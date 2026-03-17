Pasniegtas balvas novada sporta laureātiem

“Cēsu novada sporta laureāts 2025” godināšana šoreiz notika Līgatnē, “Zeit” radošajā kvartālā. Par gada sportistiem kronēta biatloniste Baiba Bendika un florbolists Pēteris Trekše, bet balvu par mūža ieguldījumu saņēma basketbola trenere Inta Pētersone. Laureātiem balvas gatavoja Cēsu uzņēmums “Metālu pasaule”.
Pasākuma vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare, ievadot ceremoniju, teica, ka šis ir brīdis, kad sakām – paldies! — par agrajiem rītiem, vēlajiem vakariem, par grūtajiem treniņiem, par drosmi pirms startiem un sacensībām un par uzvarām un to īpašo sajūtu, kad izdodas. “Sports nav tikai medaļas un kausi. Tas ir raksturs. Tā ir disciplīna. Tā ir komanda. Tā ir spēja piecelties vēl vienu reizi vairāk, nekā esi nokritis. Un, protams, aiz katra sportista stāv cilvēki, kuri tic – pat tad, kad pašam šķiet grūti.”
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad savus favorītus noteica arī tautas balsojums, šoreiz balvu saņēmējus izraudzījās tikai īpaša žūrija. Ikvienam bija iespēja iesniegt pieteikumus nominācijām, bet gala vārds piederēja vērtētājiem. Bija ieviestas arī jaunas nominācijas: “Gada balva veterānu sportā” un “Gada paralimpiskais sportists”.
Balvu nominācija “Mūža ieguldījums” ilggadējai basketbola trenerei Intai Pētersonei pasniedza Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš atzina, ka ir īpašs gods pasniegt šo balvu, jo tā tiek cilvēkam ar lielo burtu: “Visu darba mūžu strādājusi Cēsu Sporta skolā, visu mūžu bijusi uzticīga vienam sporta veidam, visu mūžu bijusi ne tikai trenere, bet arī cilvēks, kas palīdz jauniešiem apgūt arī dažādas dzīves gudrības. Viņas audzēkņi joprojām atceras savu trenerīti, un, kad trenere satiek savus audzēkņus, viņa vienmēr apjautājas, kā iet bērniem, kā – vecākiem. Kāpēc to zinu? Arī man un manai sievai bija tā privilēģija būt par šīs treneres audzēkņiem.”
Inta Pētersone pastāstīja, ka viņas ceļš basketbolā sācies skolas laikā, bet īpašs pagrieziena punkts noticis 9. klasē, kad bijis uzaicinājums pievienoties trenera Igora Vanadziņa izveidotajai sieviešu basketbola komandai: “Tad mēs tur viens bariņš piepeldējām pie šīs komandas, un tā es paliku basketbolā. Tas izšķīra arī manu izvēli. Redzēju, cik treneris ir foršs, azartisks, man šis darbs iepatikās, tādēļ izvēlējos trenera ceļu. Man bija ļoti svarīgi vispirms izaudzināt labu cilvēku un tikai pēc tam – labu basketbolistu. Lai kļūtu par labu sportistu, pirmajā vietā ir raksturs, bez tā nevar. Ja nevēlies, ja nedari, ja tas nerada prieku, tad nevajag mocīties. Bet, ja ir raksturs, vēlme, tad klāt nāk tehnika, bez tās arī neko sasniegt nevar.”
Viņa atzina, ka ir prieks par visiem audzēkņiem, bet īpaši par Zani Eglīti, kura Latvijas izlases sastāvā startēja Pekinas olimpisko spēļu basketbola turnīrā. Jaunajiem treneriem I. Pētersone vēlēja – mīliet savu darbu, tad jums viss padosies! Lūgta raksturot savu attieksmi pret basketbolu, viņa citēja leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas vārdus: “Es mīlu šo spēli!”
Muzikālajā veltījumā dziedātāja Ieva Kerēvica bija sagatavojusi treneres mīļāko dziesmu, Raimonda Paula “Teic, kur zeme tā”.
Nominācijā “Gada sportiste” balvu biatlonistei Baibai Bendikai pasniedza Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, citējot uzvarētājas pirmā trenera sacīto – viena žiperīga meitene, kura nebaidās no darba: “No četru gadu vecuma viņa slēpo, spēlē florbolu, orientējas, bet savus lielākos panākumus guvusi sporta veidā, ko sauc par sporta veidu pacietīgajiem. 15 gadus viņa likusi pamatus un tad tos slīpējusi. Viņa pati saka – ja neizdevās šajā sezonā, tas nenozīmē, ka panākumi neatnāks rīt. Tā ir stipru cilvēku rakstura iezīme – nepadoties, kad kļūdies, kad esi zemākajā punktā, jo vada ticība, ka rezultātu sasniegsi!”
