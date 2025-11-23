PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 24. novembris
Vārda dienas: Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Patiess paldies savējiem

Sarmīte Feldmane
00:00
24.11.2025
6
A Janzeme

Nopelnīta atzinība. Anita Jaunzeme ilgus gadus vāc Līgatnes vēstures liecības, fotografē un filmē līgatniešu ikdienu un svētku brīžus. FOTO: Sarmīte Feldmane

Latvijas dzimšanas dienā līgatnieši ik gadu godina savējos, saka paldies par darīto pilsētas un pagasta, līdzcilvēku labā.

Līgatnes Kultūras namā ikvienu sagaidīja pūtēju orķestris, uzmundrinot, radot svinīgu noskaņu. Svētku sarīkojuma īpašajā gaisotnē dziesmas, dejas, prieks mijās ar labiem vārdiem un pateicībām.   

“Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulam novadnieki  ieteica savējos. Šogad par “Mūža ieguldījumu Līgatnes vēstures saglabāšanā” tika godināta  Anita Jaunzeme. Viņa jau daudzus gadus filmās un foto­grāfijās iemūžina līgatniešu ikdienu un svētkus, no aizmirstības izceļ vēstures liecības. Ja kāds mājās atrod senu fotogrāfiju, zina – tā jāparāda Anitai, viņa palīdzēs noskaidrot gan tajā redzamos cilvēkus, gan notikumus. Pārliecība, ka šodiena ātri kļūst par vakardienu, tāpēc katrs kadrs ir jānoglabā nākotnei, aizrauj arī citus. Anitu īpaši sveica sieviešu vokālais ansamblis “Mantojums” kopā ar dziedātāju Ainaru Bumbieri, pārsteidzot gan Anitu, gan līgatniešus.

Titulu “Līgatnes Gada cilvēks izglītībā” līgatnieši piešķīra Dainai Bērziņai. Viņa Līgatnes Jauno līderu skolā māca angļu valodu. “Vienmēr ir atvērta inovācijām un tehnoloģijām, radot mūsdienīgu un motivējošu mācību procesu, kas sagatavo bērnus nākotnes prasībām. Viņa prot apvienot siltu un iedrošinošu atmosfēru ar augstiem standartiem, iedvesmojot skolēnus domāt un uzņemties atbildību par savu mācīšanos. Stundās valda drošība, uzticēšanās un cieņa,” tā skolotāju raksturo līgatnieši. Apsveikumā daudz, daudz pateicības vārdu, kora dziesmas un vidējās paaudzes deju kolektīva “Zeperi” dejas.   
Nomināciju “Līgatnes Gada cilvēks kultūrā” piešķīra Dacei Bicānei. Par viņu līgatnieši saka: “Dace ir Līgatnes muzikālās dzīves sirds, viņas balss skan korī, bet enerģija un rūpes vada sieviešu ansambli “Manto­jums”. Ar  talantu viņa attīsta jaunos mūziķus mākslas skolā, radot brīnumu no ikviena bērna spējas. Dace prot apvienot cilvēkus un rast līdzsvaru starp prasībām un iespējām.” Lī­gatnes jauktais koris Dacei bija sarūpējis īpašu muzikālo sveicienu.     

Nomināciju “Līgatnes Gada cilvēks vietējās kopienas stiprināšanā” godam nopelnījušas Ilze Dzērve un  Iveta Kozlov­ska, kā norāda līgatnieši – veikala “Vērdiņš” smaidīgais tandēms. Raksturojot viņas, uzsvērts, ka abas zina, ko ieteikt, palīdz arī nest pirkumus un vienmēr atrod laiku sirsnīgam vārdam. Ilze un Iveta ir drošs balsts ikdienā, izpalīdzīgas, laipnas un patiesi rūpīgas. Kopienas stiprinātājas sveica Līgatnes Muzikālā teātra radošā un dzīvespriecīgā komanda.     

Līgatnes aktīvā seniora  tituls šogad Valijai Viļumai. Viņa prot iesaistīties visur. “Valija nes siltumu ikvienā savā darbā. Senioru klubiņā iecienītas viņas ceptās tortes. Valija ir izcila dārzniece un pasākumos vienmēr pirmā paceļ dziesmu, darbojas amatiermākslas kolektīvos. Ģimeniska, sirdscilvēks,” saka novadnieki. Aizkustinā­jumu seniorei sagādāja A.Bum­bieris un, protams, tie, ar kuriem ir kopā ikdienā.   

“Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulu ieguvējus sveica arī  Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Krīvena un Cēsu novada domes deputāts Mārtiņš Šteins.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Konrāda nama pagalmā iestādīts sens koks

00:00
23.11.2025
42

Ikviens interesents bija aicināts piedzīvot unikālu notikumu, kad Cēsu vecpilsētā, Konrāda nama pagalmā, tika iecelts un iestādīts deviņus metrus augsts koks – divdaivu ginks. Klātesošie vēroja, kā kravas mašīnā atvestais koks ar ceļamkrānu tika pārcelts pāri ēkai un iestādīts sagatavotajā vietā. Atvestais koks bija rotājies ar koši dzeltenām lapām, kuru forma nedaudz atgādina tauriņu. Uzņēmuma […]

Ginks

Kūkas – garšīgi mākslas darbi

08:32
22.11.2025
37
1

Pirmssvētku noskaņā daudzi cēsnieki devās uz Cēsu tirgu, lai baudītu mākslu un garšas, jo kūkas taču priecē vispirms acis un tikai pēc tam atklāj savus garšas noslēpumus. Konkursam “Latvijas svētku garša” atsaucās desmit kūku cepējas ne tikai no Cēsīm un novada, arī kaimiņiem. “Gan cepēju, gan cēsnieku interese par konkursu bija ļoti liela. Ne viens vien […]

Tortes

Rehabilitācijas centram “Līgatne” - 30

00:00
22.11.2025
32

Rehabilitācijas centrs Līgatnē pastāv jau krietni ilgāk nekā 30 gadus. SIA “Rehabilitācijas centrs “Lī­gat­ne”” sākuma punkts ir 1995. gada 20. novembris, kad iestāde Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā kapitālsabiedrība. Lai arī juridiskais statuss mainījies, pamatdarbība ir nemainīga – profesionāla medicīniskā rehabilitācija un rūpes par katru pacientu. Centra vadītāja un valdes locekle Dace Klāmane, vaicāta, vai 30 […]

Lig 30

Pirmais sniegs rada divas nopietnas auto sadursmes

08:07
21.11.2025
1333
2

Ne vienu vien šoferi 18.novembris pārsteidza ar sniegu un arī melno ledu. Burtiski ar dažu minūšu starpību uz Vidzemes šosejas Augšlīgatnes apkaimē izvērtās divas visai nopietnas avārijas. Turklāt vienu no otras šķīra mazāk par kilometru. Valsts policijas (VP) apkopotās ziņas liecina – abās sadursmēs kopumā bojāti seši transportlīdzekļi un par cietušajiem atzīti pieci cilvēki. Latvijas […]

Ligatnes Celsh 1

Raunā atkal ir skeitparks

00:00
21.11.2025
75

Raunā jauniešu un bērnu ceļi brīvā laikā ved uz skeitparku. Pēc vairākiem gadiem uzbūvēts jauns. Atklāšanu nepacietīgi gaidīja gan tie, kuri atzīst, ka gadi vairs neļauj nopietni skeitot, gan bērni. Kādam būt skeitparkam, padoms tika prasīts pašiem skrituļdēļu braucējiem. “Varianti bija dažādi, rēķinoties, cik ir naudas. Ir tapis ļoti kvalitatīvs skeitparks, Raunā tas vienmēr bijis […]

Skeit

Pa bīstamu ceļu uz darbu un mājup

00:00
20.11.2025
279

“Katrs rīts darbā sākas ar piedzīvojumu stāstiem, kā kurš braucis uz darbu, cik bīstamās situācijās kurā ceļa līkumā nokļuvis,” saka SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” direktors Aivars Damroze. Ikvienam, kurš no Drustiem brauc uz Jaunpiebalgu vai no Drustiem uz Launkalni, jārēķinās, ka var palikt bedrē vai lāmā, ka pretī brauks grants vedējs un jābūt izmanīgam, lai […]

Dr Cels3

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
14
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
18
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
21
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
38
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
25

Tautas balss

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
17
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
20
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
22
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
46
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
30
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
15

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054