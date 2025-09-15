Novembrī radošais kvartāls “Rainis” iegūs labiekārtotu papildinājumu

Novembrī plānots pabeigt Raiņa ielas 27 Cēsīs ēkas pārbūves darbus, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte.
“Darbi norit atbilstoši kalendārajam grafikam, un plānotais beigu termiņš ir šī gada 9.novembris,” norāda projektu vadītāja.
Pašlaik objektā pabeigta metāla un betona konstrukciju montāža, iestiklotas vitrīnas, pabeigta jumta ieklāšana un turpinās darbs pie fasādes apdares, apkures un ventilācijas sistēmas montāžas un iekštelpu apdares, kā arī uzsākta zibens aizsardzības izbūve un vājstrāvas tīklu izbūve, notiek teritorijas labiekārtošana. “Raiņa 27 ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana ir papildinājums radošajam kvartālam “Rainis”, turpinājums Raiņa 25 ēkas pārbūvei. Nākotnē paredzēts pārbūvēt arī Raiņa ielas 23 ēku,” plānus ieskicē Z.Pūcīte.
Raiņas ielas 27 ēku pārbūve notiek, īstenojot projektu “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku”. Mērķis ir attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru Cēsu pilsētā, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku. Projektā iekļauta Raiņa ielas 27 ēkas pārbūve, kā arī Apšu ielas posma no Lapsu ielas līdz Ata Kronvalda ielai un Ata Kronvalda ielas posma no Apšu ielas līdz Vaives ielai pārbūve.
Ēkas pārbūvi Raiņa ielā 27 veic SIA “Woltec”. Līgums par kopējo summu – 2 598 765,56 eiro bez PVN – noslēgts 2024.gada 9.decembrī. Darbu īstenošanas termiņš ir 11 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
“Projekts paredz līdz šim degradētās teritorijas pārbūvi par mūsdienīgu un klimatneitrālu infrastruktūru, kas būs piemērota uzņēmējdarbības atbalstam un biroju vajadzībām,” teic Z.Pūcīte.
