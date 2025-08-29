PIESLĒGTIES
Sestdiena, 30. augusts
Vārda dienas: Alvis, Jolanta, Samanta
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pedagogu vakanču skaits Cēsu novadā katru gadu samazinās

Agnese Leiburga
00:00
30.08.2025
5
Vakances

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vienmēr aktuāls kļūst pedagogu vakanču jautājums. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga “Druvai” apstiprina, ka gana daudz skolotāju trūkst arī šoreiz.

Vakanču Latvijas skolās esot vairāk nekā četri simti. “Kopumā vakanču skaits katru gadu samazinās, tas nozīmē, ka ejam pareizā virzienā,” skaidrojot situāciju Cēsu novadā, teic Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājs Ivo Rode, atklājot, ka novadā situācija nav tik dramatiska.

Pedagogu vakanču sarakstā redzams, ka daudzviet trūkst tieši nepilnas slodzes skolotāji, piemēram, otrās svešvalodas pasniegšanai pusslodzes apmērā Jaunpie­balgas vidusskolā un franču valodas skolotājs Vecpiebalgas vidusskolā 0,05 slodzes apmērā.

Par Latviju kopumā I.Vanaga atzīst: ”Joprojām trūkst STEM mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla, taču problēmas ar cilvēkresursiem ir arī pirms­skolās.”

STEM jomā ietilpst zinātnes, kuras tradicionāli dēvē par eksaktajām (precīzajām) zinātnēm, proti, matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, ģeoloģija. Cēsu novada skolās nav manāms uzkrītoši liels šo speciālistu iztrūkums, dažviet gan tādus meklē. Matemātikas skolotāju 1,46 slodzes apmērā grib atrast Priekuļu pamatskolā, Amatas pamatskolā un Cēsu 2.pamatskolā, bet ģeogrāfijas skolotāju 0,16 slodzes apmērā vēlas atrast Vecpiebalgas vidusskola. Savukārt bioloģijas skolotāju 0,33 slodzes apmērā meklē Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

“Šobrīd trūkst mazo slodžu skolotāju, jo reti kurš grib braukt uz Vecpiebalgu mācīt franču valodu divas stundas nedēļā,” paskaidro I.Rode.

“Pamatojoties uz nacionāla līmeņa reformu par otrās svešvalodas apguvi un krievu valodas apguves mazināšanos, rodas jauna, būtiska problēma – svešvalodu pedagogu akūts trūkums. Jārē­ķinās, ka būs skolas, kurās nebūs iespējams apgūt otro svešvalodu,” tā I.Vanaga.

“Otrā svešvaloda ir zināms izaicinājums, jo skolas vēlas eksotiskas valodas, bet trūkst šo pedagogu. Angļu, krievu, vācu valodu skolotājus var atrast. bet sarežģītāk ir ar franču, skandināvu, ķīniešu. Skola parasti izvēlas otro svešvalodu pēc tā, kāds skolotājs tajā brīdī ir pieejams, tomēr nereti šie cilvēki bieži maina dzīvesvietas – šogad tev ir skolotājs, nākamgad – nav,” LIZDA vadītājas viedokli apstiprina arī Ivo Rode.
“Tā ir un būs problēma. Daļā skolu netiek piedāvāta otrā sveš­valoda, citas skolas mēģina attālināti nodrošināt otrās svešvalodas apguvi. Te rodas jautājums, vai skolēns apgūst pilnvērtīgi to, kas paredzēts pamatizglītības, vidējās izglītības standartā. No vienas puses, viņam tas ir pienākums un tiesības, bet no otras puses – viņam nav iespēju praksē savas tiesības īstenot. Zinām, ka Izglītības un zinātnes ministrija uzrunā ārvalstu vēstniecības, meklē jaunas sadarbības formas, taču fiziski nav tik daudz cilvēku, kuri spētu un būtu gatavi mācīt svešvalodu skolās. Jācer, ka tuvākajos gados šī problemātika mazināsies,” paskaidro I. Vanaga.

