PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 1. septembris
Vārda dienas: Ilmārs, Iluta, Austrums
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Piestāt pārdomās. Cēsis. Keramika

Sarmīte Feldmane
00:00
01.09.2025
11
1
Izst Nama2

Savējie. Izstāžu nama vadītāja un plenēru dalībniece Kristīne Rozenberga, plenēru kuratore Inese Ciekure, mākslinieki – Signe Vanadziņa, Laima Bikše un Ritvars Ivanovs “Dialogu” atklāšanā. FOTO: Sintija Cērpiņa

Cēsu Izstāžu zālē apskatāmas trīs izstādes – divas aizved keramikas pasaulē, bet viena tapusi Cēsīs un stāsta par pilsētu un atklāj pilsētniekus.

Redzēt gadiem krāto

Biedrība “artCēsis” kopš 2012. gada ik vasaru rīko plenērus profesionāliem māksliniekiem. Ik reizi tiek izvēlēta tēma vai glezniecības tehnika, kurā top gleznas. Pa šiem gadiem to sakrājies daudz. Izstādes atklāšanā cēsnieki uzsvēra, ka mākslinieki, kuri vasarās te glezno, ir savējie, viņi parāda pilsētu, kuru ikdienas gaitās paši neieraugām, ik gadu atgriežoties, pamana pārmaiņas.

“No vēstures zinām, ka Cēsīs var radīt, un tas turpinās. Ir tapusi kolekcija, kurā varam gūt tikai nelielu ieskatu. Tā ir Cēsu māk­slas pasaulei piederīgo izstāde, novērtēsim savējos un to, kas top mūsu pilsētā,” sacīja Cēsu muzeja direktore Elīna Kalniņa.

“artCēsis” vadītāja Inese Cie­kure atklāja, ka ne velti izstādei dots nosaukums “Dialogi”, jo darbi tapuši nepārtrauktās sarunās starp kolēģiem, ar pilsētu un cēsniekiem.

“Cēsīm kā radošam garam ir pievilkšanas spēks. Ne vienā vien pilsētā brīnās, kāpēc mākslinieki tiecas šurp, viņus aicina citur, bet neatsaucas. Cēsīs viņi kā gājputni atgriežas, lai radītu jaunus darbus. Katru vasaru kāds nomainās, bet grupas kodols palicis nemainīgs. Ja katrai pilsētai ir savs, īpašs gēns, tad Cēsīm tas ir glezniecības gēns,” pārdomās dalījās plenēru kuratore.

Mākslinieks, cēsnieks Ritums Ivanovs, atgādināja, lai notiktu plenērs, par to kādam ir jāuzņemas rūpes, jāieinteresē mākslinieki. “Mums ir biedrības vadītāja, kurai ir svarīgi, lai Cēsīs taptu māksla, lai pilsētu iepazīst mākslinieki. Vēl svarīgi, ka varam atgriezties un redzēt, kas pilsētā mai­nījies,” sacīja R.Ivanovs un at­gādināja, ka katram māksliniekam ir svarīgi, lai viņa darbi būtu redzami izstādēs.

“Izstādē redzama mākslinieku jauda. Te ir tikai maza daļa no tā, kas tapis šajos gados. Kad ir tik daudz lietainu dienu, izstādē gribējās vairāk gaišuma un brīvības sajūtas. “Dialogos” tas ir,” atzina I.Ciekure. Izstādē arī viņas portrets, kas tapa pērn, kad plenēra tēma, atceroties Cēsu mākslinieku Arturu Droni, bija portreti. Inese gan atklāja, ka sevi ieraudzīt gleznā ir neparasti, bet uz to skatās kā uz svešas sievietes portretu un mākslas darbs viņai patīk.

Gluži vietā kāda cēsnieka bilstais, ka afišās labi iederētos zīmogs “Radīts Cēsu novadā”, kā apliecinājums tam, kur šīs gleznas tapušas. Plenēra dalībnieku vi­dū bijusi Signe Vanadziņa, Kris­tīne Rozenberga, Ēro un Em­ma Rasi, Ritums Ivanovs un citi cēsnieki.

