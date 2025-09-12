PIESLĒGTIES
Sestdiena, 13. septembris
Vārda dienas: Iza, Izabella
Pagasts bez centralizētā siltuma nepaliks

Iveta Rozentāle
00:00
13.09.2025
11
Siltums

FOTO: shutterstock

Rudens sākums ir laiks, kad Cēsu novada apvienību pārvaldes cītīgi gatavojas apkures sezonai, lai tā aizritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Apjomīgi siltumtrases pārbūves darbi arvien notiek Liepā, bet arī citviet veikta apkures katlu nomaiņa, lai brīdī, kad mājokļiem būs nepieciešams pieslēgt apkuri, viss notiktu bez aizķeršanās.

Vasara bez siltā ūdens, lai ziemā nesaltu

Liepas ciemata daļā, kurā notiek siltumtrases pārbūve, karstais ūdens nav pieejams jau kopš 30. jūlija. Turklāt arī jūlijā bija vairākas nedēļas, kad siltais ūdens kā ik gadu nebija pieejams, jo notika apkures katlu apkopes darbi.

Priekuļu apvienības pārvalde vasarā iedzīvotājus informēja, ka Liepas ciema siltumtrases pārbūve nebija izvēle, bet būtiska nepieciešamība – trases posms izbūvēts 20. gadsimta 70. gados un bija tehniski kritiskā stāvoklī. Arī “Druvai” Priekuļu apvienības pārvaldes Komunālās daļas vadītājs Ainārs Amantovs apstiprina: “Pašvaldība rīkojās profilaktiski, lai novērstu iespējamos avārijas plīsumus apkures sezonas laikā, kas radītu vēl smagākas sekas – ilgstoši nebūtu ne siltuma, ne karstā ūdens arī ziemas mēnešos.” Lai gan rūpīgi tika izvērtēta un meklēta iespēja pārbūves laikā, izveidot alternatīvus pagaidu risinājumus karstā ūdens nodrošināšanai siltumapgādes sistēmas tehniskās specifikas dēļ nebija iespējams.

Iedzīvotāji par apvienības 24. jūlijā publiskoto informāciju “Facebook” lapā, ka no 30. jūlija atkal nebūs siltā ūdens, bija sašutuši, jo tikai nule,18. jūlijā, pēc trīs nedēļu pārtraukuma siltais ūdens atkal tecēja no krāna. Bija veikta profilaktiskā Liepas katlumājas apkope – ikgadējie profilaktiskie darbi katlu mājā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādes sistēmu nākamajai apkures sezonai. A. Amantovs paskaidro: “Šo darbu laikā tika apsekoti un iztīrīti šķeldas apkures katli, veikta gāzes apkures katla profilaktiskā pārbaude un remonts, pārbūvēta un atjaunota šķeldas padeves laukuma kustīgā grīda, veikts šķeldas padeves transportiera ķēdes remonts, daudzdzīvokļu māju siltummezglos demontēti un nodoti verifikācijai un atkal uzstādīti siltuma skaitītāji.”

Liepēnieši pauda neizpratni, kāpēc darbi nevarēja sākties jau ātrāk, kā arī atgādināja, ka laikā, kad nav pieejams siltais ūdens, netiek nodrošināta iespēja, kur iedzīvotājiem, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, nomazgāties. Daļa liepēniešu atzina, ka bijuši spiesti iegādāties un uzstādīt elektrisko boileri trīs vasaras nedēļu dēļ, kad netika nodrošināts siltais ūdens. Tie, protams, bijuši papildu izdevumi.

Par siltumtrases būvdarbu uzsākšanas kavēšanos pašvaldība paskaidroja, ka iemesls tam bija nepieciešamība sagaidīt Valsts kases aizdevuma apstiprinājumu, jo bez šī finansējuma projekts nebūtu realizējams vispār, un apliecināja: “Mēs saprotam, ka ikdienas komforts šobrīd tiek būtiski ietekmēts, taču uzsveram – šie darbi tiek veikti, lai ilgtermiņā nodrošinātu drošu, uzticamu un mūsdienīgu siltumapgādes sistēmu Liepas iedzīvotājiem.”

Šobrīd darbi siltumapgādes posma pārbūvē sokas labi, informē    A. Amantovs. “Ir paredzēts, ka karstais ūdens mājām, kurām tas bija atslēgts, tiks pieslēgts 15.septembrī.” Tas nozīmē, ka tas notiks pat ātrāk, nekā sākotnēji bija paredzēts, jo iedzīvotāji tika informēti, ka karstais ūdens nebūs pieejams līdz 30. septembrim.

