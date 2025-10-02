Pirmais veltījums skolai simtgadē

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas simtgades pirmo koncertu mūzikas draugiem sarūpēja vidusskolas Stīgu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi.
“Zīmīgi, ka jubileju, dvēselisko gadu, ieskandina stīgas. un prātā nāk vārdu salikums – dvēseles stīgas,” sacīja vidusskolas direktors Vigo Račevskis. Pēc koncerta viņš pastāstīja, ka līdztekus tradicionālajiem pasākumiem koncertu sniegs katra nodaļa. Tās būs kā atbalsis cauri gadiem. Paaudzes mainās, audzēkņi kļūst par pedagogiem, atgriežas skolā un nodod tālāk muzicēšanas prasmes.
Katram pedagogam, tāpat audzēknim ir savs stāsts ceļā uz mūziku, kas sākās Cēsu mūzikas skolā, tad vidusskolā. Bet skolas vēsture sākās ar dibināšanu 1925. gada 20. oktobrī. Bija vijoļspēle, dziedāšana un klavierspēle.
Gadu gaitā Stīgu nodaļā strādāja ievērojami pedagogi - vijolnieki Verners Taube, Helmers Pavasars, Romāns Villerušs un Andris Riekstiņš, čellists Igors Graps-Grāps. Kādreiz ģitāristiem un koklētājiem bija sava, tautas instrumentu, nodaļa, tagad arī viņi pārstāv Stīgu nodaļu. Kokles spēles nodaļu izveidoja 1955.gadā, un Cēsīs ilgi bija vienīgā vidusskola, kur to varēja apgūt.
Koncerta vadītāji – vidusskolas absolventi Ilze Žvarte un Mareks Auziņš – atgādināja par atbalsīm, kas dzirdamas katram, kurš mācījies mūzikas vidusskolā. “Manas atbalsis no 1979.gada, kad sāku mācīties bērnu mūzikas skolā, tad vidusskolā, tagad mācu kokles spēli,” atklāja Ilze, bet Mareks, kurš saistīts ar Latvijas Nacionālo operu un baletu, vada bigbendu “Cēsis”, pakavējās atmiņās. “Mans tēvs Vilnis arī ir vidusskolas absolvents. Viņš svinēja vidusskolas 50. jubileju. Atceros piespraudi – uz tās melns flīģelis un uzraksts AKCMV 50. Viņš ilgi lepni to nēsāja pie žaketes,” pastāstīja M.Auziņš.
Stīgu nodaļas jauno maiņu katrs varēja dzirdēt koncertā. Īpašus aplausus nopelnīja kamerorķestris un kokļu kvartets “Kārta”, kurā muzicē vidusskolas absolventes.
“Pēc Dziesmu svētku lielās slodzes visi ir malači. Bērni ir ieinteresēti, tikai jāstrādā,” vērtēja vijoles spēles skolotāja Daina Birzniece un uzsvēra, ka svarīgākais, ka audzēkņi ir mērķtiecīgi. Par koncertu gandarīta bija arī vidusskolas izglītības programmas vadītāja čella pedagoģe Inese Nelsone: “Visi spēlēja no sirds, un mūzikā izskanēja vēlējums vidusskolas nākamajiem gadiem.”
Direktors “Druvai” uzsvēra, ka jubileja, koncerti nav tikai svētki, bet arī atgādinājums par mūzikas pedagoga profesiju, tās nozīmību. “Mūzikas izglītība dod gara spēku, tās nozīmi nedrīkst nenovērtēt. Mūzika ir mūsu bagātība,” teica V.Račevskis.
