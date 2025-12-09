PIESLĒGTIES
Piparkūkas, vaska sveces, egļu smarža un dziesmas

Sarmīte Feldmane
00:00
10.12.2025
12
Tirgus1

Sirsniņu, mašīnu vai zaķi? Cēsnieks Jānis Mustermanis cep un tirgo piparkūkas, kas garšo gan bērniem, gan pieaugušajiem. FOTO: Sarmīte Feldmane

Skan Ziemassvētku dziesmas, muzicē Aivars Lapšāns. Tā ir sestdiena, kad Cēsu tirgus rosība dzirdama tālu, jo daudzi laiku velta, lai iepirktos. Jau rīta agrumā cēsnieki un iebraucēji no pagastiem ir klāt īpašajā Zie­massvētku tirdziņā. Tirdzi­nie­ki stendos radījuši gaidāmo svētku noskaņu, piedāvā gan saldus, gan ceptus, žāvētus, skābētus un marinētus kārumus, gan kaut ko jauku daiļumam un sadzīvē praktiski noderīgu. Ne viens vien apstaigā tirgotājus, piestāj, parunājas, painteresējas par preci, piebilstot, ka par pirk­šanu padomās, dodas tālāk.

“Laiks pelēks, tādas īstas Ziemassvētku noskaņas pietrūkst,” spriež cēsnieks Jānis Mustermanis un saka, ka eglītes iedegšanas reizē, kad apkārt daudz cilvēku, gaisma un kņada, gan bijis svētku noskaņojums. Jāni daudzi zina kā piparkūku cepēju un tirgotāju. Uz letes dažādu formu un lieluma kraukšķīgie gardumi.

“Visvairāk pērk mašīnu formas piparkūkas, arī brieži, zaķi, kaķi ir pieprasīti,” pastāsta piparkūku cepējs. Mīklu viņš gatavo pats, neeksperimentē, recepte izstrādāta gadu gaitā. Sievas Gundegas uzdevums cepumus apgleznot, katram radīt skaistu un kārdinošu tēlu.

“Bērniem svarīgi, lai uzrunā zīmējums,” teic Jānis un norāda, ka latviešiem piparkūkas garšo visu gadu, tāpēc arī viņš tās cep ne tikai uz Ziemas­svētkiem. Piedāvājumam tikai mainās zīmējumi un uzraksti.

Cēsnieks pastāsta, ka piparkūku cepēju ir daudz. Cēsu tirgū gan todien viņš ir vienīgais, iepriekšējā sestdienā bijis vēl viens.” Braucu uz tirdziņiem, un katrā vietā ir lielāka vai mazāka konkurence. Limbažos tirdziņā katrs trešais pārdeva piparkūkas, bet ir vietas, kur esmu vienīgais,” atklāj cēsnieks un piebilst, ka viņa ceptās piparkūkas pērk dāvanām, par to pašam liels prieks. Ne viens vien pircējs atklājis, ka sūtīs uz Kanādu, Īriju vai Zviedriju.

Turpat blakus piparkūku tirgotājam raiskumietis Viktors Žižins piedāvā medu, vaska sveces un bišu produktus. “Tādu vasaru savā mūžā neatceros, gluži mīnusos neesmu, bet ienesums bija niecīgs,” par saimniekošanas gadu teic bitenieks. Ziemā, kad bites atpūšas, viņš var braukt uz Cēsu tirgu. Ir pastāvīgie klienti, kuri iecienījuši Raiskuma pusē ievākto medu. Ne viens vien nopērk pa kādai vaska svecītei. Gan dāvanai, lai kādu iepriecinātu, gan sev. “Ķīmiju mājā nededzinu, tikai vaska sveces. Istabas smaržo, un sveces arī deg pietiekami ilgi,” pastāsta cēsniece Elga Malkone un uzsver, ka nevar iedomāties, ka Ziemassvētkos mājās būtu plastmasas egle.   

Māris Bite piedāvā Kanādas egļu zarus un mazas eglītes. Radinieks Raunas pusē audzē, bet pamazām šo nodarbošanos pārtrauc. “Eglītes pērk dienu divas pirms Ziemassvētkiem. Pilsētniekiem jau to zariņu uz galda gribas,” saka M. Bite un atzīst, ka drūmais laiks nevedina domāt, ka tuvojas Ziemassvētki. Pēc eglītēm jābrien nevis pa sniegu, bet dubļiem.

“Pirms Ziemassvētkiem jau būs daudz tirgotāju, tagad esmu viens. Citi piedāvā ievestās eglītes, citi tās, kas nocirstas, tīrot mežu. Cilvēkiem ir, ko izvēlēties,” teic M. Bite un pauž pārliecību, ka gan jau Ziemassvēt­ku noskaņa būs, ne jau drūmais laiks to var aizkavēt.

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai iespējami Ziemassvētki bez svētku eglītes

11:58
07.12.2025
22
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldējums pret galvassāpēm

11:55
06.12.2025
21
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
36
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
26
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
37

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
28
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
29
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
32
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
32
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

