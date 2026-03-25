Pilsētas dīķī noslāpušas zivis

“Dīķī pie Ruckas muižas ir beigtas zivis, “Druvai” pastāstīja cēsnieks Māris Podnieks. Jau pagājušās nedēļas nogalē kaimiņi ievēroja un sprieduši – varbūt ūdenī nokļuvušas kādas ķimikālijas vai kas slikts ieplūdis, blakus remontējot ielu.
“Ja būtu vien dažas, bet to ir ļoti daudz. Bija arī ledū iesalušas līdakas,” klāstīja cēsnieks un piebilda, ka vasarā arī pats savu reizi dīķī pamakšķerē.
Dīķi vakar apsekoja pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas vides aizsardzības speciālists Jānis Balodis.
“Dīķi vēl klāj ledus, krastā, kur tas atkusis, ir noslāpušas zivis. Tās lielākoties ir mazas – piecus septiņus centimetrus garas zivtiņas,” stāsta J. Balodis un piebilst, ka pie dīķa saticis arī divas cēsnieces, kuras teikušas, bijušas arī lielākas līdakas.
“Viņas interesējās, kurš savāks beigtās zivis, kas notiks tālāk. Zivju slāpšana, īpaši seklās ūdenstilpēs, ir dabisks process dabā, kas ne katram ir pieņemams. Zivis kļūs par barību putniem. Nebūs tā, ka visas zivis, kas bija dīķī, ir aizgājušas bojā,” skaidroja vides aizsardzības speciālists un uzsvēra, ka, tā kā krastos ledus ir nokusis, situācija uzlabojas, ūdenī nonāk skābeklis.
