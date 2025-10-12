PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 13. oktobris
Vārda dienas: Irma, Mirga
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pie skolas jau 200 gadu aug ābeļdārzs

Sarmīte Feldmane
00:00
13.10.2025
19
Vpabele

Jāizdara precīzi. Skolēni paši, vien ar pieaugušo padomu, iestādīja ābeles. FOTO: no albuma

Vecpiebalgas vidusskolā šis mācību gads ir īpašs. Skolas saime gatavojas nozīmīgam notikumam, nākamgad izglītībai Vecpiebalgā apritēs 330 gadi, būs arī lielais absolventu salidojums.

“Paredzēti dažādi pasākumi,” saka direktore Ilona Strelkova un uzsver, ka visa skola, arī bērnudārza audzēkņi iestādīja ābelītes, kuras gan pašiem, gan nākamajiem skolas audzēkņiem un visiem vecpiebaldzēniem atgādinās,  ka šodienas paaudzei ir svarīga vide, ka netiek aizmirsta vēsture.

“Skolas apkārtne kopta un uzturēta vienmēr,” atgādina direktore un pastāsta, ka jau 1823. gadā, kad Vecpiebalgas draudzes skolu sāk vadīt Andžs Rātminders,    pamestā un krūmiem aizaugusī skolas zeme iekopta, audzēts augļu dārzs, aprūpēts mežs. 20. gadsimta 50. gadu vidū    tiek padziļināts skolas pagalma dīķis, ierīkoti apstādījumi vecā Cēsu lielceļa malā un paplašināts augļu dārzs Smeiļu kalnā. Fotogrāfijas apliecina, ka 1961. gadā tiek stādīts ābeļdārzs. Vēlākos gados      iestādīja bērzu aleju uz Smeiļiem, pīlādžu un liepu alejas.

Vecais ābeļdārzs ik rudeni ar    bagātu ražu priecē gan skolēnus, gan citus vecpiebaldzēnus, kuri labprāt lasa ābolus. Taču arī ābelēm ir savs mūžs.

Skolas direktore kopā ar Piebalgas kultūrtelpas  ainavu arhitekti Vinetu Radziņu novērtēja ābeles, un bija skaidrs, ka astoņas ir jāizzāģē.

“Atjaunojot un papildinot ābeļdārzu, rēķinājāmies arī ar to, ka plānota Gaismas ielas pārbūve,” teic I.Strelkova. Tika izraudzītas vietas, kur stādīs jaunos kociņus.

“Iestādījām 23 ābelītes pie vidusskolas un piecas pie bērnudārza, kur zaļo arī deviņi ogu krūmi:  jāņogas, upenes un mellenes,” pastāsta direktore. Visu darīja skolēni paši, vecāko klašu audzēkņi sadarbojās ar jaunākajiem. Paši raka bedres, nesa ūdeni, nostiprināja stādus, pieaugušie vien palīdzēja ar padomu.

“Jaunās ābelītes tika iestādītas gan nozāģēto vietā, gan vēl divas rindas. Tā kā jau pēc dažiem gadiem skolas ābeļdārzā varēs nogaršot dažādu šķirņu augļus,” ar gandarījumu saka I.Strelkova.

Dārza atjaunošanā vecpiebaldzēnus atbalstīja SIA “Reāls piedzīvojums”, kura darbībā starp labajiem darbiem ir arī augļu koku stādīšana. “Bez vairākiem atbalstītājiem to izdarīt būtu grūti. Arī viņi ir priecīgi, ka Vecpiebalgā ziedēs un ražu dos kopīgi iestādītās ābeles,” teic vidusskolas direktore un piebilst, katrs, kurš stādīja ābelīti, gaida pavasari, lai redzētu, ka kociņš uzzied.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pedagogi kā spēcīgi ozoli jaunajām zīlēm

