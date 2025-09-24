PIESLĒGTIES
Pateicības ekskursija zeķu adītājām

Iveta Rozentāle
00:00
25.09.2025
4
Eks Ad

Bauda dabu. Rokdarbnieces, kas čakli ada zeķes, ko sūta Ukrainas karavīriem, ar prieku piedalās pateicības pasākumā, kas rīkots tieši viņām. FOTO: no albuma

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm.

Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri.

Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat dzīvību, kad ziemas apstākļos vairākas diennaktis nākas būt slapjām kājām.”

Ekskursijas galvenais mērķis bija Krimuldas baznīca. Bet pa ceļam ekskursijas dalībnieces Si­guldā aplūkoja Spieķa parku, kamaniņu trasi, Jauno pili, senās pilsdrupas, apciemoja stikla mākslinieci. Ingrīda Zakabluka pastāstīja par Turaidas pils kompleksu. Krimuldas baznīcā visi piedalījās aizlūgumā par Uk­rainas atbrīvošanos no iebrucējiem, par mieru visā pasaulē un Latvijas drošību. Aizlūgumu vadīja dziedātājs Daris Jansons no Rīgas, tika dziedātas arī latviešu tautas spēka dziesmas un teikts paldies adītājām, novēlot veselību turpmākam ražīgam darbam.

“Zeķu adītājas jutās pagodinātas par uzmanību un ir gatavas turpināt darboties. Turklāt brauciena laikā adīt zeķes Ukrainas aizstāvjiem pieteicās vēl dažas pensionāres, kā arī plānoja uzrunāt radus, draugus, kaimiņus iesaistīties zeķu adīšanā,” pastāsta pasākuma organizatore. Viņa arī teic, ka daļa no čaklajām rokdarb­niecēm veselības problēmu dēļ nevarēja ierasties pagodinošajā braucienā, kas veltīts īpaši viņām, bet ir apņēmības pilnas turpināt adīt zeķes. Ekskursantiem pievienojās arī vairāku Cēsu novada sabiedrisko organizāciju pārstāvji, daži multiplās sklerozes slimnieki, kuri priecājās par iespēju baudīt skaisto rudens dienu.

Ingrīda Zakabluka pateicas SIA “Limbažu Tīnei”, kas atkal ziedojusi vairāk nekā divpadsmit kilogramus vilnas dzijas: “Jāpie­min arī nesavtīgā palīdze Lolita Devene no Priekuļiem, kas vairākas nedēļas cītīgi strādāja, lai dziju no šketerēm pārtītu kamolos. Pateicība arī pensionārei, kura pati vairs adīt nespēj, bet visus dziju krājumus nodeva zeķu adīšanai ukraiņiem.” Biedrības vadītāja arī atgādina, ka adītājas arvien var pieteikties, ja vēlas ziedot savu darbu labam mērķim. Līdz šim daļu dzijas ir saņēmušas Latvijas Kaulu, locītavu un saist­audu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas, Cēsu pensionāru biedrības rokdarbnieces un Liepas rokdarbu pulciņa dalībnieces. I. Zaka­bluka vērtē, ka Cēsu novads izceļas ar atbalstu Ukrainai, kā arī pašvaldības atbalstu sabiedriskajām organizācijām, kas arī iesaistās palīdzībā ukraiņiem un rīko pateicības svētkus aktīvistiem.

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
23
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
30
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
21
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
23
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
16
2
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
20
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
26
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
37
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
29
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

