Pašvaldība gatavojas ziemas ceļu uzturēšanai

Cēsu novada pašvaldība kopumā gatava gaidāmajai ziemai un savā pārziņā esošo ceļu uzturēšanu nodrošinās. Tā var spriest no apvienību pārvalžu vadītāju teiktā “Druvai”.
Jau novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Kristaps Ēdolfs pilnībā pārliecināts apliecināja, ka pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas sezonai ir nodrošināta un līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par darbiem Cēsīs un Vaives pagastā ir noslēgti. Taujāts par iespējamiem ietaupījumiem no iepriekšējās, salīdzinoši īsākās, ziemas, K.Ēdolfs atzina, ka nedaudz tiešām bijis, taču tas izlietots ceļu izskalojumu saglābšanai vasarā.
Arī Vecpiebalgas apvienība jūtas gana gatava aukstajai sezonai, apstiprināja apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Lelde Burdaja. Viņa arī pauda, ka aizvadītās ziemas ietaupījumi ļāvuši tikt galā ar izskalojumiem, ko radīja vasaras spēcīgās un ilgās lietavas, un, iespējams, vēl pagūs ceļos veikt kādus nelielus uzlabojumus. “Bet kopumā mēs ziemai esam gatavi,” tā L.Burdaja.
Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Agita Kazerovska, runājot, vai izdevies ko ietaupīt iepriekšējās sezonās, atzina – vasarā lietavu dēļ esot bijuši nedaudz mazāki izdevumi ceļu atputekļošanai. Neliels ietaupījums palicis no aizvadītās ziemas, taču tas viss jau izmantots dažādiem mazākiem ceļu labošanas darbiem.
Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte apliecināja – nupat jānoslēdzas iepirkumam par ziemas ceļu uzturēšanu. Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 30.oktobris. Pārvaldes teritorija ir liela, tāpēc iepirkums sadalīts 20 daļās. Būtiskas finansējuma izmaiņas nav plānotas, taču E.Eglīte pasmejot teic: “Tik ceru, ka (ziema) neatnāks par ātru!”
Nelielas izmaiņas izsludinātajā konkursā ieviesusi Priekuļu apvienības pārvalde, stāsta vadītāja pienākumu izpildītājs Edmunds Grietēns. Pērn iepirkuma konkursa piedāvājumā ziemas ceļu uzturēšanai bijušo sešu daļu vietā šogad pieteiktas septiņas. Tas darīts ar cerību, ka, vēloties iegūt pašvaldības pasūtījumu, varētu parādīties vairāk interesentu. E.Grietēns vērtē, ka interese par ziemas ceļu uzturēšanu gadu no gada ir mainīga. Dažkārt vienai iepirkuma daļai piesakās vairāki uzņēmēji, bet citu gadu labi, ja viens vai divi. Attiecībā uz atputekļošanu E.Grietēns gan sakās, ka darbi paveikti atbilstoši iepriekš plānotajam apjomam. Kur bijusi paredzēta viena reize, tā vasaras gaitā arī īstenota.
Lai gan nedaudz vēlāk kā sākotnēji plānots, vasarā ceļu atputekļošana kopumā pēc plāna izdevusies arī Līgatnes apkaimē, “Druvai” apliecināja apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs Dainis Jurka. Arī ziemai līgatnieši, šķiet, ir sagatavojušies – līgumi gaidāmajiem ziemas darbiem esot noslēgti, plānotie apjomi un izmaksas būtiski nav mainītas.
Jaunpiebalgas apvienībā līguma parakstīšana par ceļu uzturēšanu šajā ziemā ir nedaudz aizkavējusies, taču, šķiet, izdosies saglabāt to pašu pakalpojuma sniedzēju, kas bijis iepriekš, stāsta pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere. Taujāta par ceļu atputekļošanu aizvadītajā vasarā, viņa atzina, ka situācija izveidojusies interesanta. Darbam viss sagādāts, taču, līdzko sagatavojušies ceļu apstrādei, tā uznācis lietus. Un tā vairākas reizes, tāpēc vasarā ne reizi atputekļošana nav veikta, materiāls tā arī palicis nākamajam periodam.
