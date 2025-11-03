PIESLĒGTIES
Otrdiena, 4. novembris
Vārda dienas: Ērika, Dagnija
Pašvaldība gatavojas ziemas ceļu uzturēšanai

Līga Salnite
00:00
04.11.2025
4
Celsh Bedres Edited — Rediģēts

Cēsu novada pašvaldība kopumā gatava gaidāmajai ziemai un savā pārziņā esošo ceļu uzturēšanu nodrošinās. Tā var spriest no apvienību pārvalžu vadītāju teiktā “Druvai”.

Jau novada Centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Kristaps Ēdolfs pilnībā pārliecināts apliecināja, ka pašvaldības ceļu uzturēšana ziemas sezonai ir nodrošināta un līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem par darbiem Cēsīs un Vaives pagastā ir noslēgti. Taujāts par iespējamiem ietaupījumiem no iepriekšējās, salīdzinoši īsākās, ziemas, K.Ēdolfs atzina, ka nedaudz tiešām bijis, taču tas izlietots ceļu izskalojumu saglābšanai vasarā.

Arī Vecpiebalgas apvienība jūtas gana gatava aukstajai sezonai, apstiprināja apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Lelde Burdaja. Viņa arī pauda, ka aizvadītās ziemas ietaupījumi ļāvuši tikt galā ar izskalojumiem, ko radīja vasaras spēcīgās un ilgās lietavas, un, iespējams, vēl pagūs ceļos veikt kādus nelielus uzlabojumus. “Bet kopumā mēs ziemai esam gatavi,” tā L.Burdaja.

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Agita Kazerovska, runājot, vai izdevies ko ietaupīt iepriekšējās sezonās,  atzina – vasarā lietavu dēļ esot bijuši nedaudz mazāki izdevumi ceļu atputekļošanai. Neliels ietaupījums palicis no aizvadītās ziemas, taču tas viss jau izmantots dažādiem mazākiem ceļu labošanas darbiem.

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte apliecināja – nupat jānoslēdzas iepirkumam par ziemas ceļu uzturēšanu. Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā liecina, ka pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 30.oktobris. Pārvaldes teritorija ir liela, tāpēc iepirkums sadalīts 20 daļās. Būtiskas finansējuma izmaiņas nav plānotas, taču E.Eglīte pasmejot teic: “Tik ceru, ka (ziema) neatnāks par ātru!”
Nelielas izmaiņas izsludinātajā konkursā ieviesusi Priekuļu apvienības pārvalde, stāsta vadītāja pienākumu izpildītājs Edmunds Grietēns. Pērn iepirkuma konkursa piedāvājumā ziemas ceļu uzturēšanai bijušo sešu daļu vietā šogad pieteiktas septiņas. Tas darīts ar cerību, ka, vēloties iegūt pašvaldības pasūtījumu, varētu parādīties vairāk interesentu. E.Grietēns vērtē, ka interese par ziemas ceļu uzturēšanu gadu no gada ir mainīga. Dažkārt vienai iepirkuma daļai piesakās vairāki uzņēmēji, bet citu gadu labi, ja viens vai divi. Attiecībā uz atputekļošanu E.Grietēns gan sakās, ka darbi paveikti atbilstoši iepriekš plānotajam apjomam. Kur bijusi paredzēta viena reize, tā vasaras gaitā arī īstenota.

Lai gan nedaudz vēlāk kā sākotnēji plānots, vasarā ceļu atputekļošana kopumā pēc plāna izdevusies arī Līgatnes apkaimē, “Druvai” apliecināja apvienības pārvaldes saimniecības vadītājs Dainis Jurka. Arī ziemai līgatnieši, šķiet, ir sagatavojušies – līgumi gaidāmajiem ziemas darbiem esot noslēgti, plānotie apjomi un izmaksas būtiski nav mainītas.

Jaunpiebalgas apvienībā līguma parakstīšana par ceļu uzturēšanu šajā ziemā ir nedaudz aizkavējusies, taču, šķiet, izdosies saglabāt to pašu pakalpojuma sniedzēju, kas bijis iepriekš, stāsta pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere. Taujāta par ceļu atputekļošanu aizvadītajā vasarā, viņa atzina, ka situācija izveidojusies interesanta. Darbam viss sagādāts, taču, līdzko sagatavojušies ceļu apstrādei, tā uznācis lietus. Un tā vairākas reizes, tāpēc vasarā ne reizi atputekļošana nav veikta, materiāls tā arī palicis nākamajam periodam.