Aizejošās vasaras plenēra darbi no 5.septembra būs apskatāmi Cēsu muzejā. Godinot muzeja simtgadi, mākslinieki iepazina vēsturisko ekspozīciju un savos darbos ar šodienas skatījumu attēloja dialogus starp gadsimtiem.   

Tik dažādā keramika

Izstāžu nama otrajā stāvā keramika, mūsdienīga, spilgta, iespējams, tautas lietišķās mākslas cienītājiem izaicinoša. 5. Latvijas Keramikas biennāles programma sākas ar “FRESH: Jaunais Latvi­jas keramikā”. Tajā jauno mākslinieku darbi. Viņi nesen pabeiguši Latvijas Mākslas akadēmiju    un sākuši savu ceļu mākslā. Kera­miķe, bijusī cēsniece Inese Ezer­tēva, atgādina, ka izstāžu darbos vajag pārsteigumu un jaunajiem sevi ir jāparāda tā, lai pamana.   

Izst Nama
Skaisti un interesanti. Keramika patīk lieliem un maziem.
FOTO: Sarmīte Feldmane

“Biennāle notiek reizi divos gados. Šoreiz tās izstādes skatāmas Cēsīs, Liepājā, Daugavpilī, bet iesākam Cēsīs ar jauno keramiķu izstādi,” stāsta Latvijas Laikme­tīgās keramikas centra vadītājs un biennāles kurators Aivars Ba­ranovskis. Viņš uzsver, ka šīgada biennāles vadmotīvs ir “No zvaigžņu putekļiem līdz sulīgiem asniem”, un tieši jauno keramiķu darbi ir kā sulīgs asns.

“Aizvien vairāk pasaulē runā par renesansi, keramika aizvien vairāk izstādēs tiek izmantota kā medijs, lai uzrunātu cilvēkus, atklātu domu. Tas ir loģiski laikmetā, kad virzāmies uz tehnoloģijām, uz to, kas nav saistīts ar materiālu, bet cilvēkam ir vēlme pēc taustāma, būt realitātē. Keramikā saglabājas dzīves garša. Tā neizvairās būt izmantojama, dizainiska, tā var būt daudz kas un arī vēs­tīt dziļu domu. Kā gleznā redzam katru mākslinieka triepienu, tāpat keramikā ieraugāms pieskāriens,” pārdomās dalās A.Ba­ra­novskis.       

Turpat blakus telpā keramiķes Gitas Ābolas personālizstāde “Tum­šais medus”. Keramikas figūras uzrunā. Kā teikts izstādes    anotācijā: “ Tās nav tikai dekoratīvi priekšmeti – tie ir mazi stāsti, kas ieguvuši formu caur māla valodu. Autore terapeitiski “rokas” slāni pa slānītim tuvāk tai pirmatnējai sievietei sevī, vienlaikus salīdzinot šo procesu ar bišu saimi – vienotu organismu, sabiedrību, kurā katrai vienībai ir sava loma. Sieviete kā bite – vadāma? Iespaidojama? Tajā pašā laikā – neparedzama spietotāja…”
Izstāde ir brīdis, kad gribas piestāt, pabūt vasaras pļavā un ļauties domām.

Komentāri

  • lucky jet game saka:
    1. septembris, 2025. 05:00

    Lucky Jet game download is safe, simple and quick to install.