B. Bendika balvai tika nominēta par panākumiem 2025. gada Eiropas čempionātā, kur izcīnīta 1. vieta iedzīšanā un 3. – sprintā.
Pati sportiste pasākumā nevarēja būt klāt, jo atradās Otepē, kur notika kārtējais pasaules kausa posms. Savā video sveicienā viņa neslēpa, ka bijis patiess prieks par Eiropas čempionātā iespēto, jo varējusi atbraukt mājās ar divām medaļām. “Iepriekšējā sezona bija izaicinājumiem pilna, kā jau tas bieži gadās manā karjerā. Dzīve metusi gana daudz pārbaudījumu, bet biatlons palīdz būt stiprai ne tikai sportā, bet arī dzīvē.
Man prieks, ja varu ar savu darbu dot iedvesmu jaunajiem. Sapņojiet lielus sapņus, dariet savu darbu no sirds, baudiet procesu, un rezultāti neizpaliks,” tā B. Bendika.
Šim titulam bija nominētas arī Džeina Eglīte (futbols), Veronika Monika Stūriška (BMX), Vineta Pētersone (BMX), Estere Volfa (biatlons) un Bille Pušinska (jāšanas sports).
Balvu “Gada sportists” saņēma florbolists Pēteris Trekše, kurš pēdējos gados spēlē Somijas spēcīgākajā līgā komandā “Classic”. Viņš ir arī Latvijas florbola izlases kapteinis un 2025. gadā ar izlasi izcīnīja 4. vietu Pasaules čempionātā, pirmo reizi sasniedzot pusfinālu.
Arī viņš bija atsūtījis video sveicienu, kurā atzina, ka šis bijis negaidīts pārsteigums: “Iemesli, kāpēc šobrīd spēlēju ārvalstīs un cenšos gūt panākumus tur, slēpjas cilvēkos, kuri savulaik Cēsu Sporta zālēs ielika pamatus, raksturu, vēlmi pēc izaugsmes. Tie ir Viesturs Dumpis, Andris Malkavs, Normunds Krūmiņš, Kaspars Bernāts, viņi uzticējās man brīžos, kad tas bija nepieciešams. Viņi ielika manī tās sportiskās vērtības, lai es kļūtu par to, ka esmu tagad. Bet pāri visam ir ģimene, bez jums man nebūtu iespējams būt tur, kur esmu, man nebūtu veiksmes, motivācijas, disciplīnas.”
Balvai bija nominēti arī Mārtiņš Blūms (kalnu riteņbraukšana), Roberts Glazers (vieglatlētika), Toms Samauskis (vieglatlētika), Jānis Ruicis (cīņas sports), Edgars Ungurs (bobslejs).
Nominācijā “Cerība sportā” balvu saņēma biatloniste, Latvijas junioru un pieaugušo izlases dalībniece Elza Bleidele. Arī viņa atradās sacensībās Otepē, tāpēc savus paldies vārdus bija atsūtījusi videouzrunā, bet balvu saņēma viņas tēvs.
Balvai bija nominēti arī Hugo Beķeris (futbols) un Olīvija Jarahoviča (florbols).
Nominācijā “Gada mazais sporta pasākums” balvu saņēma 24. Starptautiskās Paula Budovska piemiņas sacensības brīvajā cīņā un brīvajā cīņā sievietēm. Tajās piedalījās 253 cīkstoņi no Polijas, Igaunijas, Francijas, Lietuvas, Ukrainas un Latvijas.
Saņemot balvu, sacensību rīkotājs, treneris Andis Ruicis atzina, ka šis ir negaidīts novērtējums: “Centīsimies turpināt iesākto. Mēs ne tikai varam sarīkot šādu augsti novērtētu pasākumu, bet mūsu cīkstoņi ikvienās sacensībās parāda, ka cēsnieki var!”
Balvai bija nominētiarī IVI sporta klubs par sarīkoto “Zvaigžņu spēli” volejbolā, kā arī orientēšanās sacensības “Cēsu rudens”, ko jau 58. reizi rīkoja orientēšanās klubs “Meridiāns”.
Nominācijā “Gada lielais sporta pasākums” jau kārtējo reizi balvu saņēma “Rallijs Cēsis”, kas ir viens no lielākajiem un vērienīgākajiem rallija notikumiem Latvijā un Baltijā.