00:00
12.10.2025
54

Ar Cēsu novada Gada balvu izglītībā otro gadu godināti novada pedagogi un izglītības iestādes, kas apliecinājušas izcilību un radošumu, devušas pozitīvu ieguldījumu bērnu izaugsmē, sekmējušas iniciatīvas un inovācijas izglītības jomā. Balva pasniegta arī par mūža ieguldījumu pedagoģijā. Novērtēta arī novada iedzīvotāju un organizāciju iesaiste izglītības atbalstā. Pasākumā Cēsu Valsts ģimnāzijā novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs, […]

Zile (2)

Pie Veidenbauma satikt Rokpelni

00:00
11.10.2025
29
4

Brīva, omulīga un ironiski nebēdnīga gaisotne svētdien piepildīja “Kalāču” klētiņu. Dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 80 gadu jubileja kļuva par sirsnīgu satikšanos starp paaudzēm. Kā jau dzimšanas dienā, bija ciemiņi kuplā skaitā, gardas kūkas, stāsti, vēlējumi un dziesmas. Un muzeja jaunieši bija sagatavojuši īpašu svētku programmu kā dāvanu dzejniekam jubilejā. Dzejnieka trāpīgais un asais skatījums, veselīgā ironija […]

Rokp Kal (2)

Cēsīs sākas jauna tradīcija

00:00
10.10.2025
139

Skanīgs un klausītāju atbalstīts Cēsu koncertzālē un    Bērzaines pamatskolā izskanēja pirmais koru un vokālo ansambļu konkurss ”Cēsis”.    Konkursa klausītāji, starp kuriem netrūka koru un ansambļu līdzjutēju, atzina, ka koncerti bija interesanti ne tikai ar to, ka varēja dzirdēt korus un ansambļus no visas Latvijas. Koru izpildītās obligātās dziesmas, komponista Emīla Dār­ziņa darbi, izskanēja 20 […]

Laumas1

Pēc smaida un laba garastāvokļa uz Ģikšiem

00:00
09.10.2025
111

Jau trīspadsmito gadu senioru biedrība “Dzīvesprieks” rudens pusē pulcējās plašākā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto, pārdzīvoto. To varējām redzēt gan Z.Ščeglovas un A.Avenas veidotajā fotogalerijā, gan A.Tinusas iekārtotajā rokdarbu izstādē. Rokdarbu autores – A.Tinusa, A.Auziņa, A.Baumane E.Logina, A.Enzeliņa. Nopietnais savijās ar jautro, uzmundrinošo. Jau vairākus gadus rakstām scenāriju īsam uzvedumam, aktieri, dramaturgi un režisori tikai […]

Seniori

Iedzīvotājiem nepieciešama pārtika un siltas drēbes

00:00
08.10.2025
143

Sociālajā dienā Cēsīs, Gaujaslīčos, bija iespējams gan papildināt savu garderobi ar apģērbiem vēsākamlaikam, gan atrast noderīgas lietas saimniecībai. Daudzi sestdienā, 27.septembrī, izmantoja iespēju arī vingrot fizioterapeites vadībā, kā arī apgūt pašmasāžu. Sociālā diena tiek rīkota jau daudzus gadus,    iedzīvotāji seko līdzi informācijai un izmanto iespēju gan saņemt sev nepieciešamās lietas, arī pārtiku, gan piedalīties […]

Soc Gaujasl (1)

Turpināt mācīties un iedvesmot skolēnus

00:00
07.10.2025
221

Trīs novadnieces – raiskumiete Liene Fomina, cēsniece Vineta Kļaviņa un Elīna Āboliņa, kas dzīvo Kārļos, – Latvijas Universi­tātes Cēsu filiālē apgūst bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un arī strādā Cēsu Bērzaines pamatskolā. “Druva”    jaunās pedagoģes uzrunāja Skolotāju dienas, 5.oktobra, gaidās. Visas trīs studē trešajā kursā un ir lielisks papildinājums skolas kolektīvam. Liene Fomina ir […]

Skolotajas (2)

Domas un viedokļi

Lasītājs

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
21
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
23
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
33
6

Tautas balss

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
26
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
38
2
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
34
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
21
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
27
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
12

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
17

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
38

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998