LIZDA pārstāve arī pastāsta, ka pēdējos gados novērota tendence, k a ilgstoši nevar atrast speciālistus, kas strādātu administratīvos amatos (izglītības iestādes vadītāja, vietnieka amatiem), tāpēc LIZDA cenšoties noskaidrot šīs problemātikas iemeslus un iespējamos risinājumus.

Vēl I.Vanaga akcentē: “Pie LIZDA ir vērsušies arī mūzikas un sporta skolotāji par darba slodzes jautājumiem pirmsskolas izglītības iestādēs. Tendence ir palielināt darba apjomu, kas jau rada pedagogu tūkuma riskus un perspektīvā šo pedagogu trūks vēl vairāk, ja nebūs izmaiņu.”

Pedagogu saime joprojām noveco, nepietiek jauno pedagogu, kuri varētu aizvietot savus pieredzējušākos kolēģus, akcentē I.Vanaga. “LIZDA kopā ar nozares organizācijām ir panākusi daudzus uzlabojumus gan darba samaksas, darba slodzes, drošākas darba vides, mācību līdzekļu pieejamības, profesionālā atbalsta jomā, tāpēc aicinām izvēlēties šo cēlo, atbildīgo un mūsu bērniem, jauniešiem, kā arī visai sabiedrībai nozīmīgo profesiju,”saka I. Vanaga.

Viņa arī izstāsta, ka LIZDA apkopoja informāciju par pašvaldībām, pirms Saeimā tika pieņemti un stājās spēkā likuma grozījumi, kas dod tiesības kompensēt mājokļa, transporta izdevumus pedagogiem.

“Daudzas pašvaldības nodrošina stipendijas vai palīdz segt daļēji studiju maksu topošajiem pedagogiem. Mēs esam gandarīti, ka tagad pašvaldības pedagogiem drīkst kompensēt izdevumus. Esam pārliecināti, ka paš­valdības tagad centīsies vēl vairāk atbalstīt skolotājus. Pirms šo grozījumu pieņemšanas daļa vietvaru baidījās no kontrolējošo institūciju pārmetumiem par publiskā finansējuma izlietojumu. Kā saka – kas nav atļauts, tas ir aizliegts publiskajā sektorā, tāpēc bija svarīgi, lai Izglītības likumā ir normas, kas dod tiesības atbalstīt pedagogus,” uzver LIZDA priekšsēdētāja.

“Mums ir stipendijas jaunajiem pedagogiem (tiem, kas studē un pie mums strādā), un mēs arī piedāvājam dažādus bonusus -apdrošināšana, dzīvesvieta, transporta kompensācija-,” I. Rode atklāj, kā Cēsu novadā piesaista un atbalsta pedagogus

Bez ierastās gatavošanās mācību gada ikdienai Cēsu novadā ne vienu vien dzird paužam neapmierinātību, ka mācību laikā būs jāpiemērojas remontdarbu diktētiem ierobežojumiem.

Runājot par būvniecību, I. Rode atzīst: “Tas rada neērtības, attīstības pārvalde kopā ar būvvaldi un būvnieku darīja visu, lai darbi nekavētos un viss notiek raiti un ātri. Tomēr būs kādu laiku jāpacieš neērtības. Kā jūtas vecāki? Dusmīgi. Un es viņus saprotu.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Piketē pret vēja ģeneratoriem Cēsu novadā

00:00
29.08.2025
39
2

Ne lielā skaitā, bet aktīvi un mērķtiecīgi noskaņoti ceturtdienas, 21.augusta, vakarā Ieriķos pulcējās piketētāji, kas iestājas par Latviju bez vēja parkiem. Viena no aktīvākajām protesta organizētājām Katrīna Alksne-Alksnīte ”Druvai” uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi apkārtējiem un jo īpaši novada un valsts vadītājiem parādīt, ka iedzīvotāji vēlas Latviju bez vēja parkiem. Piketētāji bija nodrošinājušies ar izdrukām […]

