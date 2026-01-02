Nodibināta biedrība Rāmuļu skolas pastāvēšanas atbalstam

Pirms aptuveni pusotra gada Cēsu novada pašvaldība Rāmuļu pamatskolai deva “pēdējo iespēju” izglābt sevi no likvidācijas – divu gadu laikā ir jāpierāda, ka šeit ir pieprasījums un ir iespējama arī kvalitatīva izglītības apguve, lai būtu pamatojums tās ievērojamo teritoriju, darbaspēku un ēkas uzturēt.
Šajā laikā skola piedzīvojusi dažādas pārmaiņas – gan vadības ziņā, gan vecāku apņēmībā, un nupat ir nodibināta skolas atbalsta biedrība ar jau visnotaļ lieliem plāniem pirmajiem pastāvēšanas mēnešiem, tāpat arī atdzīvojusies vecāku interese par šo skolu. Tiesa, pēdējo soļu ziņojumu par skolas gaitām pašvaldība uzklausīs jau janvāra nogalē, un vasarā ir gaidāms galīgais domnieku lēmums par skolas turpmāko saglabāšanu vai slēgšanu.
Rāmuļu skolas atbalsta biedrība “Labās rokas” Uzņēmumu reģistrā iekļauta vien piektdien, 19. decembrī, un jau nākamajā dienā skolas audzēkņu un darbinieku ģimenes, kā arī citi vietējie atbalstītāji bija aicināti kopīgi nosvinēt jaunās organizācijas tapšanu, pievienoties tai un citādi sniegt atbalstu skolas dzīves uzlabošanā. Nenoliedzami,biedrība un tās rīkotie pasākumi nudien var sekmēt skolas kopienas nostiprināšanos. Biedrības tapšanai ir arī tīri pragmatisks iemesls: ir iespējami finansējuma piesaistes pasākumi skolas vides un mācību procesa uzlabošanai, kas pieejami tikai nevalstiskajām organizācijām.
Pasākums, kas sarīkots par godu biedrības dibināšanai, izdevās gana vērienīgs. Tajā tikās vismaz 70 cilvēki: audzēkņu vecāki, paši skolēni un skolas darbinieki. Ar mūziku, dalībnieku pildītiem uzdevumiem, kuros kopā darbojās bērni un pieaugušie, pasākums radīja aktīvu un enerģisku iespaidu. Emocionāli piesātināta bija kopējā foto uzņemšana. Skolas pagalmā, visiem sastājoties aplī, biedrības dibināšanas svētku viesus ar dronu uzņēma no putna lidojuma. Biedrības dibināšanas rosība neatceļ gaisā virmojošo spriedzi par gaidāmajām pārrunām ar Cēsu novada pašvaldību un tās gala lēmumu par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Sarunā ar “Druvu” nu jau nepilnu gadu skolas direktores amatā nostrādājusī Sanita Bukava ir apņēmības pilna turpināt iesākto ideju īstenošanu un ir bezgala gandarīta par audzēkņu vecāku sarosīšanos mācību iestādes atbalstam, taču nenoliedz satraukumu un neziņu par skolas nākotni. Saruna ar novada pašvaldību nolikta jau janvāra nogalē. Skolā ir gana daudz uzlabojumu: ir pilns sastāvs mācībspēku, palielinājies skolēnu skaits, turklāt pat nākamajam gadam pieteikti pirmklasnieki vismaz minimālajā skaitā, kas skolām tiek prasīts. Vienlaikus visam audzēkņu kopskaitam skolā vēl saujiņa, vismaz četri skolēni, gan pietrūkstot.
Arī skolēnu mammas Elīna Tauriņa un Ilze Zilvere-Zālīte, kuras uzņēmušās dibināt un kūrēt atbalsta biedrību, atzīst, ka ir bažas un jādarbojas, lai piesaistītu dažus audzēkņus, kuru trūkst pašvaldības noteiktajam minimālajam audzēkņu skaitam skolā. Taču vienlaikus abas ir apņēmības pilnas jau tuvākajā laikā gan pieteikties projektiem, gan arī iecerējušas vākt līdzekļus skolas krāšņu remontam. Abas audzēkņu mammas atzīst, ka zināms trieciens bijusi skolas vadības maiņa pirms nu jau vairāk nekā gada, taču tagad ir ļoti apmierinātas par sadarbību ar jauno izglītības iestādes vadītāju, un iedvesma cīnīties par savu skolu visiem ir atgriezusies. “Komandas gars ir atgriezies – pat vēl stiprāks nekā iepriekš,” teikts arī “Labās rokas” jaunizveidotajā profilā sociālo tīklu vietnē “Facebook”. Vienlaikus tiek piemetināts – jūtams, ka arī pašvaldība ir noticējusi šīs skolas potenciālam. “Rāmuļu skola nav tikai ēka meža ielokā. Tā ir dzīva kopiena un vieta, kur bērnus redz, dzird un pieņem,” teikts biedrības publiskajā pieteikumā, gatavojoties izvirzītajiem mērķiem un grūtajām sarunām.
Komentāri