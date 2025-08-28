Piketē pret vēja ģeneratoriem Cēsu novadā

Ne lielā skaitā, bet aktīvi un mērķtiecīgi noskaņoti ceturtdienas, 21.augusta, vakarā Ieriķos pulcējās piketētāji, kas iestājas par Latviju bez vēja parkiem.
Viena no aktīvākajām protesta organizētājām Katrīna Alksne-Alksnīte ”Druvai” uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi apkārtējiem un jo īpaši novada un valsts vadītājiem parādīt, ka iedzīvotāji vēlas Latviju bez vēja parkiem.
Piketētāji bija nodrošinājušies ar izdrukām par vēja ģeneratoru negatīvo ietekmi, lai ikvienam interesentam, kurš piestātu pie protestētāju grupiņas, skaidrotu vēja elektrostaciju negatīvo ietekmi.
Jāpiebilst, ka dažādi protesti pret vēja elektrostaciju izveidi notiek visā Latvijā, tāpat arī tiek organizēta parakstu vākšana vietnē “Manabalss.lv””, kur uzsvērts: “Ņemot vērā iedzīvotāju argumentus, aicinām atteikties no Vēja elektrostaciju parku (VES) būvniecības iecerēm visā Latvijas teritorijā. Neskatoties uz to, ka VES būvniecība skars visu Latvijas teritoriju, apspriede par šo ieceri ir sadrumstalota un balstīta principā “jo tālāk no manām mājām, jo labāk”. Iedzīvotāju reģionālā sašķeltība un pašvaldību ieinteresētība saņemt papildu finanšu līdzekļus par VES būvniecības kompensācijām padara šo procesu par formālu, kvazi-demokrātisku veidu, kādā iedzīvotājiem tiek uzspiests VES būvnieku viedoklis. Katrai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt visu teritorijā dzīvojošo intereses, ne tikai VES komersantu intereses, kuru galvenais mērķis ir peļņa. Apspriede ar iedzīvotājiem tiek rīkota tikai ar mērķi – pārliecināt cilvēkus par VES nekaitīgumu, lai gan apņemšanās maksāt kompensācijas to tuvumā mītošajiem iedzīvotājiem un pašvaldībām liecina par pretējo. Nav noteikts nosacījums, pie kura, sasniedzot noteiktu iebildumu skaitu, VES projekts būtu noraidāms, tāpēc ar nožēlu jākonstatē, ka iedzīvotāju viedokļi vispār netiek ņemti vērā. Iedzīvotāju atsauksmes liecina par to, ka vadības un to deputāti informē iedzīvotājus par būtiskām vides un teritorijas izmaiņām ļoti negribīgi, novēloti un neiedziļinoties iedzīvotāju interesēs un labbūtības veidošanā, bet iedzīvotāju neapmierinātība ar VES būvniecības ieceri tiek sabiedrībai skaidrota ar nepietiekamu informētību. Nekas neliecina par to, ka iedzīvotāju izteiktās bažas var kļūt pat iemeslu VES būvniecības ieceres apturēšanai. Iedzīvotāji ir apkopojuši veselu virkni ar argumentiem pret VES būvniecību un vēlas tapt sadzirdēti šajā iniciatīvā. Likumdevējam ir jāpieņem regulējums, pilnībā atsakoties no VES būvniecības Latvijas Republikas teritorijā. Aicinām LR Saeimu izstrādāt un pieņemt tādu regulējumu, kas apturētu jebkādas VES projektēšanas un būvniecības ieceres Latvijas Republikas teritorijā. Iedzīvotāju interešu aizstāvība dzīvot vidē, kas nav industriāli ietekmēta, un rūpes par viņu dzīves kvalitāti.”
Arī Cēsu novada pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojumu 2025.–2035. gadam, vasaras sākumā rīkoja publisku apspriešanu par vēja elektrostaciju (VES) būvniecības ierobežojumiem novadā. Aptauja notika no 20. maija līdz 20. jūnijam, tajā piedalījās 830 respondenti – Cēsu novadā deklarētie iedzīvotāji, īpašumu īpašnieki un uzņēmēji, informē pašvaldībā.
Aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli par ierobežojumiem ainaviskās un kultūrvēsturiskās teritorijās, buferzonām ap apdzīvotām vietām, attālumiem no apbūves, turbīnu augstumu, kā arī aizliegumiem bioloģiski vērtīgās platībās un pie kultūras pieminekļiem.
Pašvaldībā paskaidro, ka īpaši aktīvi bijuši lauku pagasti. Amatā aptaujā iesaistījās 12 % iedzīvotāju, Inešos un Skujenē – pa 8 %, Nītaurē – 7 %. Skaitliski visvairāk atbilžu saņemts Cēsīs (264), taču proporcionāli pilsētas iedzīvotāji bija mazāk aktīvi nekā lauku teritorijās. Tas apliecina, ka vēja parku attīstība visvairāk satrauc tieši lauku iedzīvotājus.
Pēc pašvaldības veiktās aptaujas secināts, ka 84 % respondentu kategoriski neatbalsta lieljaudas vēja elektrostacijas, 11 % būtu gatavi kompromisam ar stingriem nosacījumiem, bet vien 5% tās pilnībā atbalsta. Sabiedrības vairākums vēlas stingrākus ierobežojumus teritorijas plānojumā.
