Svētdiena, 12. oktobris
Vārda dienas: Valfrīds, Kira
Pedagogi kā spēcīgi ozoli jaunajām zīlēm

Iveta Rozentāle
00:00
12.10.2025
18
Zile (2)

Laureāti. Apbalvojumu “Vadītājs – līderis” saņēma Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Oskars Kaulēns, specbalvu vērtēšanas komisija piešķīra Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktorei Lolitai Žagarei kā pārmaiņu vadītājai, bet viena no “Mūža ieguldījums izglītībā” saņēmējām bija Skujenes pamatskolas direktore Anda Lukstiņa. FOTO: Iveta Rozentāle

Ar Cēsu novada Gada balvu izglītībā otro gadu godināti novada pedagogi un izglītības iestādes, kas apliecinājušas izcilību un radošumu, devušas pozitīvu ieguldījumu bērnu izaugsmē, sekmējušas iniciatīvas un inovācijas izglītības jomā. Balva pasniegta arī par mūža ieguldījumu pedagoģijā. Novērtēta arī novada iedzīvotāju un organizāciju iesaiste izglītības atbalstā.

Pasākumā Cēsu Valsts ģimnāzijā novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozen­bergs, uzrunājot klātesošos, pateicās par izglītībā strādājošo sirds siltumu un mīlestību un atgādināja, ka skolotāja iedvesma ir mūžīga un tā turpinās skolēnā arī pēc skolas beigšanas visā viņa turpmākās dzīves garumā. Laureātiem sirsnīgus vārdus sacīja gan domes vadība, gan Izglītības pārvalde, sveicēju vidū bija arī pirmā gada laureāti.

Video pieteikumos, kas stāstīja par katru nominantu, runāja gan paši godinātie, gan balvas saņēmēju kolēģi un audzēkņi. Tika izcelta aizrautība, spēja būt atbalstošiem, pacietīgiem un motivēt, iedvesmot, piepildīt sapņus. Tika novērtēta arī punktualitāte, prasīgums, uzsvērts, ka pedagogi ir vitālas un harizmātiskas personības, kas izceļas un iedvesmo ar savu piemēru, kas tic skolēniem, kolēģiem, skolas vadībai, nāk ar idejām un redzējumu, ir ceļa rādītāji. 

Balvas piešķīra septiņās nominācijās. Par sadarbību, kopīgu mācīšanos un atbalsta vidi skolā nominācijā “Mēs esam kā viens” par laureātu kļuva Dzērbenes Vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pirmsskola “Asniņš”. Par aktīvu līdzdalību vietējās kopienas dzīvē “Skola – kopienas balsts” – Vecpiebalgas vidusskolas pirms­skola “Mazputniņš”.    Par inovatīvām pieejām un radošiem risinājumiem izglītībā “Pedagoģiskā jaunrade” – Jauno Līderu vidusskola, līderības spēle pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Par iniciatīvām un sistēmiskiem risinājumiem bērnu labbūtības veicināšanai “Atbalsts bērna izaugsmei” – Cēsu 1.pamatskolas pūtēju orķestra vadītājs Jānis Jansons.    Par skolas vadītāja profesionālu un iedvesmojošu darbu “Vadītājs – līderis” – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) direktors Oskars Kaulēns. Tāpat vērtēšanas komisija piešķīra specbalvu Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktorei Lolitai Žagarei kā pārmaiņu vadītājai. Par būtisku atbalstu izglītības iestādei visa mācību gada garumā “Gada labdaris izglītībā”    – Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pieteiktais Agris Tamanis un “Draugiem group”.

Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā “Mūža ieguldījums izglītībā” – Rudīte Vanadziņa – Cēsu pilsētas Sporta skola; Anda Lukstiņa – Skujenes pamatskola; Emma Rasa un Ēro Rass – Pētera Rozenberga Cēsu pilsētas Mākslas skola; Jānis Endele – skolotājs, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izveidotājs; Zaiga Cīrule – Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa”; Anita Pizāne – Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola “Mazputniņš”; Iveta Bērziņa, Liene Lorence un Sarmīte Vlodare no Jaunpiebalgas vidusskolas; Elita Bujāne – Cēsu Pilsētas vidusskola; Sandra Sietiņa – Cēsu Bērzaines pamatskola un Silvija Samsone – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.

Daudziem apbalvojuma saņemšana bija negaidīta, tajā skaitā arī par mūža ieguldījumu, secinot, ka darāmā un ieceru vēl daudz. DACVĢ direktoru Oskaru Kaulēnu skolēni un pedagogi raksturoja kā līderi, kuram ir viegli sekot un kurš redz vairāk, dzird uzmanīgāk un vienmēr iedrošina. Direktors, pateicoties par saņemto novērtējumu, uzsvēra, ka viņš satur visus kopā, bet ieceres iespējams īstenot, pateicoties komandai. Savukārt Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktore Lolita Žagare, atsaucoties uz domes priekšsēdētāja vietnieka Ata Egliņa-Eglīša raksturojumu, sacīja: “Es patiesi domāju, ka katrs ir tur, kur viņam ir jābūt, un dara to, kas jādara. Un mans vadmotīvs patiesi ir – baidies, bet rīkojies! Esmu pateicīga kolosālajam skolas kolektīvam un katram, ar kuru kopā ir vedis mans pedagoģiskais ceļš.”

Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska “Druvai” pastāstīja, ka “Mūža ieguldījuma izglītībā” laureāti kopā ar diplomu saņem simbolisku zīli ar zeltītu micīti. Tā radīta Piebalgas porcelāna fabrikā: “Tā godinām nepārtrauktību. Šie pedagogi audzē jauno paaudzi, un viņi ir pietiekami ilgi šajā profesijā strādājuši, ka pretendē uz tādu ozola statusu, zem kura zariem arī briest jaunās zīles. Gada labdarim izglītībā dāvinām sudraba ozola lapu, savukārt vadītājam – līderim, kā arī speciālai balvai, ko komisija piešķīra par pārmaiņu vadību, dāvinām sudraba ozolu un liepas lapu vainadziņu, tādā veidā simbolizējot viņu spēju domāt par skolēniem, vecākiem, sabiedrību un iemiesot līderību un pārmaiņu vadību.”

Nominācijām pretendentus var izvirzīt gan pašas skolas, gan ikviens iedzīvotājs personīgi. Tā šogad skolotājas Inese Boze un Biruta Boze par mūža ieguldījumu izglītībā izvirzīja Jāni Endeli. “Ikviens var ieraudzīt izglītības zīli, kuru ir vērts celt gaismā,” uzsver D. Dombrovska. “Ja arī šogad kāds no nominantiem neieguva laureāta godu, mēs katrs varējām ieraudzīt, cik īpaši un daudzveidīgi esam, un noteikti pieteikt nominantu arī nākamgad.”

Pasākuma izskaņā sanākušos priecēja dziedātāja Katrīna Dimanta un akordeonists Rolands Zelčs, kas ar savu vitālo uzstāšanos radīja skaistus sadziedāšanās svētkus.

Saistītie raksti

Pie Veidenbauma satikt Rokpelni

00:00
11.10.2025
19
4

Brīva, omulīga un ironiski nebēdnīga gaisotne svētdien piepildīja “Kalāču” klētiņu. Dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 80 gadu jubileja kļuva par sirsnīgu satikšanos starp paaudzēm. Kā jau dzimšanas dienā, bija ciemiņi kuplā skaitā, gardas kūkas, stāsti, vēlējumi un dziesmas. Un muzeja jaunieši bija sagatavojuši īpašu svētku programmu kā dāvanu dzejniekam jubilejā. Dzejnieka trāpīgais un asais skatījums, veselīgā ironija […]

Rokp Kal (2)

Cēsīs sākas jauna tradīcija

00:00
10.10.2025
100

Skanīgs un klausītāju atbalstīts Cēsu koncertzālē un    Bērzaines pamatskolā izskanēja pirmais koru un vokālo ansambļu konkurss ”Cēsis”.    Konkursa klausītāji, starp kuriem netrūka koru un ansambļu līdzjutēju, atzina, ka koncerti bija interesanti ne tikai ar to, ka varēja dzirdēt korus un ansambļus no visas Latvijas. Koru izpildītās obligātās dziesmas, komponista Emīla Dār­ziņa darbi, izskanēja 20 […]

Laumas1

Pēc smaida un laba garastāvokļa uz Ģikšiem

00:00
09.10.2025
97

Jau trīspadsmito gadu senioru biedrība “Dzīvesprieks” rudens pusē pulcējās plašākā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto, pārdzīvoto. To varējām redzēt gan Z.Ščeglovas un A.Avenas veidotajā fotogalerijā, gan A.Tinusas iekārtotajā rokdarbu izstādē. Rokdarbu autores – A.Tinusa, A.Auziņa, A.Baumane E.Logina, A.Enzeliņa. Nopietnais savijās ar jautro, uzmundrinošo. Jau vairākus gadus rakstām scenāriju īsam uzvedumam, aktieri, dramaturgi un režisori tikai […]

Seniori

Iedzīvotājiem nepieciešama pārtika un siltas drēbes

00:00
08.10.2025
141

Sociālajā dienā Cēsīs, Gaujaslīčos, bija iespējams gan papildināt savu garderobi ar apģērbiem vēsākamlaikam, gan atrast noderīgas lietas saimniecībai. Daudzi sestdienā, 27.septembrī, izmantoja iespēju arī vingrot fizioterapeites vadībā, kā arī apgūt pašmasāžu. Sociālā diena tiek rīkota jau daudzus gadus,    iedzīvotāji seko līdzi informācijai un izmanto iespēju gan saņemt sev nepieciešamās lietas, arī pārtiku, gan piedalīties […]

Soc Gaujasl (1)

Turpināt mācīties un iedvesmot skolēnus

00:00
07.10.2025
220

Trīs novadnieces – raiskumiete Liene Fomina, cēsniece Vineta Kļaviņa un Elīna Āboliņa, kas dzīvo Kārļos, – Latvijas Universi­tātes Cēsu filiālē apgūst bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un arī strādā Cēsu Bērzaines pamatskolā. “Druva”    jaunās pedagoģes uzrunāja Skolotāju dienas, 5.oktobra, gaidās. Visas trīs studē trešajā kursā un ir lielisks papildinājums skolas kolektīvam. Liene Fomina ir […]

Skolotajas (2)

Vai Ugurmuiža arvien aicina?

09:10
06.10.2025
181

Cēsīs, Gaujas ielā, gabaliņu pirms Gaujas tilta, redzams plakāts, kas aicina uz Raiskuma pagastu, Ungurmuižu, arī tajā esošo restorānu, lai arī novadniekiem zināms, ka Ungurmuižā kādu laiku tas vairs nedarbojas. “Druva” interesējās Cēsu novada pašvaldībā, vai plakātu ir plānots noņemt vai mainīt, lai nemaldinātu iedzīvotājus, tūristus. Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma […]

Garamejot Ungurm (1)

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
18
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
21
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
32
6
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
97
2
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
29

Tautas balss

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
21
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
33
2
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
33
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
20
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
27
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