Pikets

“Baltijas ceļa” ideju nedrīkst aizmirst

00:00
28.08.2025
57

Dažas minūtes pirms septiņiem vakarā sestdien Augšlīgatnē, Vidzemes šosejas malā, sāka pulcēties dažādu paaudžu līgatnieši. Daudziem līdzi mazi Latvijas karodziņi, vīriem kārtīgi sarkanbaltsarkani valsts simboli. “Pirms 36 gadiem manis vēl nebija. Te līgatnieši stāvēja Baltijas ceļā, bija kopējās ķēdes posms. Tagad te stāvu arī es,” pastāsta Gatis Jansons. Viņam līdzi valsts karogs, kas ilgus gadus […]

Bcels

Kad Lielstraupes pili apskauj mūzika

06:46
27.08.2025
40
10

Lielstraupes svētkos ir jābauda noskaņa. Nesteidzīga, klusināta un mūzikas piepildīta. Lai arī laikapstākļi nebija tie patīkamākie, to, kuri vēlējās apskatīt pili un pabūt svētkos, netrūka. Kā vērtē Cēsu novada pašvaldības tūrisma speciāliste Rudīte Vasile, apmeklētāju bijis optimālais daudzums, bet vairāk nekā pērn. “Ir jārēķinās, cik varam uzņemt, lai ikviens justos ērti. Pils gaiteņi ir šauri, […]

Lielstr.svetki

Satiksimies Cēsu tirgū!

00:00
27.08.2025
99

Šovakar, 22.08., ne viena vien ceļš pievakarē vedīs Cēsīs uz Vakara tirgu, bet rīt vecajā tirgus laukumā notiks jau 4.Bagāžnieku tirgus. Nedēļas nogalēs tirgū valda rosība. No dārziem tiek savesti tikko novākti dārzeņi, ogas, no krāsns izņemtie kūpinājumi, dažādi gardumi. Amatnieki piedāvā savus darbus. Tirgū norit tirgus dzīve. No otrdienas līdz ceturt­dienai dzīvība rāmāka. Vakara […]

Tirgussssssss1

Skolas pārbūve sakrīt ar mācību laiku. Kā saplānot stundas?

00:00
26.08.2025
351
2

Pašvaldība norāda – Cēsu Pilsētas vidusskolas divi korpusi būs izremontēti uz Ziemassvētkiem, skolēni varēs atgriezties atjaunotajās telpās. Un mācību stundas remonta laikā organizēs tā, lai visi skolēni var pagūt gan uz mūzikas vai sporta skolu, vai citu interešu izglītības nodarbību. Cēsu Pilsētas vidusskolas audzēkņu vecākus satrauc ziņa, ka jaunā mācību gada pirmajā pusgadā skolas pārbūves […]

133395 800x0 Dsc 0746

Pedagogi gatavi jaunajam mācību gadam

00:00
25.08.2025
127
3

Ar akcentu uz sava īpašā Cēsu novada izglītības jomas zīmola atrašanu, ikvienam līdzdarbojoties, 2.pamatskolā norisinājās novada pedagogu konferenc. Tajā pulcējās skolotāji, izglītības speciālisti un pašvaldības pārstāvji. “Katru gadu pedagogu konference ir veltīta kādai tēmai vai ievirzei, un šogad tas ir Cēsu izglītības zīmols,” uzrunājot konferences dalībniekus, dienas vadmotīvu atklāja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Uzsverot […]

Ped Konf

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
22
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viņa "uztaisīja" manu dienu

18:10
24.08.2025
45
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pamests bērns ir mācība mums visiem

18:10
23.08.2025
93
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
48
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
33
1

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
21
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
22
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
29
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
38
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
14

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
24

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998