelnīja kamerorķestris un kokļu kvartets “Kārta”, kurā muzicē vidusskolas absolventes.

“Pēc Dziesmu svētku lielās slodzes visi ir malači. Bērni ir ieinteresēti, tikai jāstrādā,” vērtēja vijoles spēles skolotāja Daina Birzniece un uzsvēra, ka svarīgākais, ka audzēkņi ir mērķtiecīgi. Par koncertu gandarīta bija arī    vidusskolas izglītības programmas vadītāja čella pedagoģe Inese Nelsone: “Visi spēlēja no sirds, un mūzikā izskanēja vēlējums vidusskolas nākamajiem gadiem.”

Direktors “Druvai” uzsvēra, ka jubileja, koncerti nav tikai svētki, bet arī atgādinājums par mūzikas pedagoga profesiju, tās nozīmību. “Mūzikas izglītība dod gara spēku, tās nozīmi nedrīkst nenovērtēt. Mūzika ir mūsu bagātība,” teica V.Ra­čevskis.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Vieno Āraiši, Jānis Apals un atmiņas

00:00
02.10.2025
37
1

“Notici sapnim, tad ne no kā var izcelt veselu pili,” savulaik teicis arheologs, Āraišu ezerpils augšāmcēlējs Jānis Apals. Viņa 95. dzimšanas dienas atcerē Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā satikās tie, kuri reiz piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos. “Šī diena ir bagāta sajūtām. Prieks, ka Āraišu vilkme ir dzīva, ka satiekamies tie, kuri te strādājuši  dažādos gados,” uzrunājot savējos, […]

Apal1

Kas radošajam un digitālajam kvartālam “Rainis” vēderā

05:34
01.10.2025
71

Digitālajam un radošajam kvartālam “Rainis” Cēsīs noteikti piestāv , ka Raiņa ielas 25 namā pirmā apmeklētājus sagaida plenēru cikla “Gleznot cauri vasarai” darbu izstāde. Tā tur būs aplūkojama līdz 3.oktobrim. Turpat savā darbnīcā sastaptā māksliniece Līva Graudiņa pastāsta, ka viņa otro gadu vasarās Cēsīs vada plenēru ciklus. Vienā ciklā ir trīs plenēri, katrā mēnesī viens. […]

Rainis 1

Gaišā dienas laikā ar auto ieskrien kokā

00:00
01.10.2025
452
1

Liepas pagasta centrā piektdien, 26. septembrī, gaišā dienas laikā, plkst. 14.22, notika smags ceļu satiksmes negadījums. Vīrietis, braucot ar automašīnu “BMW” pa Rūpnīcas ielu virzienā no Maija ielas uz Smiltenes ielas pusi, izvēlējās ceļa un braukšanas apstākļiem neatbilstošu ātrumu un izraisīja sadursmi ar pretī braucošo “BMW”, ziņo Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde. Pēc sadursmes transportlīdzekļa […]

Avarija Liepa

Jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā

00:00
30.09.2025
56

Piedaloties valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025”, Zemessardzes 27.kājnieku bataljona karavīri un zemessargi veica uzdevumus ārpus savas atbildības teritorijas – Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadā -, trenējoties konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos. Aktīvā darbība notika no 8. līdz 14. septembrim. 27.bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Zemītis norāda, ka bruņotajiem spēkiem, tajā skaitā Zemessardzei, jāspēj karot jebkurā Latvijas vietā: […]

Namejs 2025 Norise Vidzemes Reàionâ

Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

00:00
29.09.2025
60
1

Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”. Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu. “Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja […]

Jaunie

Braslai un Amatai kaitē HES

00:00
28.09.2025
93
1

Cēsu novada pašvaldība, piesaistot Valsts zivju fonda finansējumu, izstrādā zivsaimnieciskās stratēģijas un ekspluatācijas noteikumus vairākiem  novada ezeriem un upēm. Lai to izdarītu, vispirms jāveic hidromorfoloģiskā un sociālekonomiskā izpēte.  “Lietainā vasara ietekmēja plānus, un tikai pagājušonedēļ varēja pabeigt darbus. Ir savākti daudzi dati, kas vēl jāanalizē,” tikšanās reizē Stalbē uzsvēra vides pētnieks ihtiologs Māris Liepiņš. Šovasar […]

Brasla

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
18
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
29
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
22
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
42

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
15
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
24
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
21
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
30
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
20
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
8

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
29

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
29

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998