Rallija rīkotājs Māris Millers atzina – balva apliecina, ka viņi iet pareizajā virzienā: “Mums patīk organizēt ralliju, patīk nest tālāk Cēsu vārdu, patīk, ka šis ir vietējais produkts, kas pērn novadā ienesa vairāk nekā 880 tūkstošus eiro. Medijos un sociālajos tīklos sasniedzām vairāk nekā sešu miljonu auditoriju. Rallijā startēja ārvalstu sportisti, to apmeklēja daudzu valstu skatītāji, un tas ir nozīmīgs notikums novada skatītājiem, kuri katru gadu apmeklē gan atklāšanas pasākumu, gan ātrumposmus, kas notiek septiņos pagastos.”
Balvai bija nominēti arī starptautiskais basketbola turnīrs veterāniem “Cesis Basket Cup”, kas ir lielākais turnīrs Baltijā, kā arī viens no vēsturiskākajiem Latvijas skrējieniem “Apkārt Cēsīm”, kas pērn norisinājās jau 34. reizi.
Nominācijā “Gada sporta skolotājs” balvu saņēma Līga Glāzere-Spalviņa, kura strādā Vecpiebalgas vidusskolā. Viņa atzina, ka sports vienmēr bijusi daļa no dzīves, tāpēc prieks, ka var strādāt šajā jomā: “No sirds vēlos pateikties kolēģiem, treneriem, domubiedriem, ģimenei, bērniem un viņu vecākiem, jo šis ir komandas darbs. Priecājos strādāt ar pirmsskolas un skolas bērniem, ar viņu enerģiju, kustību prieku, smaidiem un vēlu, lai bērni aug veselīgi, sportiski un laimīgi!”
Balvai bija nominēti arī Juris Vaido (Cēsu 2. pamatskola) un Aigars Skrastiņš (Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola).
Kā jau minēts, šogad pirmo reizi tika pasniegta “Gada balva veterānu sportā”, un to saņēma basketboliste Zane Rozīte, kura pērn pasaules čempionātā maksibasketbolā 60+ vecuma grupā ar savu komandu izcīnīja zelta medaļu. Saņemot balvu, viņa aicināja jaunos sportistus nelikt sportu malā pēc junioru vecuma vai neilgi pēc tam, bet palikt sportā, cik ilgi vien iespējams: “Ir taču ik jauki, kad vari aizbraukt uz turnīriem citviet, satikt līdzīgi domājošos. Ir jauki būt aktīvam!”
Balvai bija nominēti arī Anita Ieviņa (vieglatlētika), Jānis Brunēvics (basketbols) un ultragaro distanču skrējējs Rihards Āboliņš.
Otra jaunā nominācija bija “Gada paralimpiskais sportists”, un balvu saņēma parariteņbraucējs Raimonds Vītols, kurš pērn savā grupā kļuva par Latvijas čempionu, bet Eiropas kausa posmā izcīnīja divas sudraba medaļas.
Pasniedzot balvu, Līgatnes Jauno Līderu vidusskolas direktora vietnieks Mārtiņš Šteins akcentēja, ka ikdienā visiem sportistiem jācīnās ar dažāda veida izaicinājumiem, bet paralimpiskajiem sportistiem vēl papildu jācīnās ar dažādiem dzīves nestiem izaicinājumiem: “Paldies viņiem par drosmi un uzņēmību to darīt!”
Nominācijā “Gada sporta komanda” balvu saņēma pludmales volejbolisti Ernests Pastars un Olivers Pope, kuri pērn kļuva par Latvijas čempioniem U16 grupā, bet Eiropas čempionātā ierindojās 8. vietā. Balvas saņēmēji bija lakoniski: “Paldies draugiem par atbalstu un treneriem par ieguldīto darbu!”
Šajā kategorijā bija nominēti arī U16 grupas meiteņu CBA basketbola komanda par bronzas medaļām Latvijas čempionātā un florbola komanda “Lekrings Sr.” par uzvaru Latvijas čempionātā 35+ grupā.
Nominācijā “Gada treneris” balvu saņēma Māris Urtāns (vieglatlētika), kurš uzsvēra, ka tad, ja mīlam to, ko darām, tad viss sanāks.
Balvai bija nominēti arī Andis Ruicis (cīņas sports), Andris Treijs (cīņas sports), Reinis Rudzītis (basketbols), Austris Āboliņš (vieglatlētika), Andžela Brice (biatlons, slēpošana).
Pasākuma noslēgumā jau ierasti savu jauno īpašnieku atrod “Ceļojošais kauss – Sporta laureāts”, un šis bija vienīgais apbalvojums, kas tika noteikts iedzīvotāju aptaujā. Pērn to saņēma klubs “Lekrings”, tāpēc šoreiz nākamajiem to pasniedza kluba pārstāvis Artis Malkavs. Iedzīvotāji bija lēmusi, ka šoreiz ceļojošais kauss nonāk pie biedrības “Disku golfs Cēsis”.
