Pieredzējuši amatiermākslinieki un topošie režisori rada kopā

Ar humoru, mazliet pašironijas un līksmiem priekšnesumiem līgatniešu amatiermākslas kolektīvi pirms Ziemassvētkiem uzrunāja Līgatnes pilsētas un pagasta iedzīvotājus.
Sarunu šovā “Nopietni pa jokam!” piedalījās visi seši Līgatnes apvienības pārvaldes amatiermākslas kolektīvi, bet scenāriju un režiju tam veidoja, kā arī vadīja sarunas Latvijas Kultūras koledžas studenti. Katra amatiermākslas kolektīva vadītājam vai citam pārstāvim bija jākāpj uz skatuves, lai atbildētu uz āķīgiem šova vadītāju jautājumiem, tā atklājot arī mēģinājumu, koncertu un sadzīves aizkulises. Sarunām sekoja kolektīvu īpaši sagatavoti priekšnesumi, turpinot zālē uzturēt humora dzirksti un omulību.
Līgatnes apvienības kultūras namu vadītāja Dace Krīvena-Valdmane pastāstīja, ka Kultūras koledžas studenti meklējuši prakses iespējas un līgatnieši atsaucās. “Jauniešiem bija nozīmīgi iegūt profesionālo pieredzi, un mēs, kultūras namu darbinieki, esam atvērti jaunām idejām. Devām iespēju studentiem izmantot Līgatnes amatiermākslas kolektīvu potenciālu,” saka D. Krīvena-Valdmane.
Iestudējumam gatavoties sāka laikus. Studenti brauca uz Līgatni, tikās ar kolektīvu dalībniekiem mēģinājumos, izrunājās, apspriedās, filmēja video klipus, kas papildināja sarunu šovu, tapa sarīkojuma scenārijs.
Jaunu pieredzi, iestudējot uzvedumu, guva arī amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Jauktais koris “Līgatne” (diriģenti Mārcis Katajs un Ilmārs Seilis) pārsteidza ar Raimonda Paula dziesmas ar Jāņa Poruka vārdiem “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām” interpretāciju. Tradicionālā manierē izpildītais dziedājums pusceļā pārvērtās. Koristu tērpi mirklī ieguva rokeru akcentus, bet “Balts sniedziņš…” rokgrupas “Līvi” hīta “Dzelzsgriezējs” aso noskaņu. Korists Mārtiņš Šteins feisbukā atzinis, ka tā bijusi drosmīga Paula dziesmas interpretācija.
Ar izdomu savu priekšnesumu sniedza pūtēju orķestris “Līgatne”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zeperi”, Līgatnes Muzikālais amatieru teātris, līnijdeju kolektīvs “Rondo” un sieviešu vokālais ansamblis “Mantojums”.
Pēc Kultūras koledžas studentu ieceres iestudēto pasākumu līgatnieši novērtējuši teicami, liecina atsauksmes sociālajos medijos. Savukārt D. Krīvena-Valdmane pastāsta, ka paši jaunieši par nozīmīgāko ieguvumu atzinuši pieredzi, kā sadarboties un atrast pareizāko komunikāciju ar amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, saprast kultūras dzīves norises laukos un tradīciju spēku un nereti darīt tā, “kā pieņemts”.
Šovu “Nopietni pa jokam” veidoja Kultūras koledžas otrā kursa studenti. Jēkabs Šteins, Rihards Bukins un Sandra Zīle apgūst aktiermākslu un režiju, Evija Vildiņa un Niks Jakovickis pasākumu producēšanu.
Uzvedumā līgatnieši cits par citu uzzināja arī daudz jauna. Vēsturē ierakstīti daži līdz šim nefiksēti vietējie ticējumi. Lūk, ar kuriem humorpilnā noskaņā līgatnieši dalījušies feisbukā: “Jo redzamākā vietā afiša, jo mazāk to kāds redz; ja mēģinājumā viss iet gludi, pasākumā noteikti būs improvizācija; ja, Līgatnes kultūras namam izejot cauri, vēl kabatā ir nauda, tad neesi bijis Ziemassvētku tirdziņā (tirdziņš darbojas Līgatnes kultūras namā-red.); ja studenti saka “viss ir sagatavots”, tas nozīmē – būs interesanti.”
