Sestdiena, 8. novembris
Vārda dienas: Aleksandra, Agra
Piedāvā nobaudīt rudens garšas

Agnese Leiburga
00:00
08.11.2025
5
Kest Restorâdu Ned

Popularizē restorānu kultūru! “Kest” šefpavārs Māris Jansons “Druvai” atzīt, ka šī nedēļa restorānā ieaicina apmeklētājus, kas ikdienā tādu pakalpojumu neizmanto. FOTO: no albuma

Deviņi Cēsu novada restorāni visu šo nedēļu aicina rudens garšu piedzīvojumā. Novada rudens Restorānu nedēļa 2025 veltīta patiesām garšām, vietējiem stāstiem un sadarbībām, kas iedvesmo.

Restorāna “Kest” šefpavārs Māris Jansons “Druvai” atzīt, ka šī nedēļa uz restorānu atved nedaudz atšķirīgus klientus, tos, kas ikdienā nav bieži restorānu apmeklētāji. “Redzams, ka cilvēki ir sajūsmā par šo baudījumu. Viņi ir superapmierināti, un tas ir lieliski,” ar gandarījumu teic Māris. Viņš atzīst, ka šāda restorānu nedēļas akcija ļauj vairāk popularizēt restorānu un ēšanas kultūru Latvijā.

Šoreiz novada restorānu nedēļas īpašais – sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem un preču zīmes “Radīts Cēsu novadā” lietotājiem. Taču katrs no deviņiem akcijas nedēļas dalībniekiem radījis unikālu vairāku kārtu maltīti, bet cena vienota – 39 eiro vienai personai. Uz šķīvja baudīšanai ir ne tikai skaista, estētiska maltīte, bet arī stāsts par novada raksturu, cilvēku prasmēm un garšas, kas atgādina, cik skaisti un īsti var būt vienkāršie brīži.

Māris Jansons atklāj, ka viņu restorāna šīs nedēļas ēdienkartē īpašo odziņu iedod sadarbības partnera “Field and Forest” kumelītes, kas izmantotas, lai radītu desertā pasniegto kumelīšu bezē.

Jāpiebilst arī, ka “Kest” nesen atkārtoti tika iekļauts jaunajā “Michelin” ceļvedī. Un Cēsu novada rudens restorānu nedēļā 2025 piedalās arī abi pārējie novada restorāni, kas iekļauti šī gada “Michelin” izlasē– “H.E. Vanadziņš. Ziemeļu restorāns” un “Pavāru māja Līgatnē”.

Rudens Restorānu nedēļā piedalās arī Kārļamuižas restorāns, kas darbojas Drabešu pagastā. Tā pārstāve Baiba Stepiņa “Druvai” pauž gandarījumu par dalību akcijā, norādot, ka tas ļauj arī pašiem dažādot savu ikdienu, kurā pamatā tiek apkalpoti Kārļmuižas viesnīcas klienti.

Kārļamuižā uzsver, ka viņu restorānā šīs nedēļas trīs kārtu vakariņu piedāvājums ir veidots ar cieņu pret vietējo zemi, ražotājiem un amatniecības tradīcijām, garšas, kas dzimušas tepat, sākot no Kārļiem līdz Straupei, Priekuļiem, Piebalgai. Katra ēdiena kārta tiek pasniegta uz novada mākslinieku radītiem traukiem, kas tapuši sadarbībā ar Vienkoču parku, tūrisma un mākslas centru “Mākoņi un māls” un Piebalgas Porcelāna fabriku. “Tieši šīs sadarbības iespējas sagādāja īpašu gandarījumu un jaunrades prieku,” atzīst B.Stepiņa.

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
14
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
21
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
19

Tautas balss

Vai izdosies labas attiecības

08:15
07.11.2025
8
Lasītājs K. raksta:

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
23
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
23
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
25
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
73
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

