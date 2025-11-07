Piedāvā nobaudīt rudens garšas

Deviņi Cēsu novada restorāni visu šo nedēļu aicina rudens garšu piedzīvojumā. Novada rudens Restorānu nedēļa 2025 veltīta patiesām garšām, vietējiem stāstiem un sadarbībām, kas iedvesmo.
Restorāna “Kest” šefpavārs Māris Jansons “Druvai” atzīt, ka šī nedēļa uz restorānu atved nedaudz atšķirīgus klientus, tos, kas ikdienā nav bieži restorānu apmeklētāji. “Redzams, ka cilvēki ir sajūsmā par šo baudījumu. Viņi ir superapmierināti, un tas ir lieliski,” ar gandarījumu teic Māris. Viņš atzīst, ka šāda restorānu nedēļas akcija ļauj vairāk popularizēt restorānu un ēšanas kultūru Latvijā.
Šoreiz novada restorānu nedēļas īpašais – sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” lietotājiem. Taču katrs no deviņiem akcijas nedēļas dalībniekiem radījis unikālu vairāku kārtu maltīti, bet cena vienota – 39 eiro vienai personai. Uz šķīvja baudīšanai ir ne tikai skaista, estētiska maltīte, bet arī stāsts par novada raksturu, cilvēku prasmēm un garšas, kas atgādina, cik skaisti un īsti var būt vienkāršie brīži.
Māris Jansons atklāj, ka viņu restorāna šīs nedēļas ēdienkartē īpašo odziņu iedod sadarbības partnera “Field and Forest” kumelītes, kas izmantotas, lai radītu desertā pasniegto kumelīšu bezē.
Jāpiebilst arī, ka “Kest” nesen atkārtoti tika iekļauts jaunajā “Michelin” ceļvedī. Un Cēsu novada rudens restorānu nedēļā 2025 piedalās arī abi pārējie novada restorāni, kas iekļauti šī gada “Michelin” izlasē– “H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns” un “Pavāru māja Līgatnē”.
Rudens Restorānu nedēļā piedalās arī Kārļamuižas restorāns, kas darbojas Drabešu pagastā. Tā pārstāve Baiba Stepiņa “Druvai” pauž gandarījumu par dalību akcijā, norādot, ka tas ļauj arī pašiem dažādot savu ikdienu, kurā pamatā tiek apkalpoti Kārļmuižas viesnīcas klienti.
Kārļamuižā uzsver, ka viņu restorānā šīs nedēļas trīs kārtu vakariņu piedāvājums ir veidots ar cieņu pret vietējo zemi, ražotājiem un amatniecības tradīcijām, garšas, kas dzimušas tepat, sākot no Kārļiem līdz Straupei, Priekuļiem, Piebalgai. Katra ēdiena kārta tiek pasniegta uz novada mākslinieku radītiem traukiem, kas tapuši sadarbībā ar Vienkoču parku, tūrisma un mākslas centru “Mākoņi un māls” un Piebalgas Porcelāna fabriku. “Tieši šīs sadarbības iespējas sagādāja īpašu gandarījumu un jaunrades prieku,” atzīst B.Stepiņa.
Komentāri