Pēc smaida un laba garastāvokļa uz Ģikšiem

Jau trīspadsmito gadu senioru biedrība “Dzīvesprieks” rudens pusē pulcējās plašākā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto, pārdzīvoto.
To varējām redzēt gan Z.Ščeglovas un A.Avenas veidotajā fotogalerijā, gan A.Tinusas iekārtotajā rokdarbu izstādē. Rokdarbu autores – A.Tinusa, A.Auziņa, A.Baumane E.Logina, A.Enzeliņa. Nopietnais savijās ar jautro, uzmundrinošo.
Jau vairākus gadus rakstām scenāriju īsam uzvedumam, aktieri, dramaturgi un režisori tikai paši. Šogad uzveduma autore un režisore bija S.Rozīte.
Viena no spilgtākajām epizodēm – ciemos ieradās realitātē neesošas Sociālo lietu ministrijas augsta amatpersona Cīrulīša kungs (E.Šekavs), kura uzruna tautai bija piebārstīta svešvārdiem (radio dzirdētiem) un tukšiem solījumiem.
Viss iz dzīves, smiekli zālē un aplausi liecināja, ka esam līdzīgi domājoši ne tikai Amatā, bet arī Zaubē, Nītaurē, Cēsīs, Līgatnē.
Mūs priecēja Līgatnes sieviešu vokālais ansamblis “Mantojums”, Amatas deju kopa “Rāmupe” un mūziķi no Ērgļiem.
Tik plašs un visus saliedējošs, sirsnīgs pasākums nebūtu iespējams, ja paši un atkal tikai paši nemeklētu papildu atbalstu. Biedrība piedalījās Cēsu novada Sociālā dienesta sociālās jomas projektu konkursā un guva atbalstu.
