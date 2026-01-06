Otrais semestris sāksies par nedēļu vēlāk. Steidz pēdējos darbus

Cēsu Pilsētas vidusskolas 1.- 6. klašu skolēniem šī mācību gada otrais semestris sāksies par nedēļu vēlāk, nevis 5.janvārī, kā paredz Ministru kabineta noteikumi, bet gan 12. janvārī. Mācību iestādes sākumskolas klasēm par nedēļu pagarināts ziemas brīvlaiks, jo iekavējies skolas ēkas remonts.
Cēsu novada pašvaldība ziņo, ka norit pēdējie tehniskie darbi, tajā skaitā ugunsdrošības pasākumu īstenošanas pabeigšana, lai sagatavotu telpas 1.-6. posma bērnu uzņemšanai.
Cēsu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska atgādināja, ka daļā ēkas turpināsies remonts, tāpēc ir papildu lietas, kas jāņem vērā, garantējot skolēnu drošību. “Arī audzēkņu vecāki ir saprotoši, jo kas gan var būt vēl svarīgāks par drošību,” pauda D. Dombrovska. Izglītības pārvaldes vadītāja arī pastāstīja, ka šonedēļ pašvaldības un Pilsētas vidusskolas vadība nepārtraukti seko remonta darbu progresam. “Ejam uz to, lai no 12. janvāra sākumskolēniem mācības būtu izremontētajās telpās,” tā D. Dombrovska.
Jāatgādina, ka remonta dēļ Pilsētas vidusskolas 1. – 6. klasēm no septembra stundas notika mācību iestādes jaunajā piebūvē un dažas telpas izbrīvēja kaimiņi, Cēsu Valsts ģimnāzija. Situācijai nācās pielāgot arī stundu sarakstu. Pērn augustā skolēnu vecākiem tika solīts, ka līdz otrajam semestrim daļa vidusskolas ēkas būs izremontēta un 1. – 6. klašu audzēkņiem nodarbības atsāksies atjaunotajās telpās. Pēc pašreizējās informācijas solītais nedaudz, par nedēļu, kavējas.
Savukārt Cēsu 7. -12. klašu skolēniem līdz mācību gada beigām stundas notiks kādreizējās arodskolas ēkā Cēsīs, Skolas ielā 6, kur viņi iesāka šo akadēmisko gadu. Šie audzēkņi Lapsu ielā, Pilsētas vidusskolas ēkā, atgriezīsies nākamajā mācību gadā, tas ir, šī gada 1. septembrī.
Pilsētas vidusskolā energoefektivitātes projekta darbus sāka pagājušajā vasarā, un bija plānots, ka rudenī skolas namā varēs notikt mācības. Jau būvdarbu sākumā atklājās, ka pagājušajā gadsimta 70. gados celtās ēkas komunikācijas ir bēdīgā stāvoklī. Vietvara lēma veikt pilnu skolas pārbūvi. Tas nozīmēja, ka remonts prasīs vairāk laika.
Saistībā ar ziemas brīvdienu pagarināšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas 1. – 6. klasēm par nedēļu – līdz 5. jūnijam – pagarināts arī mācību gads.
Noteikumus par mācību gada sākumu un beigām, kā arī brīvdienām pieņem Ministru kabinets, taču noteikumi arī paredz: ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar iestādes dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klases un 10. – 11. klases izglītojamajiem.