Pastāstot par pārbūves darbiem, Komunālās daļas vadītājs skaidro, ka darbi ietvēra vecās, avārijas stāvoklī esošās siltumtrases posma demontāžu, jaunas siltumtrases izbūvi, pārbaudi un teritorijas sakārtošanu: “Pašlaik ir nomainītas visas caurules, veikta atjaunotā siltumtrases posma pārbaude ar paaugstinātu spiedienu sistēmā. Pēc šī siltumtrases posma pārbūves darbu pabeigšanas būs izveidota jauna, moderna, ekonomiska un droša siltumtrase, kura kalpos ilgu laiku.” Kopējās pārbūves izmaksas ir 126 372,62 eiro bez PVN. Visas izmaksas ir pašvaldības līdzekļi.

Liepas katlumājā abos apkures katlos, kuros izmanto šķeldu, to lietos arī turpmāk. Ziemā pamatā darbojas viens apkures kalts, bet, ja ir vajadzība, tiek pieslēgts arī vēl kāds no papildu katliem – ar šķeldu kurināmais vai gāzes katls, ko izmanto kā rezervi.

Vaicāts, vai veiktie pārbūves darbi ietekmēs arī izmaksas par siltumu, A. Amantovs vērtē: “Ilg­termiņā izmaksas par siltumu samazināsies, jo pārbūvētajā siltumtrases posmā samazināsies siltuma zudumi. Turklāt šie ieguldījumi nodrošinās siltuma padeves drošību apkures periodā.”

Lai arī siltumtrase pēc darbu pabeigšanas būs mūsdienīga un droša, ikgadējais trīs nedēļu siltā ūdens pārtraukums pēc apkures sezonas beigām arvien būs nepieciešams. Priekuļu apvienības pārvaldes Komunālās daļas vadītājs norāda: “Nākotnē diemžēl tāpat kā iepriekšējos gados visiem Liepas ciema daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem būs jārēķinās ar tām pašām aptuveni trim nedēļām bez karstā ūdens, lai sagatavotu katlumāju, siltumapgādes sistēmas kārtējai apkures sezonai.”

Apvienību pārvaldes apkures sezonai gatavas

Visās apvienību pārvaldēs notikuši mazāki un lielāki sagatavošanās darbi apkures sezonai.

Jaunpiebalgā jau pagājušajā sezonā tika uzstādīti jauni apkures katli, kurināmi ar sašķidrināto gāzi. Kopš tā laikā problēmu ar centralizēto siltumapgādi pagastā nav bijis, informē pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere: “Mums ir divi apkures katli, viss strādā, kā vajag. Kad iedzīvotāji vēlēsies, siltumu varēs nodrošināt. Vienīgā iedzīvotāju neapmierinātība brīžiem ir par apkures tarifu.”

“Druva” jau iepriekš ir rakstījusi, ka novada lauku pārvaldēs pakāpeniski siltumapgādi pārņem “Līgatnes komunālserviss”. Pagājušās apkures sezonas sākumā “Līgatnes komunālserviss” kļuva par siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā, un pakāpeniski plānots pārņemt arī Priekuļu, Liepas, Stalbes, Ģikšu, Taurenes un Dzērbenes siltumapgādi.

Vecpiebalgā noslēgts līgums par mazās katlumājas katla nomaiņu, kur novecojušais granulu katls tiks nomainīts pret diviem jauniem granulu katliem. Savukārt Taurenes katlumājā tiks veikta skursteņa nomaiņa.

Pārgaujas apvienības pārvaldē notiek gatavošanās ziemas sezonai, noslēdzies līgums par kurināmā piegādi Pārgaujas apvienības pārvaldes katlu mājām 2025./ 2026. gada apkures sezonai.

Amatas apvienības pārvaldē arī norit aktīva gatavošanās centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai. Pārvaldes vadītāja Elita Eglīte informē, ka Skujenes pamatskolā nomainīts granulu apkures katls. Tā izmaksas ir 12 720 eiro, darbus veica SIA “GDB”. Tāpat notika apkures katla bojājumu novēršana Līvos. Savukārt līdz ar Nītaures pamatskolas muižas ēkas renovāciju notiek apkures sistēmas nomaiņa no malkas uz granulu apkuri. Šobrīd aizrit pēdējie apkures iekārtu uzstādīšanas darbi. Bet Ģikšu centralizētajā katlu mājā norit pēdējo apkopes un remont­darbu veikšana saimnieciskā kārtā. Iepirkumi granulām un šķeldai ir izsludināti un noslēgsies līdz 16. septembrim. Apvie­nības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte paskaidro, ka šī būs pirmā apkures sezona, kad apvienības pārvaldes pagastu pašvaldības katlumājās kā apkures materiāls vairs netiks izmantota malka.

