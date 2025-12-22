Nozagtas 20 ceļazīmes, kas ierobežo kravas transporta kustību

Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas kopumā 20 masas ierobežojuma ceļa zīmes, kas aizliedz pa ceļu vai tā posmu pārvietoties transportlīdzeklim, kura masa pārsniedz 10 tonnas, ziņo “Latvijas Valsts ceļi” (VAS).
Ceļazīmes uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vērsīsies policijā par zādzības faktu.
Šķīdoņa laikā grants ceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai panāktu, ka ceļi netiek sabojāti neatgriezeniski. Ja autoceļus, kas zaudējuši nestspēju, turpina lietot transports, kas smagāks par 10 tonnām, tie var palikt pilnībā neizbraucami, tostarp transportam, kas pārkāpj noteikumus. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija.
Saglabājoties mitriem laikapstākļiem, jau 160 valsts autoceļu posmos ar grants segumu ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Visvairāk šķīdoņa skarto autoceļu ir Zemgalē, kur ierobežojumi ieviesti 103 posmos, Vidzemē – 21, Latgalē – 19, Rīgas reģionā – 16, bet Kurzemē vienā posmā. Informācija par visiem autoceļiem, kuros noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodama kartē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā. Aicinām plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka mitrie laikapstākļi ietekmē ceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īslaicīgi. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi. Īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme.
Uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, kritiskākajās vietās iespēju robežās veic bedru labojumus, līdzinot tikai seguma virskārtu 3 līdz 4 cm dziļumā.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.