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Saistītie raksti

    Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

    00:00
    31.08.2025
    225
    2

    Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn. Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi […]

    Cësu Vidusskola

    Pedagogu vakanču skaits Cēsu novadā katru gadu samazinās

    00:00
    30.08.2025
    1728

    Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vienmēr aktuāls kļūst pedagogu vakanču jautājums. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga “Druvai” apstiprina, ka gana daudz skolotāju trūkst arī šoreiz. Vakanču Latvijas skolās esot vairāk nekā četri simti. “Kopumā vakanču skaits katru gadu samazinās, tas nozīmē, ka ejam pareizā virzienā,” skaidrojot situāciju Cēsu novadā, teic Cēsu novada […]

    Vakances

    Piketē pret vēja ģeneratoriem Cēsu novadā

    00:00
    29.08.2025
    129
    4

    Ne lielā skaitā, bet aktīvi un mērķtiecīgi noskaņoti ceturtdienas, 21.augusta, vakarā Ieriķos pulcējās piketētāji, kas iestājas par Latviju bez vēja parkiem. Viena no aktīvākajām protesta organizētājām Katrīna Alksne-Alksnīte ”Druvai” uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi apkārtējiem un jo īpaši novada un valsts vadītājiem parādīt, ka iedzīvotāji vēlas Latviju bez vēja parkiem. Piketētāji bija nodrošinājušies ar izdrukām […]

    Pikets

    “Baltijas ceļa” ideju nedrīkst aizmirst

    00:00
    28.08.2025
    68

    Dažas minūtes pirms septiņiem vakarā sestdien Augšlīgatnē, Vidzemes šosejas malā, sāka pulcēties dažādu paaudžu līgatnieši. Daudziem līdzi mazi Latvijas karodziņi, vīriem kārtīgi sarkanbaltsarkani valsts simboli. “Pirms 36 gadiem manis vēl nebija. Te līgatnieši stāvēja Baltijas ceļā, bija kopējās ķēdes posms. Tagad te stāvu arī es,” pastāsta Gatis Jansons. Viņam līdzi valsts karogs, kas ilgus gadus […]

    Bcels

    Kad Lielstraupes pili apskauj mūzika

    06:46
    27.08.2025
    47
    10

    Lielstraupes svētkos ir jābauda noskaņa. Nesteidzīga, klusināta un mūzikas piepildīta. Lai arī laikapstākļi nebija tie patīkamākie, to, kuri vēlējās apskatīt pili un pabūt svētkos, netrūka. Kā vērtē Cēsu novada pašvaldības tūrisma speciāliste Rudīte Vasile, apmeklētāju bijis optimālais daudzums, bet vairāk nekā pērn. “Ir jārēķinās, cik varam uzņemt, lai ikviens justos ērti. Pils gaiteņi ir šauri, […]

    Lielstr.svetki

    Satiksimies Cēsu tirgū!

    00:00
    27.08.2025
    117

    Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus. Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturt­dienai dzīvība rāmāka. Vakara […]

    Tirgussssssss1

    Domas un viedokļi

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pērk retāk, bet vairāk

    12:18
    30.08.2025
    18
    Anna Kola
    Anna Kola

    Un atkal jau klāt septembris…

    14:35
    28.08.2025
    32
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viņa "uztaisīja" manu dienu

    18:10
    24.08.2025
    51
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Pamests bērns ir mācība mums visiem

    18:10
    23.08.2025
    97
    Madara Sidorčenko
    Madara Sidorčenko

    Satraucošs brauciens

    13:56
    20.08.2025
    53

    Tautas balss

    Par ielu remontiem jāpriecājas

    12:21
    31.08.2025
    18
    1
    Lasītāja raksta:

    “Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

    Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

    12:21
    30.08.2025
    19
    1
    Cēsniece V. raksta:

    “Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

    Kapsēta vienmēr sakopta

    18:13
    23.08.2025
    23
    Dace raksta:

    “Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

    Vai cēsnieki aizmirsti

    18:12
    23.08.2025
    22
    2
    Anda raksta:

    “Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

    Bizness, kas priecē citus

    13:57
    21.08.2025
    23
    Alma raksta:

    “Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:06
    23.08.2025
    14

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Pārdod

    15:40
    17.08.2025
    17

    Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

    Citi

    22:30
    11.08.2025
    27

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998