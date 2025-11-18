Pie piemiņas vietas plīvo karogs

Brīvības cīņu pirmajā kaujas vietā, Vidzemes šosejas 79. kilometrā pie Vāverkroga, plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tas ne tikai piesaista garāmbraucējus, bet arī atgādina par Latvijas ceļu, aizstāvot savu valsti.
Te pirms septiņiem gadiem atklāja pieminekli. “Toreiz tika runāts, ka pie pieminekļa plīvos Latvijas karogs. Bieži braucu garām, aizvien nav. Tad arī nolēmu to sarūpēt,” saka kaivēnietis AS “Valters un Rapa” padomes loceklis, zvērināts advokāts Zigmunds Spāde. Pieminekļa ziedotāju sarakstā ir arī “Valters un Rapa”.
Karoga mastu ierīkoja SIA “Mix Max”. Uzņēmuma pārstāvis Modris Bērziņš “Druvai” pastāstīja, ka karoga masts ir 12 metrus augsts, vieta izraudzīta tā, lai karogs redzams no šosejas un arī būtu pasargāts no valdošajiem vējiem.
Karogu mastā uzvilka Z.Spāde. “Kad karogu velk mastā, ir jādzied valsts himna,” viņš atgādināja. Tam piekrita pieminekļa idejas autors Māris Niklass, uzņēmējs Modris Bērziņš un Amatas apvienības pārvaldes Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Guntars Pīpkalējs.
Z.Spāde G.Pīpkalējam nodeva arī karoga vimpeli, ar ko karogs tiks nomainīts pēc svētkiem. Par to, lai valsts svētkos mastā plīvotu karogs, bet ikdienā vimpelis, rūpēsies pašvaldība.
Brīvības cīnītāju piemiņas vietā uzstādītas novērošanas kameras.
Valsts svētku atceres dienās piemiņas akmens pakājē allaž ir ziedi, deg svecītes.
