Pedagogi kā spēcīgi ozoli jaunajām zīlēm

Ar Cēsu novada Gada balvu izglītībā otro gadu godināti novada pedagogi un izglītības iestādes, kas apliecinājušas izcilību un radošumu, devušas pozitīvu ieguldījumu bērnu izaugsmē, sekmējušas iniciatīvas un inovācijas izglītības jomā. Balva pasniegta arī par mūža ieguldījumu pedagoģijā. Novērtēta arī novada iedzīvotāju un organizāciju iesaiste izglītības atbalstā.
Pasākumā Cēsu Valsts ģimnāzijā novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot klātesošos, pateicās par izglītībā strādājošo sirds siltumu un mīlestību un atgādināja, ka skolotāja iedvesma ir mūžīga un tā turpinās skolēnā arī pēc skolas beigšanas visā viņa turpmākās dzīves garumā. Laureātiem sirsnīgus vārdus sacīja gan domes vadība, gan Izglītības pārvalde, sveicēju vidū bija arī pirmā gada laureāti.
Video pieteikumos, kas stāstīja par katru nominantu, runāja gan paši godinātie, gan balvas saņēmēju kolēģi un audzēkņi. Tika izcelta aizrautība, spēja būt atbalstošiem, pacietīgiem un motivēt, iedvesmot, piepildīt sapņus. Tika novērtēta arī punktualitāte, prasīgums, uzsvērts, ka pedagogi ir vitālas un harizmātiskas personības, kas izceļas un iedvesmo ar savu piemēru, kas tic skolēniem, kolēģiem, skolas vadībai, nāk ar idejām un redzējumu, ir ceļa rādītāji.
Balvas piešķīra septiņās nominācijās. Par sadarbību, kopīgu mācīšanos un atbalsta vidi skolā nominācijā “Mēs esam kā viens” par laureātu kļuva Dzērbenes Vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskola “Asniņš”. Par aktīvu līdzdalību vietējās kopienas dzīvē “Skola – kopienas balsts” – Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “Mazputniņš”. Par inovatīvām pieejām un radošiem risinājumiem izglītībā “Pedagoģiskā jaunrade” – Jauno Līderu vidusskola, līderības spēle pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Par iniciatīvām un sistēmiskiem risinājumiem bērnu labbūtības veicināšanai “Atbalsts bērna izaugsmei” – Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestra vadītājs Jānis Jansons. Par skolas vadītāja profesionālu un iedvesmojošu darbu “Vadītājs – līderis” – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktors Oskars Kaulēns. Tāpat vērtēšanas komisija piešķīra specbalvu Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktorei Lolitai Žagarei kā pārmaiņu vadītājai. Par būtisku atbalstu izglītības iestādei visa mācību gada garumā “Gada labdaris izglītībā” – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pieteiktais Agris Tamanis un “Draugiem group”.
Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā “Mūža ieguldījums izglītībā” – Rudīte Vanadziņa – Cēsu pilsētas Sporta skola; Anda Lukstiņa – Skujenes pamatskola; Emma Rasa un Ēro Rass – Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola; Jānis Endele – skolotājs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izveidotājs; Zaiga Cīrule – Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”; Anita Pizāne – Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “Mazputniņš”; Iveta Bērziņa, Liene Lorence un Sarmīte Vlodare no Jaunpiebalgas vidusskolas; Elita Bujāne – Cēsu Pilsētas vidusskola; Sandra Sietiņa – Cēsu Bērzaines pamatskola un Silvija Samsone – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.
Daudziem apbalvojuma saņemšana bija negaidīta, tajā skaitā arī par mūža ieguldījumu, secinot, ka darāmā un ieceru vēl daudz. DACVĢ direktoru Oskaru Kaulēnu skolēni un pedagogi raksturoja kā līderi, kuram ir viegli sekot un kurš redz vairāk, dzird uzmanīgāk un vienmēr iedrošina. Direktors, pateicoties par saņemto novērtējumu, uzsvēra, ka viņš satur visus kopā, bet ieceres iespējams īstenot, pateicoties komandai. Savukārt Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktore Lolita Žagare, atsaucoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Egliņa-Eglīša raksturojumu, sacīja: “Es patiesi domāju, ka katrs ir tur, kur viņam ir jābūt, un dara to, kas jādara. Un mans vadmotīvs patiesi ir – baidies, bet rīkojies! Esmu pateicīga kolosālajam skolas kolektīvam un katram, ar kuru kopā ir vedis mans pedagoģiskais ceļš.”
Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska “Druvai” pastāstīja, ka “Mūža ieguldījuma izglītībā” laureāti kopā ar diplomu saņem simbolisku zīli ar zeltītu micīti. Tā radīta Piebalgas porcelāna fabrikā: “Tā godinām nepārtrauktību. Šie pedagogi audzē jauno paaudzi, un viņi ir pietiekami ilgi šajā profesijā strādājuši, ka pretendē uz tādu ozola statusu, zem kura zariem arī briest jaunās zīles. Gada labdarim izglītībā dāvinām sudraba ozola lapu, savukārt vadītājam – līderim, kā arī speciālai balvai, ko komisija piešķīra par pārmaiņu vadību, dāvinām sudraba ozolu un liepas lapu vainadziņu, tādā veidā simbolizējot viņu spēju domāt par skolēniem, vecākiem, sabiedrību un iemiesot līderību un pārmaiņu vadību.”
Nominācijām pretendentus var izvirzīt gan pašas skolas, gan ikviens iedzīvotājs personīgi. Tā šogad skolotājas Inese Boze un Biruta Boze par mūža ieguldījumu izglītībā izvirzīja Jāni Endeli. “Ikviens var ieraudzīt izglītības zīli, kuru ir vērts celt gaismā,” uzsver D. Dombrovska. “Ja arī šogad kāds no nominantiem neieguva laureāta godu, mēs katrs varējām ieraudzīt, cik īpaši un daudzveidīgi esam, un noteikti pieteikt nominantu arī nākamgad.”
Pasākuma izskaņā sanākušos priecēja dziedātāja Katrīna Dimanta un akordeonists Rolands Zelčs, kas ar savu vitālo uzstāšanos radīja skaistus sadziedāšanās svētkus.
Komentāri