Pateicības ekskursija zeķu adītājām

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm.
Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri.
Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat dzīvību, kad ziemas apstākļos vairākas diennaktis nākas būt slapjām kājām.”
Ekskursijas galvenais mērķis bija Krimuldas baznīca. Bet pa ceļam ekskursijas dalībnieces Siguldā aplūkoja Spieķa parku, kamaniņu trasi, Jauno pili, senās pilsdrupas, apciemoja stikla mākslinieci. Ingrīda Zakabluka pastāstīja par Turaidas pils kompleksu. Krimuldas baznīcā visi piedalījās aizlūgumā par Ukrainas atbrīvošanos no iebrucējiem, par mieru visā pasaulē un Latvijas drošību. Aizlūgumu vadīja dziedātājs Daris Jansons no Rīgas, tika dziedātas arī latviešu tautas spēka dziesmas un teikts paldies adītājām, novēlot veselību turpmākam ražīgam darbam.
“Zeķu adītājas jutās pagodinātas par uzmanību un ir gatavas turpināt darboties. Turklāt brauciena laikā adīt zeķes Ukrainas aizstāvjiem pieteicās vēl dažas pensionāres, kā arī plānoja uzrunāt radus, draugus, kaimiņus iesaistīties zeķu adīšanā,” pastāsta pasākuma organizatore. Viņa arī teic, ka daļa no čaklajām rokdarbniecēm veselības problēmu dēļ nevarēja ierasties pagodinošajā braucienā, kas veltīts īpaši viņām, bet ir apņēmības pilnas turpināt adīt zeķes. Ekskursantiem pievienojās arī vairāku Cēsu novada sabiedrisko organizāciju pārstāvji, daži multiplās sklerozes slimnieki, kuri priecājās par iespēju baudīt skaisto rudens dienu.
Ingrīda Zakabluka pateicas SIA “Limbažu Tīnei”, kas atkal ziedojusi vairāk nekā divpadsmit kilogramus vilnas dzijas: “Jāpiemin arī nesavtīgā palīdze Lolita Devene no Priekuļiem, kas vairākas nedēļas cītīgi strādāja, lai dziju no šketerēm pārtītu kamolos. Pateicība arī pensionārei, kura pati vairs adīt nespēj, bet visus dziju krājumus nodeva zeķu adīšanai ukraiņiem.” Biedrības vadītāja arī atgādina, ka adītājas arvien var pieteikties, ja vēlas ziedot savu darbu labam mērķim. Līdz šim daļu dzijas ir saņēmušas Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas, Cēsu pensionāru biedrības rokdarbnieces un Liepas rokdarbu pulciņa dalībnieces. I. Zakabluka vērtē, ka Cēsu novads izceļas ar atbalstu Ukrainai, kā arī pašvaldības atbalstu sabiedriskajām organizācijām, kas arī iesaistās palīdzībā ukraiņiem un rīko pateicības svētkus aktīvistiem.
