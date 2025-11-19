PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 20. novembris
Vārda dienas: Anda, Andīna, Vigo
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Pa bīstamu ceļu uz darbu un mājup

Sarmīte Feldmane
00:00
20.11.2025
21
Dr Cels3

Uz ceļa Drusti – Jaunpiebalga. 8.novembrī divas smagās tehnikas vienības uz ceļa nespēja izmainīties. FOTO: no albuma

“Katrs rīts darbā sākas ar piedzīvojumu stāstiem, kā kurš braucis uz darbu, cik bīstamās situācijās kurā ceļa līkumā nokļuvis,” saka SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” direktors Aivars Damroze.

Ikvienam, kurš no Drustiem brauc uz Jaunpiebalgu vai no Drustiem uz Launkalni, jārēķinās, ka var palikt bedrē vai lāmā, ka pretī brauks grants vedējs un jābūt izmanīgam, lai izvairītos. Drustu un Launkalnes pagastā tiek būvēts vēja parks “Augst­kalni”. Pa grants ceļu no karjera Jaunpiebalgā ved granti, nerēķinoties, kādi ir laikapstākļi.

“Telefons ir pilns ar iedzīvotāju ziņām. Apvienības pārvalde ik dienu sazinās gan ar “Latvijas Valsts ceļiem” (LVC), gan būvnieku. Nav tā, ka pašvaldība neko nedara,” “Druvai” stāstīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis. Viņš atzina, ka pašvaldība ir sarežģītā situācijā. “Sākot darbus, būvniekam bija pareizi jāizvērtē ceļu stāvoklis, kā arī    jau būvniecības noteikumos vajadzēja paredzēt, ka slapjajā laikā    celt­niecībā ir tehniskais pārtraukums. Gan attīstītājs, gan būvnieks vēlas darbus pabeigt ātrāk. Negribam apstādināt būvniecību, bet panākt, lai iedzīvotāji var droši pārvietoties,” pastāstīja novada domes priekšsēdētājs.

Viņš arī atzina, ka ceļi tiek regulāri greiderēti, bet kravas mašīnu plūsma ir tik intensīva, ka nepārtraukti veidojas bedres. E. Labanovskis arī atgādina, ka Drusti – Launkalne    un Drusti – Jaunpiebalga ir valsts, nevis paš­valdības ceļi.

Drustēnieši gan dalās soci­ālajos medijos, gan zvana un raksta pašvaldībai un LVC, ka ceļi braucējiem ir bīstami. Pagāju­šajā sestdienā grants vedēja mašīna, lai izmainītos ar pretim braucošo, piebrauca pārāk tuvu ceļa malai, mala nobruka, mašīna apgāzās.

Pirmdien Smiltenes pašvaldība nosūtīja vēstuli VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. Tajā atgādināts, ka ceļi Drusti–Jaunpie­bal­ga un Drusti–Launkalne netur slodzi un to tehniskais stāvoklis pasliktinās. Pašvaldība aicina noteikt masas ierobežojumus uz autoceļu Drusti–Jaunpiebalga un Drusti – Laun­kalne posmiem līdz brīdim, kad ceļš būs sasalis un spēs izturēt lielāku slodzi.

Drusti–Jaunpiebalga jeb P 29 ir svarīgs arī jaunpiebaldzēniem.      Jaunpiebalgas pagasta iedzīvotāju padomes loceklis Ainārs Sils pastāsta, ka nosūtīta vēstule LVC Ceļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pārvaldei, Cēsu novada domei un  Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei. Atgādināts, ka šo ceļu izmanto iedzīvotāji, pa to ik dienu kursē sabiedriskais transports no Rīgas un Cēsīm, arī skolēnu autobusi.
Jaunpiebaldzēni arī lūdz LVC “izvērtēt iespēju pašreizējos laik­apstākļos neatļaut kravas automašīnām (tiek pārkāpti arī ceļu satiksmes noteikumi, piemēram, smagās automašīnas brauc pa ceļa vidu) pārvietoties pa ceļu P29, kā      arī sniegt      informāciju, pie kā vērsties, lai pieprasītu    izveidojušos bojājumu labošanu”.    Tāpat arī lūgts    veikt ceļa P29 ekspertīzi, novērtēt tā tehnisko stāvokli un nekavējoties noteikt transportlīdzekļu masas ierobežojumu, kas nav lielāks par 10 t.

Arī A. Damroze uzsver, ka nepieciešams neatkarīgu ekspertu vērtējums, ceļu drošības audits. “Ja uz ceļa regulāri ir situ­ācijas, kas apdraud cilvēku dzīvību, kaut kas ir jādara. Ie­dzīvotāji saka, ka ceļš sabrucis, ļoti sliktā stāvoklī, bet VES būvnieki pārliecināti, ka viss kārtībā,” teic A. Damroze un piebilst, ka, vērojot situāciju, rodas iespaids, ka LVC neredz, ko dara būvnieks, kurš apņēmies uzturēt šos ceļus.

