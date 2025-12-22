PIESLĒGTIES
Otrdiena, 23. decembris
Vārda dienas: Viktorija, Balva
Nozagtas 20 ceļazīmes, kas ierobežo kravas transporta kustību

Arita Lejiņa
00:00
23.12.2025
Masas Ierobezojums 10 Tonnas

Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas kopumā 20 masas ierobežojuma ceļa zīmes, kas aizliedz pa ceļu vai tā posmu pārvietoties transportlīdzeklim, kura masa pārsniedz 10 tonnas, ziņo “Latvijas Valsts ceļi” (VAS).

Ceļazīmes uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vērsīsies policijā par zādzības faktu. 

Šķīdoņa laikā grants ceļu posmos tiek ieviesti transporta masas ierobežojumi, lai panāktu, ka ceļi netiek sabojāti neatgriezeniski. Ja autoceļus, kas zaudējuši nestspēju, turpina lietot transports, kas smagāks par 10 tonnām, tie var palikt pilnībā neizbraucami, tostarp transportam, kas pārkāpj noteikumus. Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija.

Saglabājoties mitriem laikapstākļiem, jau 160 valsts autoceļu posmos ar grants segumu ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Visvairāk šķīdoņa skarto autoceļu ir Zemgalē, kur ierobežojumi ieviesti 103 posmos, Vidzemē – 21, Latgalē – 19, Rīgas reģionā – 16, bet Kurzemē vienā posmā. Informācija par visiem autoceļiem, kuros noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodama kartē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā. Aicinām plānot papildu laiku ceļam un rēķināties, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka mitrie laikapstākļi ietekmē ceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu, arī iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īslaicīgi. Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi. Īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme.

Uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, kritiskākajās vietās iespēju robežās veic bedru labojumus, līdzinot tikai seguma virskārtu 3 līdz 4 cm dziļumā.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par situāciju uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA “Latvijas Valsts ce­ļi” diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.

Gripas un arī citu sezonas vīrusu infekciju uzrāviens

22.12.2025
Šķiet, ka gripas vilnis pie mums atceļojis nedaudz agrāk, kā ierasts, un dažos bērnudārzos grupiņās tikai pāris bērnu, taču visas novada izglītības iestādes strādā, saslimstība nav tika liela, lai būtu jāievieš kādi īpaši nosacījumi. Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Ozoliņa “Druvai” apliecināja, ka veselības aprūpes iestādē, protams, gripas vilni sajūtot visātrāk – saslimušie ir […]

Būt tuvāk viens otram un savām vērtībām

21.12.2025
Cēsu klīnikas ­­­­dar­binieki tikās gada izskaņas svinīgā pasākumā “Tuvumā”, lai atskatītos uz paveikto, novērtētu sasniegto un pateiktu paldies. Pasākuma vadmotīvs šogad bija tuvums – viens otram, savām vērtībām un svētku priekam. Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja daktere Inga Ažiņa “Druvai” pauda: “Aizvadītais gada izskaņas pasākums mums visiem bija īpašs – ne tikai tāpēc, ka varējām satikties […]

Jaunpiebalgā zināšanas un prasmes veicina ziedošanu bērniem ar kustību traucējumiem

20.12.2025
Ar erudīcijas spēli “Apslēptās zināšanas” un dāsni nosolītiem amatnieku un mājražotāju darbiem Jaunpiebalgā savākti 2141 eiro bērnu ar kustību traucējumiem atbalstam. Labdarības pasākums – aizraujošas zinību sacensības un vietējo meistaru darbu izsole – pagasta Kultūras centrā notika otro gadu. Idejas iniciatore Kitija Stauvere ir bērnu un jauniešu interešu centra “Tagad” vadītāja. “Tas bija negaidīti! Tā […]

Sēņu festivāls labi "iesakņojas"

19.12.2025
Jau trešo gadu Cēsīs norisinājās īpašs sēņu un mākslas vienotībai veltīts festivāls, kas šogad ieguvis nosaukumu “Mikokultūra”, ik gadu tā programmai – tāpat kā sēnēm labvēlīgos apstākļos – tikai pieaugot un paplašinoties. Aizvadītajā sestdienā dažādās pilsētas vietās apmeklētāji varēja gūt visnotaļ plaša spektra informāciju par sēnēm – no to audzēšanas pieredzes stāstiem, sēņu kulinārijas brīnumu […]

Cēsīs autobusi sāk kursēt no atjaunotā Stacijas laukuma

18.12.2025
15.decembrī gan kājāmgājēji, gan autobraucēji ievēroja, ka Cēsu Stacijas laukumā vairs nav norobežojošo zīmju, kas liegtu kustību. Tā kā pabeigti galvenie rekonstrukcijas darbi, šodien no plkst. 12 AS “CATA” atsāks reisu izpildi un pasažieru apkalpošanu atjaunotajā teritorijā, izmantojot jaunizveidotās iekāpšanas un izkāpšanas platformas. Galvenais, kas iedzīvotājiem jāievēro, – tagad transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa […]

Straupe – maza toreiz un tagad. Pamanāma un zināma

17.12.2025
Straupe bija mazākā pilsēta Hanzas savienībā pirms gadsimtiem un tāda ir arī mūsdienu tīklojumā “Jaunā Hanza”.  “Vēsturiskā atmiņa veido identitāti. Hanzas savienība ir saistīta ar Straupi. Kaut tas bija ļoti tālā pagātnē, pret šo laiku ir pozitīva attieksme. Straupie­šiem sava vēsture ir svarīga,” saka Lielstraupes pils pārvald­niece Rudīte Vasile un pastāsta, ka ik vasaru Pārgaujas […]

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

22.12.2025
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mākslīgais sabrukums

22.12.2025
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

20.12.2025
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

18.12.2025
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

17.12.2025
Tautas balss

Egle rada prieku

17.12.2025
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

13.12.2025
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

13.12.2025
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

07.12.2025
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

06.12.2025
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

04.12.2025
Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054