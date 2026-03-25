PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 26. marts
Vārda dienas: Eiženija, Ženija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Pilsētas dīķī noslāpušas zivis

Sarmīte Feldmane
02:00, 26. Mar, 2026

Trūka skābekļa. Ruckas dīķī noslāpušās zivis. FOTO: M. Podnieks

“Dīķī pie Ruckas muižas ir beigtas zivis, “Druvai” pastāstīja cēsnieks Māris Podnieks. Jau pagājušās nedēļas nogalē kaimiņi ievēroja un sprieduši – varbūt ūdenī nokļuvušas kādas      ķimikālijas vai kas slikts ieplūdis, blakus remontējot ielu.

“Ja būtu vien dažas, bet to ir ļoti daudz. Bija arī ledū iesalušas līdakas,” klāstīja cēsnieks un piebilda, ka vasarā arī pats savu reizi dīķī pamakšķerē.
Dīķi vakar apsekoja    pašvaldības Vides un klimata neitralitātes nodaļas vides aizsardzības speciālists Jānis Balodis.

“Dīķi vēl klāj ledus, krastā, kur tas atkusis, ir noslāpušas zivis. Tās lielākoties ir mazas – piecus septiņus centimetrus garas zivtiņas,” stāsta J. Balodis un piebilst, ka pie dīķa saticis arī divas cēsnieces, kuras teikušas, bijušas arī lielākas līdakas.

“Viņas interesējās, kurš savāks beigtās zivis, kas notiks tālāk. Zivju slāpšana, īpaši seklās ūdenstilpēs, ir dabisks process dabā, kas ne katram ir pieņemams. Zivis kļūs par barību putniem. Nebūs tā, ka visas zivis, kas bija dīķī, ir aizgājušas bojā,” skaidroja vides aizsardzības speciālists un uzsvēra, ka, tā kā krastos ledus ir nokusis, situācija uzlabojas, ūdenī nonāk skābeklis.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Vēlēšanas un izvēle

Sandra Deruma
Kad princis nokritis no divriteņa

Agnese Leiburga
Vai jaunas cerības dabūt pierakstu pie ārsta

Sarmīte Feldmane

Eiro par vairākām stundām īpaši aizsargājamās teritorijās

Līga Salnite

Ieguvumi no tēvu aktīvākas dalības mazuļu aprūpē

Tautas balss

Izzinošs pasākums

17:04, 25. Mar, 2026
Raiskuma iedzīvotāja raksta:

“Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr […]

Pabalsti demogrāfiju neizglābs

20:54, 18. Mar, 2026
Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