LVC Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova    skaid­ro, ka atbilstoši pašvaldības izsniegtai būvatļaujai minētajā apkārtnē patlaban notiek vēja elektrostacijas izbūve, kas sais­tīta ar kravas tehnikas pārvietošanos. Uzņēmējs, kas veic būvdarbus, regulāri veic grants seguma atjaunošanu: ieved minerālmateriālu un veic planēšanu. Gadījumā, ja, neskatoties uz uzturēšanas darbiem, ceļu  segums tiks sabojāts un  neatbildīs  prasībām, tiks ieviesti 10 t masas ierobežojumi. Autoceļu posmi šajā apkārtnē tiek apsekoti vismaz divas reizes nedēļā, ja tiek atklāti bojājumi vai neatbilstības, tās operatīvi novērš VES attīstītājs. “Drusti -Jaumpiebalga no 17,51. līdz 31,66. km ir grants segums. Tas neatbilst stratēģijā līdz 2027.gadam izvirzītajiem mērķiem, tā atjaunošana vai pārbūve tuvākajā laikā nav plānota.
Posmā no Vidzemes šosejas līdz Drustiem 2021. gadā tika ieklāta divkārtu virsmas apstrāde, šogad tā pastiprināta ar vienkārtas virsmas apstrādi. Šis posms atbilst stratēģijas līdz 2027.gadam izvirzītajam mērķim – savienot apdzīvotas vietas, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ar novadu centriem pa autoceļiem ar saistīto segumu, tāpēc ir veikti ieguldījumi,” atbildē raksta A. Kononova.

Vakar (13.11.) ceļus, par kuriem satraukumu un bažas pauž iedzīvotāji, izbrauca  LVC , būvnieka, attīstītāja un pašvaldības pārstāvji. “Nekādus lēmumus nepieņēma, apskatīja problemātiskākās vietas. Braukšana pa ceļu ir jānodrošina, ikdienu nedrīkst apturēt,” pēc sarunas teica Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš un uzsvēra, ka pašvaldība ir saziņā gan ar LVC, gan būvnieku un attīstītāju.

25.novembrī Drustos plānota iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, VES attīstītājiem un būvniekiem.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pie piemiņas vietas plīvo karogs

00:00
19.11.2025
43

Brīvības cīņu pirmajā kaujas vietā, Vidzemes šosejas 79. kilometrā pie Vāverkroga, plīvo sarkanbaltsarkanais karogs. Tas ne tikai piesaista garāmbraucējus, bet arī atgādina par Latvijas ceļu, aizstāvot savu valsti. Te pirms septiņiem gadiem atklāja pieminekli. “Toreiz tika runāts, ka pie pieminekļa plīvos Latvijas karogs. Bieži braucu garām, aizvien nav. Tad arī nolēmu to sarūpēt,” saka kaivēnietis […]

Karogs

Svinam Latvijas 107. gadadienu ar lepnumu par savu valsti!

00:00
18.11.2025
31

Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,Pie mājas pelēks akmens klaudz.Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.Un svēta, dārga tā ir man. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,Kur citas skaņas skan un citu domu rod?Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod. Jau sen šo zemi – dziesmu zemi […]

Shutterstock1517616677

Skanīgi, patriotiski un vīrišķīgi

00:01
17.11.2025
41

Jaunpiebalgā Lāčplēša dienā un Valsts svētku koncertā dzied zēnu un vīru koris. Dziedātājus rudenī kopā aicina diriģente Aija Sila, tiek mēģināts klātienē un neklātienē, lai dziesmas izskanētu svinīgi un plaši. Lāčplēša dienā jaunpiebaldzēni lāpu gājienā dodas pie pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem, pēc tam Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek koncerts, kur plecu pie pleca […]

Koris 10 (2)

Paaudzēm vajag satikties. Ik svētdienu un arī svētkos

00:00
17.11.2025
242

Priekuliešu Daces un Alfrēda Jurciņu ikdienu piepilda prieks par bērniem, mazbērniem un dzīvi savā valstī, Latvijā. Atmiņas par dzimtā pārdzīvoto, par padomju gadu represijām sevī nes klusi. Sarunā ar “Druvu” izskan spēcīga apziņa par latvisko identitāti, par ģimenes vērtībām. Gan Latvijas Poli­tiski represēto apvienības Cēsu biedrības bijušās priekšsēdētājas Daces Jurciņas, gan vīra Alfrēda dzimtu un […]

Jurcins Alfreds Ar Mazdelu

No skolas par senioru namu

00:00
16.11.2025
107
1

Novembra ieskaņā daudzu interesentu – bijušo audzēkņu, citu vietējo iedzīvotāju, dažādu iestāžu darbinieku – klātbūtnē tika atvērts un izrādīts jaunais senioru nams “Piebalga”, kas tapis bijušās Piebalgas skolas ēkā. Atvēršanas brīdis ir ļoti simbolisks, jo pirms 154 gadiem novembrī šajās telpās tika atvērta skola, sacīja Jaunpie­balgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere: “Va­ram būt lepni, ka […]

Jaunpiebalga Sen1

Vienmēr būs, ko atklāt

00:00
15.11.2025
54

Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā rudens ir laiks atskatam uz paveikto un brīdis domām par jauniem plāniem. Trešo rudeni zinātniskajā pēcpusdienā vēsturnieki, arhe­ologi, muzeologi pavēra kādu    Āraišu pagātnes lappusi, gan izzināto, gan vēl pētāmo. Šī rudens zinātnes pēcpusdiena bija veltīta arheologam, Āraišu ezerpils pētītājam un    augšāmcēlējam Jānim Apalam, viņa mūža darbam – arheoloģiskā parka […]

Arheolog1

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
17
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
34
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
67
1

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
37
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
28
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
27
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
39
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
18

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
39

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998