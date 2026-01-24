Pieredzē balstīta uzņēmējdarbība – “JGM”

“SIA “JGM” ir pieredzējis un uzticams būvniecības partneris ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi nozarē. Mūsu galvenais birojs atrodas Cēsīs, taču savu darbību aktīvi veicam visā Vidzemē un Rīgas reģionā. Mūsu komanda sastāv no zinošiem speciālistiem, kuri nodrošina kvalitatīvu un efektīvu darbu izpildi, ievērojot augstākos būvniecības standartus. Strādājam gan ar privātpersonām, gan uzņēmumiem, pielāgojot risinājumus katra klienta vajadzībām,” interneta mājaslapā par sevi vēsta Cēsu uzņēmums “JGM”.
Cēsu Uzņēmēju klubs novērtējis SIA “JGM” darbību, pērn uzņēmēju forumā pasniedzot balvu “Par ilggadību uzņēmējdarbībā”.
Jānis Gruntmanis, “JGM” īpašnieks, stāsta, ka uzņēmējdarbībā pieredzējis daudz, arī bankrotu, bet atzīst, ka tas ļauj novērtēt un izprast būtiskāko savā jomā. “Savulaik mums Saulrītos bija arī glīts birojs, bija bāze, bet uznāca krīze un nevarēja dabūt pasūtījumus. Braucām pa visu Latviju, piedaloties konkursos, kur bija jāsacenšas ar vairāk nekā simt firmām. Zemāko cenu kāds piedāvā tādu, cik man nepieciešams materiāliem vien. Bāze, apdrošināšana, nodokļi, zemes nodoklis, apkure – viss jānomaksā, jānodrošina un vēl jāspēj par zemāko cenu izdarīt darbus. Tādā brīdī sajūties ļoti ievainojams, jo nevienam jau nav tik lielu uzkrājumu, lai tā varētu ilgstoši izdzīvot,” pieredzēto un iepriekšējā uzņēmuma likvidāciju atceras Jānis. “Kad nodibināju “JGM”, man bija skaidrs, ka nebūs atsevišķi uzturamu biroja telpu un citu papildu izdevumu.”
Jānis Gruntmanis klāsta, ka būvniecības jomā uzņēmumam izdzīvot neesot viegli arī tagad. Par piemēru uzņēmējs pastāsta, ka vidējā alga nozarē strādājošajiem varbūt ir adekvāta uzņēmējiem galvaspilsētā, bet Cēsīs tik lielas algas maksāt esot sarežģīti. “Man te, Cēsīs, ziemā jau tāpat cilvēkiem ir grūti nodrošināt darbu, un darbiniekus es lielā mērā dotēju,” teic uzņēmuma īpašnieks, atklājot, ka gadās visu ziemu maksāt algu darbiniekam cerībā uz vasaras projektiem, bet pavasarī darba ņēmējs paziņo, ka vairs pie viņa nestrādās un brauks to darīt uz Norvēģiju. Tomēr “JGM” esot arī pastāvīgie darbinieki, bet, uzņemoties lielākus objektus, tiekot piesaistīti apakšuzņēmēji vai meklēti papildu strādnieki.
Uzņēmējs piesauc arī dažādus absurdus nozarē, kā, piemēram, “Rail Baltica”, kur neviens nevar pateikt būvobjekta galējo izcenojumu, vien to, ka izmaksas būs divreiz dārgākas. “Lai arī kur es kā uzņēmējs startētu konkursā par būvniecību, neviens taču man nemaksātu par darbu, nezinot galīgās izmaksas,” spriež cēsnieks. Viņš atklāj, ka paziņu lokā ir vairāki būvinženieri, kas vairs nedarbojas šajā jomā, jo tas ir pārāk sarežģīti.
Pēc tam, kad iepriekšējais uzņēmums bija zaudēts, Jānis kādu brīdi apdomājis, ko darīt tālāk, un pēc neilgas pauzītes 2010. gadā jau nodibināta SIA “JGM”.
Nu jau ar “JGM” vārdu piecpadsmit gadu garumā uzkrāta gana iespaidīga dažāda veida darbu pieredze. Kā piemēru Jānis nosauc ēkai Cēsīs, Saules ielā 21, uzbūvēto ventilējamo fasādi. Tādas fasādes nodrošina labāku aizsardzību pret laikapstākļiem, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un nodrošinot ilgmūžību. Tāpat ir gandarījums par Cīrulīšos atjaunoto vienu no senās muižas ēkām ar visu iekšējo apdari.
Līdztekus tiek paņemti arī kādi būvuzraudzības objekti. Labi paveiktu darbu, par kuriem ir gandarījums, netrūkstot. SIA “JGM” piedāvāto pakalpojumu klāstā ietilpst celtniecības un remonta, kā arī apdares darbi, siltināšana, jumtu konstrukcijas un renovācija, tehniskā apsekošana, būvuzraudzība, logu un durvju montāža, elektroinstalācija, kanalizācija un santehnika, tāpat arī betonēšana, grīdu ieklāšana un fasāžu renovācija. Jautāts, tieši uz kādiem darbiem “JGM” vairāk orientējas, uzņēmējs atzīst: “Mēs varam no nulles līdz galam visu uzbūvēt, bet spēcīgākā puse laikam ir apdare, jo pats es sākotnēji strādāju tieši ar to.”
Jānis vispirms apguvis apdares darbu arodu Jāņmuižas skolā, pēc tam studējis par būvinženieri Jelgavā. Tur vēlāk pabeigta arī maģistrantūra šajā jomā. Jānis Gruntmanis ir cēsnieks, lai gan dzimis ir Smiltenē, bet ar mammu pārcēlās šurp, kad viņam bija seši gadi.
