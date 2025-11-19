Pa bīstamu ceļu uz darbu un mājup

“Katrs rīts darbā sākas ar piedzīvojumu stāstiem, kā kurš braucis uz darbu, cik bīstamās situācijās kurā ceļa līkumā nokļuvis,” saka SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” direktors Aivars Damroze.
Ikvienam, kurš no Drustiem brauc uz Jaunpiebalgu vai no Drustiem uz Launkalni, jārēķinās, ka var palikt bedrē vai lāmā, ka pretī brauks grants vedējs un jābūt izmanīgam, lai izvairītos. Drustu un Launkalnes pagastā tiek būvēts vēja parks “Augstkalni”. Pa grants ceļu no karjera Jaunpiebalgā ved granti, nerēķinoties, kādi ir laikapstākļi.
“Telefons ir pilns ar iedzīvotāju ziņām. Apvienības pārvalde ik dienu sazinās gan ar “Latvijas Valsts ceļiem” (LVC), gan būvnieku. Nav tā, ka pašvaldība neko nedara,” “Druvai” stāstīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis. Viņš atzina, ka pašvaldība ir sarežģītā situācijā. “Sākot darbus, būvniekam bija pareizi jāizvērtē ceļu stāvoklis, kā arī jau būvniecības noteikumos vajadzēja paredzēt, ka slapjajā laikā celtniecībā ir tehniskais pārtraukums. Gan attīstītājs, gan būvnieks vēlas darbus pabeigt ātrāk. Negribam apstādināt būvniecību, bet panākt, lai iedzīvotāji var droši pārvietoties,” pastāstīja novada domes priekšsēdētājs.
Viņš arī atzina, ka ceļi tiek regulāri greiderēti, bet kravas mašīnu plūsma ir tik intensīva, ka nepārtraukti veidojas bedres. E. Labanovskis arī atgādina, ka Drusti – Launkalne un Drusti – Jaunpiebalga ir valsts, nevis pašvaldības ceļi.
Drustēnieši gan dalās sociālajos medijos, gan zvana un raksta pašvaldībai un LVC, ka ceļi braucējiem ir bīstami. Pagājušajā sestdienā grants vedēja mašīna, lai izmainītos ar pretim braucošo, piebrauca pārāk tuvu ceļa malai, mala nobruka, mašīna apgāzās.
Pirmdien Smiltenes pašvaldība nosūtīja vēstuli VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Tajā atgādināts, ka ceļi Drusti–Jaunpiebalga un Drusti–Launkalne netur slodzi un to tehniskais stāvoklis pasliktinās. Pašvaldība aicina noteikt masas ierobežojumus uz autoceļu Drusti–Jaunpiebalga un Drusti – Launkalne posmiem līdz brīdim, kad ceļš būs sasalis un spēs izturēt lielāku slodzi.
Drusti–Jaunpiebalga jeb P 29 ir svarīgs arī jaunpiebaldzēniem. Jaunpiebalgas pagasta iedzīvotāju padomes loceklis Ainārs Sils pastāsta, ka nosūtīta vēstule LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldei, Cēsu novada domei un Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei. Atgādināts, ka šo ceļu izmanto iedzīvotāji, pa to ik dienu kursē sabiedriskais transports no Rīgas un Cēsīm, arī skolēnu autobusi.
Jaunpiebaldzēni arī lūdz LVC “izvērtēt iespēju pašreizējos laikapstākļos neatļaut kravas automašīnām (tiek pārkāpti arī ceļu satiksmes noteikumi, piemēram, smagās automašīnas brauc pa ceļa vidu) pārvietoties pa ceļu P29, kā arī sniegt informāciju, pie kā vērsties, lai pieprasītu izveidojušos bojājumu labošanu”. Tāpat arī lūgts veikt ceļa P29 ekspertīzi, novērtēt tā tehnisko stāvokli un nekavējoties noteikt transportlīdzekļu masas ierobežojumu, kas nav lielāks par 10 t.
Arī A. Damroze uzsver, ka nepieciešams neatkarīgu ekspertu vērtējums, ceļu drošības audits. “Ja uz ceļa regulāri ir situācijas, kas apdraud cilvēku dzīvību, kaut kas ir jādara. Iedzīvotāji saka, ka ceļš sabrucis, ļoti sliktā stāvoklī, bet VES būvnieki pārliecināti, ka viss kārtībā,” teic A. Damroze un piebilst, ka, vērojot situāciju, rodas iespaids, ka LVC neredz, ko dara būvnieks, kurš apņēmies uzturēt šos ceļus.
LVC Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova skaidro, ka atbilstoši pašvaldības izsniegtai būvatļaujai minētajā apkārtnē patlaban notiek vēja elektrostacijas izbūve, kas saistīta ar kravas tehnikas pārvietošanos. Uzņēmējs, kas veic būvdarbus, regulāri veic grants seguma atjaunošanu: ieved minerālmateriālu un veic planēšanu. Gadījumā, ja, neskatoties uz uzturēšanas darbiem, ceļu segums tiks sabojāts un neatbildīs prasībām, tiks ieviesti 10 t masas ierobežojumi. Autoceļu posmi šajā apkārtnē tiek apsekoti vismaz divas reizes nedēļā, ja tiek atklāti bojājumi vai neatbilstības, tās operatīvi novērš VES attīstītājs. “Drusti -Jaumpiebalga no 17,51. līdz 31,66. km ir grants segums. Tas neatbilst stratēģijā līdz 2027.gadam izvirzītajiem mērķiem, tā atjaunošana vai pārbūve tuvākajā laikā nav plānota.
Posmā no Vidzemes šosejas līdz Drustiem 2021. gadā tika ieklāta divkārtu virsmas apstrāde, šogad tā pastiprināta ar vienkārtas virsmas apstrādi. Šis posms atbilst stratēģijas līdz 2027.gadam izvirzītajam mērķim – savienot apdzīvotas vietas, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ar novadu centriem pa autoceļiem ar saistīto segumu, tāpēc ir veikti ieguldījumi,” atbildē raksta A. Kononova.
Vakar (13.11.) ceļus, par kuriem satraukumu un bažas pauž iedzīvotāji, izbrauca LVC , būvnieka, attīstītāja un pašvaldības pārstāvji. “Nekādus lēmumus nepieņēma, apskatīja problemātiskākās vietas. Braukšana pa ceļu ir jānodrošina, ikdienu nedrīkst apturēt,” pēc sarunas teica Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš un uzsvēra, ka pašvaldība ir saziņā gan ar LVC, gan būvnieku un attīstītāju.
25.novembrī Drustos plānota iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, VES attīstītājiem un būvniekiem.
