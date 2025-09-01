PIESLĒGTIES
Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

Agnese Leiburga
00:00
02.09.2025
11
Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Darbs turpinās! Pirmās kārtas darbi noslēgušies līdz ar “Mācītāja mājas” pabeigšanu, bet turpinās būvniecība pārējās ēkās. FOTO: Agnese Leiburga

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”.

Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu pašā vecpilsētas sirdī.

Konrāda kvartāla arhitekts ir Pēteris Bajārs no “Outofbox Architecture”, bet koka ēku atjaunošanu vadīja Pēteris Blūms.

“Šī nama pabeigšana ir tikai komats, punkts vēl sekos,” “Druvai” apstiprina projekta autors Pēteris Bajārs, norādot, ka vēl daudz darba, lai pabeigtu visu kvartālu.

“Patiesībā šis ir otrais solis, jo pa vidu uztapa “Spīdalas nams”, kuru sākām projektēt vēlāk, bet beigās uzbūvējām ātrāk.

Ņemot vērā, ka tā ēka ir ļoti maza, tas savā ziņā mums bija tāds testa poligons, kā un ko ar šīm vecajām mājām varam darīt,” pastāsta Pēteris Bajārs, atzīstot, ka visa kvartāla būvniecība ir pārbaudījums arhitektam. Viņš paskaidro, ka šeit esošajām četrām ēkām ir katrai savas īpatnības. Viena no tām ir 18.gadsimta klasicisma mūra ēka, otra ir jaunbūve. Īpaši nozīmīgs akcents ir darbu procesā atklātais 13.gadsimta viduslaiku mūris pagrabā, vēl te būs “Ratu māja”, kas ir visvecākā šī kvartāla ēka. Tā gan esot bijusi tik sliktā stāvoklī, ka pašlaik ir aizvesta uz darbnīcu, kur, Pētera Bajāra vārdiem sakot. “baļķīti pa baļķītim” tiek atjaunota. Pēc tam to novietos iepriekšējā vietā.

““Mācītāja mājā” sapratām, ka ar mūsu zināšanām ir par maz, tāpēc aicinājām komandā Pēteri Blūmu, kurš ir viens no lielākajiem speciālistiem Latvijā darbā ar koka ēkām,” atzīst arhitekts.

“Kad tika slēgts līgums par manu iesaisti šī nama darbos, jautāju vadītājam Andim, vai viņš būs gatavs psiholoģiski un ekonomiski pret to izturēties kā pret arhitektūras pieminekli, lai gan pēc būtības tas neskaitās tāds,” sakot uzrunas vārdus atvērto durvju dienā, par darbu pie Mācītāja mājas pastāstīja arhitekts Pēteris Blūms. Viņš uzsvēra gandarījumu, cik viegli bijis strādāt ar komandu, jo vienojošais elements visiem bijusi vēlme sasniegt augstvērtīgu rezultātu, respektējot vēstures atstātās pēdas ēkā.
Jaunbūvē “Draugu nams” tiks izveidotas telpas darbam, kultūras pasākumiem un mākslas galerijai pie atsegta viduslaiku mūra, paskaidro “Draugiem Group”. Augšstāvā atradīsies divi ekskluzīvi apartamenti īstermiņa īrei. Savukārt Mācītāja mājā un tās pagalmā esošajā Ratu mājā būs pilnībā aprīkoti dizaina viesnīcas apartamenti, kas apvienos mūsdienu tehnoloģijas ar vairāku gadsimtu koka arhitektūru, radot dzīvu arhitektūras mākslas darbu.

Konrāda nama pirmajā stāvā būs kafejnīca un pašapkalpošanās veikals, bet augšējos stāvos – ilg­termiņa īres dzīvokļi ar unikāliem skatiem uz Sv. Jāņa baznīcu un Cēsu pils dārzu. Visi Konrāda kvartāla īres dzīvokļi, apartamenti, publiskās telpas un kafejnīca ir ģimenēm un mājdzīvniekiem draudzīgas vietas.
“Mūsu mērķis ir radīt jaunu viesmīlības standartu Latvijā – rūpēties par katru viesi tā, kā mēs vēlētos, lai ceļojumā vai mājās rūpējas par mums pašiem. Ikviens varēs savām acīm redzēt, ka atjaunošanas un būvniecības darbi tiek veikti ar dziļu pietāti pret vidi un kultūrvēsturisko mantojumu, saglabājot kvartāla unikālās īpatnības – vecpilsētas šķībumus, greizumus un nepareizumus. Visos namos integrētas jaunākās pieejamības un klimata tehnoloģijas, kas veiksmīgi apvienotas ar vēsturiskajām detaļām gan fasādē, gan interjerā. Konrāda kvartāls būs vēl viens iemesls, kāpēc Cēsis pievelk,” stāsta Andis Malahovskis, “Draugiem Group” uzņēmuma “Mājas Cēsīs” vadītājs.

Jau drīzumā durvis vērs “Konrāda kafē”. Kafejnīcas ēdienkarti veido šefpavārs Mārtiņš Kristons, kurš jau 20 gadus rūpējas par “Draugiem Group”” komandas labsajūtu. Viņš vienlīdz meistarīgi gatavo gan izsmalcinātus ēdienus vīna mērcēs, gan kotletes pēc vecmāmiņas receptes. Jaunās būves “Draugu nama” pasākumu telpā notiks izglītības un kultūras norises, bet mākslas galerija tiks atklāta ar Cēsu mākslinieka Rituma Ivanova darbu izstādi.

“Mājas Cēsīs” ir “Draugiem Group” uzņēmums, kura misija ir padarīt pilsētu pievilcīgāku iedzīvotājiem un viesiem. Līdz šim jau atjaunots “Spīdalas nams” Cēsu vecpilsētā un “Žagaru māja” Gaujas senlejā, uzstādīti dzeramā ūdens brīvkrāni publiskās vietās, izveidots slīpo koku skvērs, kā arī sākta sadarbība ar Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumu un koncertzāli “Cēsis”. Uzņēmums plāno turpināt vēsturisko namu atjaunošanu Cēsu vecpilsētā.

