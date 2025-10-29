PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 30. oktobris
Vārda dienas: Laimonis, Elvijs, Elva, Elvis, Laimis
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Patversmē jauna kaķu māja un vairāk kaķēnu

Iveta Rozentāle
00:00
30.10.2025
4
Dzivn Patv 25 (2)

Jauni. Patversmē šogad uzstādīta gan jauna āra kaķu māja, gan voljēri suņiem. FOTO: no albuma

Cēsu dzīvnieku patversmē “Lācīši” uzstādīta otra kaķu māja.

Patversmes vadītāja Liene Kārkliņa pastāsta, ka šoruden vairāk nekā pavasarī patversmē nonāk kaķenes ar kaķēniem. Patlaban patversmes uzraudzībā ir 23 kaķi, dažus ārstē klīnikā, citus, pavisam mazos, aprūpē auklīte. Diemžēl ne visus uzņemtos izdodas izglābt.

Suņu skaits būtiski nemainās, daudzi patversmē ir gadiem. Šobrīd te mīt desmit astaiņu. Šogad divus adoptēja, viens no tiem seniors,    otrs vidējā vecumā, bet vietā nāca jauni. Desmit arī ir maksimālais skaits, cik suņu “Lācīšos” var izmitināt, jo pāris brīvu vietu atstāj, lai īslaicīgi uzņemtu no saimniekiem aizklīdušus vai savainotus dzīvniekus. Arī suņiem uzstādīti jauni voljēri, kas ir siltināti, ar jumtu un trim noslēgtām sienām, tādējādi dzīvniekam tajā ir gan mierīgāk, gan ērtāk. Voljēri izgatavoti par ziedotāju līdzekļiem.

Patversmē jau vairākus gadus ārā bija viena kaķu māja, tagad ir arī otra. Liene Kārkliņa atzīst:    “Joprojām saimnieki kaķenes, kas nav sterilizētas, un runčus, kas nav kastrēti, laiž ārā. Turklāt dzīvniekiem arvien nav reģistrācijas čipu, tāpēc nevaram arī noskaidrot, kam tie pieder, lai gan likumā ir noteikts, ka tad, ja mājas kaķis tiek laists ārā, viņam ir jābūt čipotam. Pavisam nesen uzņēmām runci, kuram bija vaļēja brūce, neārstēta. Dzīvnieku gan izkastrējām, gan izoperējām, tagad dzīvo pie mums, līdz atkopsies, tad laidīsim ārā, jo pats aizies mājās. Diemžēl joprojām daudz tādu saimnieku, kuri nerūpējas par saviem mīluļiem. Taču ir arī cilvēki, kas uzņemas klaiņojošu kaķu sterilizēšanu, mēģina tiem atrast mājas. Cilvēki kaķus atrod mežā, kur tie ir aiznesti un atstāti, zvana pat no Siguldas, Rūjienas, Valmieras. Zvana, jo citviet patversmes ir pilnas, bet arī mēs nevaram visus uzņemt.”

Ziemai patversme ir gatava. Jau pavasarī “Lācīši” ziedojumā saņēma malku. Ar to pietiks visai aukstajai sezonai. Patversmi apkurina gan ar malku, gan briketēm, kas tiek gan iegādātas, gan saņemtas ziedojumos. “Salmu, ko klāt voljēros, ir pietiekami daudz, viss nepieciešamais ir, ziemai esam gatavi,” vērtē L. Kārkliņa. Viņa gan atzīst, ka patversmei ilgstoši izaicinošākais laiks bija lietainais periods, bet pēdējos gados situācija ir atrisinājusies, jo, pateicoties ziedotājiem, kuri teritorijā salika drenāžas caurules, kā arī pašvaldības iesaistei, teritorijā vairs nekrājas notekūdeņi.

Ja iedzīvotāji vēlas ziedot dzīvnieku barību vai kādas citas noderīgas lietas, ieteicams vispirms sazināties ar patversmi, lai noskaidrotu, kas nepieciešams visvairāk.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Cēsu Valsts ģimnāzijas 100 gades svētku kulminācija – salidojums

00:00
29.10.2025
281
4

Ar emocijām un atmiņām piepildītu koncertuzvedumu “Siltā gaismā” un sirsnīgu absolventu tikšanos noslēdzās bagātīgo notikumu ceļš uz Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) simtgadi. Nākot uz jubilejas koncertu sporta centrā “Cēsis”, katrs aizdomājās, kas skolas laikā bijis svarīgi, kas spilgtākais palicis atmiņā un kas paņemts līdzi tālākai dzīvei. Pasākums ar dziesmām, dejām, atmiņu stāstiem, fotogrāfijām un video […]