Saistītie raksti

Ieriķu kopienai "kājas aug" bibliotēkā

00:00
12.09.2025
60
3

Ieriķu bibliotēka ir uzskatāma par vietu, kur sāka izveidoties kopienas aktīvo iedzīvotāju grupas iedīglis. Par vietējo iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs vairāk zina pastāstīt bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šteine. Tieši sarunas laikā pēc grāmatām bibliotēkā ienākusi iepriekšējā Ieriķu bibliotekāre Ilze Eglīte. Viņa bijusi klāt pie pašiem pirmsākumiem pirms gadiem pieciem, kad vēl pirms kovida epidēmijas šeit sākusies kāda […]

IeriÚu Kopiena 1

Tēva dienas ieskaņā dodas pārgājienā

00:00
11.09.2025
45
13

Tēva dienu atzīmēsim šo svētdien, 14. septembrī, bet jau aizvadītajā svētdienā ģimenes bija aicinātas uz sirsnīgu Tēva dienas pasākumu Raiskumā. Tas bija sešu līdz septiņu kilometru izzinošs pārgājiens apkārt Raiskuma ezeram, atpūtas pauzēs piedaloties spēlēs, bet noslēgumā baudot siltu zupu. Bērni varēja priecāties arī piepūšamajās atrakcijās un rotājot tējas krūzīšu koka paliktnīšus. Uz pasākumu nāca […]

Parg Tevu (2)

Iepazīst sociālajā jomā paveikto un nepieciešamo

00:00
10.09.2025
83
1

Tiekoties ar labklājības ministru Reini Uzulnieku, Cēsu novada sociālajā jomā iesaistītie apliecināja, ka iedzīvotājiem ir būtiski paplašināt sociālo pakalpojumu loku un pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai. Ministrs novadā tikās ar pa­š­valdības, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Nodarbi­nātības valsts aģentūras un Valsts soci­ālās apdrošināšanas filiāli. Ak­tualitāte – pusaudžu resursu centra vai tā filiāles izveidošana […]

Lm Min

Renovētajā ēkā top mūsdienīgs bērnudārzs

00:00
09.09.2025
513

Skaistu atdzimšanu piedzīvo 1882. gadā celtā ēka Cēsīs, Dārtas ielā 1. Tajā pēc rudens brīvlaika – no 27. oktobra – būs bērnudārzs, kurā darbosies trīs grupas. Divas jau nokomplektētas, bet jaunākajā vēl ir dažas brīvas vietas. Au­dzēkņu vecāki un iestādes darbinieki tika aicināti iesniegt idejas par pirmsskolas jauno grupiņu nosaukumu. No iesniegtajiem septiņiem priekšlikumiem tika […]

Dartas Iela (1)

Katru vasaru kāds stūrītis krāšņāks

00:00
08.09.2025
227
5

Turpinot tradīciju, arī šovasar augustā notika Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkurss “Sakoptākā sēta”. Vērtēšanas komisija –   ainavu dizainere Vineta Radziņa, konkursa idejas uzturētāja Daina Slaidiņa, Kaives pagasta kultūras darbiniece Agnese Caunīte-Bērziņa un apvienības pārvaldes saimniecības nodaļasvadītājs Artūrs Vāvere – pabija konkursam pieteiktajās sētās, iestāžu pagalmos, apskatīja ziedošos balkonus. Šogad konkursā Vecpie­balgas, Inešu un Taurenes pagastos […]

Vseta

Stāsts nav par skolas solu, bet vērtībām

00:00
07.09.2025
398
24

Šovasar par Ungurmuižu rakstīts vairākkārt. Ne kā arhitektūras pērli, kuru skatīt brauc Latvijas iedzīvotāji un ārzemnieki, bet gan tās apsaimniekošanu. Jaunā mācību gada sākumā tās nosaukums atkal tiek locīts sociālajos tīklos. Vispirms jāatgādina, ka Un­gurmuiža Raiskuma pagastā un Ruckas muiža Cēsīs pieder Cēsu novada pašvaldībai, abas muižas, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus, nomā un apsaimnieko uzņēmējs […]

Ungurm

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
26
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
35
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
33
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
37
2
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
20

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
31
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
29
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
39
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
24

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865