Spāres muižā būs sociāli un kultūras pasākumi

00:00
03.11.2025
60

Biedrība “Cerību spārni”, kas nesen sāka saimniekot Spāres    muižā, Spāres Rakst­nieku parkā pirmdien, 27.oktobrī, atzīmēja Aleksandra Čaka dzimšanas dienu. Kā zināms, ideju ierīkot te parku savulaik izteica dzejnieks. Biedrības radošā komanda atzīmēja literāta dzimšanas dienu, sākot gatavoties nākamajam gadam, kad rakstniekam būs 125 gadu jubileja. Plānots to atzīmēt ar krāšņu “Mūžības skartā Čaka” godināšanas […]

Spare Okt (1)

Ar dzīrēm “Leģendu naktī” nosvin 260. dzimšanas dienu

00:00
02.11.2025
31

Oktobra pēdējā sestdienā pilīs un muižās ir  Leģendu nakts. To zina gan ceļotāji, gan tie, kuri vēlas vakaru pavadīt īpašā gaisotnē.    Uz Leģendu nakti mūspusē šoruden aicināja Veselavas, Lielstraupes un Ruckas muiža. Katra piedāvāja programmu, piemērojot to izraudzītajai tēmai “Dzīres” un izvēlotieskādu svarīgu akcentu. Veselavas muiža todien svinēja 260.jubileju.”Bez uzrunām, lūgtiem viesiem, arī par […]

Dzires

Drīzumā durvis vērs jaunais senioru nams “Piebalga”

00:00
01.11.2025
190

Aktīva rosība notiek Jaunpiebalgā bijušajā Pie­balgas pamatskolas ēkā. Rit pēdējie iekārtošanas un sakopšanas darbi, jo pavisam drīz jaunais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs – senioru nams “Piebalga” vērs durvis klientiem. 7. novembrī centrā būs Atvērto durvju diena, kad ikvienam būs iespēja ieskatīties ēkas iekšienē un redzēt, kā tā atjaunota, savukārt 10. novembrī te ieradīsies […]

Pans 1

Koncertzāle “Cēsis” turpina priecēt ar pasaules līmeņa notikumiem

00:00
31.10.2025
67
5

“Kad tiek pieminēta koncertzāle “Cēsis”, neviļus nāk prātā izcili notikumi, iedvesmojoši mākslinieki un neaizmirstamas emocijas,” uzskata koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska. Viņa sarunu sāk ar siltu aizrautību: “Tikko mūsu koncertzālē izskanēja brīnišķīgs notikums – uzstājās pasaules operas zvaigzne Marina Rebeka kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un itāļu diriģentu Mikēli Gambu. Šie oktobra koncerti, kas […]

Koncertzâle Rebeka

Patversmē jauna kaķu māja un vairāk kaķēnu

00:00
30.10.2025
171

Cēsu dzīvnieku patversmē “Lācīši” uzstādīta otra kaķu māja. Patversmes vadītāja Liene Kārkliņa pastāsta, ka šoruden vairāk nekā pavasarī patversmē nonāk kaķenes ar kaķēniem. Patlaban patversmes uzraudzībā ir 23 kaķi, dažus ārstē klīnikā, citus, pavisam mazos, aprūpē auklīte. Diemžēl ne visus uzņemtos izdodas izglābt. Suņu skaits būtiski nemainās, daudzi patversmē ir gadiem. Šobrīd te mīt desmit […]

Dzivn Patv 25 (2)

Cēsu Valsts ģimnāzijas 100 gades svētku kulminācija – salidojums

00:00
29.10.2025
485
6

Ar emocijām un atmiņām piepildītu koncertuzvedumu “Siltā gaismā” un sirsnīgu absolventu tikšanos noslēdzās bagātīgo notikumu ceļš uz Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) simtgadi. Nākot uz jubilejas koncertu sporta centrā “Cēsis”, katrs aizdomājās, kas skolas laikā bijis svarīgi, kas spilgtākais palicis atmiņā un kas paņemts līdzi tālākai dzīvei. Pasākums ar dziesmām, dejām, atmiņu stāstiem, fotogrāfijām un video […]

Cvg 21

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Tautas balss

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
15
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
16
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
62
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
30
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
47
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
14

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
37

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998