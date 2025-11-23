Patiess paldies savējiem

Latvijas dzimšanas dienā līgatnieši ik gadu godina savējos, saka paldies par darīto pilsētas un pagasta, līdzcilvēku labā.
Līgatnes Kultūras namā ikvienu sagaidīja pūtēju orķestris, uzmundrinot, radot svinīgu noskaņu. Svētku sarīkojuma īpašajā gaisotnē dziesmas, dejas, prieks mijās ar labiem vārdiem un pateicībām.
“Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulam novadnieki ieteica savējos. Šogad par “Mūža ieguldījumu Līgatnes vēstures saglabāšanā” tika godināta Anita Jaunzeme. Viņa jau daudzus gadus filmās un fotogrāfijās iemūžina līgatniešu ikdienu un svētkus, no aizmirstības izceļ vēstures liecības. Ja kāds mājās atrod senu fotogrāfiju, zina – tā jāparāda Anitai, viņa palīdzēs noskaidrot gan tajā redzamos cilvēkus, gan notikumus. Pārliecība, ka šodiena ātri kļūst par vakardienu, tāpēc katrs kadrs ir jānoglabā nākotnei, aizrauj arī citus. Anitu īpaši sveica sieviešu vokālais ansamblis “Mantojums” kopā ar dziedātāju Ainaru Bumbieri, pārsteidzot gan Anitu, gan līgatniešus.
Titulu “Līgatnes Gada cilvēks izglītībā” līgatnieši piešķīra Dainai Bērziņai. Viņa Līgatnes Jauno līderu skolā māca angļu valodu. “Vienmēr ir atvērta inovācijām un tehnoloģijām, radot mūsdienīgu un motivējošu mācību procesu, kas sagatavo bērnus nākotnes prasībām. Viņa prot apvienot siltu un iedrošinošu atmosfēru ar augstiem standartiem, iedvesmojot skolēnus domāt un uzņemties atbildību par savu mācīšanos. Stundās valda drošība, uzticēšanās un cieņa,” tā skolotāju raksturo līgatnieši. Apsveikumā daudz, daudz pateicības vārdu, kora dziesmas un vidējās paaudzes deju kolektīva “Zeperi” dejas.
Nomināciju “Līgatnes Gada cilvēks kultūrā” piešķīra Dacei Bicānei. Par viņu līgatnieši saka: “Dace ir Līgatnes muzikālās dzīves sirds, viņas balss skan korī, bet enerģija un rūpes vada sieviešu ansambli “Mantojums”. Ar talantu viņa attīsta jaunos mūziķus mākslas skolā, radot brīnumu no ikviena bērna spējas. Dace prot apvienot cilvēkus un rast līdzsvaru starp prasībām un iespējām.” Līgatnes jauktais koris Dacei bija sarūpējis īpašu muzikālo sveicienu.
Nomināciju “Līgatnes Gada cilvēks vietējās kopienas stiprināšanā” godam nopelnījušas Ilze Dzērve un Iveta Kozlovska, kā norāda līgatnieši – veikala “Vērdiņš” smaidīgais tandēms. Raksturojot viņas, uzsvērts, ka abas zina, ko ieteikt, palīdz arī nest pirkumus un vienmēr atrod laiku sirsnīgam vārdam. Ilze un Iveta ir drošs balsts ikdienā, izpalīdzīgas, laipnas un patiesi rūpīgas. Kopienas stiprinātājas sveica Līgatnes Muzikālā teātra radošā un dzīvespriecīgā komanda.
Līgatnes aktīvā seniora tituls šogad Valijai Viļumai. Viņa prot iesaistīties visur. “Valija nes siltumu ikvienā savā darbā. Senioru klubiņā iecienītas viņas ceptās tortes. Valija ir izcila dārzniece un pasākumos vienmēr pirmā paceļ dziesmu, darbojas amatiermākslas kolektīvos. Ģimeniska, sirdscilvēks,” saka novadnieki. Aizkustinājumu seniorei sagādāja A.Bumbieris un, protams, tie, ar kuriem ir kopā ikdienā.
“Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulu ieguvējus sveica arī Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Krīvena un Cēsu novada domes deputāts Mārtiņš Šteins.
