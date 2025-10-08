PIESLĒGTIES
Pēc smaida un laba garastāvokļa uz Ģikšiem

Ingrīda Lāce
00:00
09.10.2025
6
Seniori

Prot svinēt. Amatas pensionāru biedrības dalībnieki Senioru dienas sarīkojuma viesiem sagādāja jautrus un aizraujošus mirkļus. FOTO: no albuma

Jau trīspadsmito gadu senioru biedrība “Dzīvesprieks” rudens pusē pulcējās plašākā pasākumā, lai atskatītos uz paveikto, pārdzīvoto.

To varējām redzēt gan Z.Ščeglovas un A.Avenas veidotajā fotogalerijā, gan A.Tinusas iekārtotajā rokdarbu izstādē. Rokdarbu autores – A.Tinusa, A.Auziņa, A.Baumane E.Logina, A.Enzeliņa. Nopietnais savijās ar jautro, uzmundrinošo.

Jau vairākus gadus rakstām scenāriju īsam uzvedumam, aktieri, dramaturgi un režisori tikai paši. Šogad uzveduma autore un režisore bija S.Rozīte.

Viena no spilgtākajām epizodēm – ciemos ieradās realitātē neesošas Sociālo lietu ministrijas augsta amatpersona Cīrulīša kungs (E.Šekavs), kura uzruna tautai bija piebārstīta svešvārdiem (radio dzirdētiem) un tukšiem solījumiem.

Viss iz dzīves, smiekli zālē un aplausi liecināja, ka esam līdzīgi domājoši ne tikai Amatā, bet arī Zaubē, Nītaurē, Cēsīs, Līgatnē.

Mūs priecēja Līgatnes sieviešu vokālais ansamblis “Mantojums”, Amatas deju kopa “Rāmupe” un mūziķi no Ērgļiem.

Tik plašs un visus saliedējošs, sirsnīgs pasākums nebūtu iespējams, ja paši un atkal tikai paši nemeklētu papildu atbalstu. Biedrība piedalījās Cēsu novada Sociālā dienesta soci­ālās jomas projektu konkursā un guva atbalstu.

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
19
4
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
89
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
25
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
12
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
23
2

Tautas balss

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
22
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
17
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
22
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
26
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
21
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