Cvg 21

Jāpārliecina, ka bibliotēkā ir interesanti

00:00
28.10.2025
54
3

Vairāk nekā 90 bibliotekāru no Smiltenes, Gulbenes, Valmieras, Valkas, Alūksnes, Madonas, Limbažu novadiem satikās Cēsu Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē “Bibliotēka – vieta katram, telpa visiem”, kas notika Raiskumā. Reizi gadā saaicināt kolēģus, diskutēt, uzklausīt dažādu jomu speciālistus  par bibliotēkām aktuālu tēmu jau ir tradīcija. “Gan publiskajām, gan skolu bibliotēkām problēmas ir vienādas. Šoreiz uzmanību pievērsām […]

Bib

Sadziedāties ar 100 gadu vēsturi

00:00
27.10.2025
171

Cēsu Valsts ģimnāzija (CVĢ) sestdien ar svinīgu koncertuzvedumu godinās šīs izglītības iestādes izdzīvoto gadu simteni. Ar dažādiem nosaukumiem un pie dažādām valsts iekārtām šī izglītības iestāde būs sagaidījusi savus 100. Apaļās jubilejas svētku koncerts būs īpašs ne tikai ar līdz šim lielāko absolventu kori, bet arī vēsturisku sadziedāšanos ar simtgadīgu ierakstu no skolas dibināšanas pasākuma. […]

Cvg 1 Lpp

“Vienotā pietura” daudzdzīvokļu ēku siltināšanā būtu vēlama

00:00
26.10.2025
56

Lai gan dažādās Latvijas vietās atbildīgās instances ir atradušas visai dažādus veidus, kā cilvēkus “iekustināt” interesei par savas kopīgās dzīvokļu mājas siltināšanu, pret ideju par vismaz vienu algotu atbalsta speciālistu iedzīvotājiem katrā reģionā vai pat novadā nav neviens. Tā varētu rezumēt piektdien Līgatnē notikušās konferences secinājumus, tiesa, katrs diskusijas dalībnieks no savas pieredzes piemetināja vēl […]

Energoefektivitate Un Ilgtspejiga Mobilitate Konference (1)

Mārsnēnos top Klabes parks

00:00
25.10.2025
100

Aizvadītajā svētdienā teju pussimts dažādu paaudžu mārsnēniešu satikās Klabes birzītē. Līdzi bija gan kāda kociņa vai košumkrūma stāds, gan lāpstas. Jaunajā Klabes meža parkā iestādīja vairāk nekā 65 ozolus, arī egles, bērzus, tāpat skaisti zaļos vītoli, skābarži, ziedēšanas laikā ikvienu priecēs hortenzijas, spirejas, ceriņi. “Divās vietās tika iesēts valrieksts, cerot, ka uzdīgs un izaugs,” stāsta […]

Klabe

Darba tirgus mainās – kādas izglītības programmas platformā STARS aicināti apgūt pieaugušie Vidzemē?

13:06
24.10.2025
41

Uzsverot mācīšanās nozīmi visa mūža garumā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šoruden uzsākusi pieaugušo izglītības kampaņu “Atjaunini prasmes un zināšanas!”, vienlaikus aicinot iedzīvotājus veidot individuālos mācību kontus (IMK) prasmju pārvaldības platformā STARS. Pēc IMK izveides pieaugušie Vidzemē ir aicināti apgūt, piemēram, aprūpētāja, automehāniķa, metinātāja un citas profesijas, kā arī pilnveidot profesionālās prasmes būvniecības, enerģētikas, IT, […]

Publicitātes Foto Atjaunini Prasmes Un Zināšanas

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
13
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
19
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
24
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
92
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
28

Tautas balss

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
30
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
24
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
20
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Aizstāv veselības ministru

12:36
25.10.2025
24
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Pilnībā piekrītu veselības ministra Hosama Abu Meri šogad teiktajam, ka ārstam darba samaksa jāsaņem par darbu, bet ne par to, ka viņš ir ārsts. Atalgojumi, kas šonedēļ parādījās internetā, pierāda, ka ārstu darba samaksa ir pat ļoti augsta, salīdzinot ar citām arī svarīgām profesijām. Tāpēc nevaru piekrist medicīnas darbinieku arodbiedrības prasībām vēl paaugstināt budžeta finansējumu […]

Ielas remonts ievilcies

12:48
23.10.2025
45
Kārlis raksta:

“Krišjāņa Valdemāra iela Cēsīs izskatās traki. Remonts ievilcies, ziema nāk virsū, kā cilvēki varēs izstaigāt? Tur ir neredzīgo bibliotēka, zobārst­niecība, strādā mazie uzņēmēji. Cilvēkiem grūti piekļūt, jāmeklē pakalpojums citur, savukārt pakalpojumu sniedzējiem tie ir zaudējumi,” pārdomās dalījās Kārlis.

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
11

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
34

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
30

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054