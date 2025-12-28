Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīšu” grupiņas bērni sarūpējuši pārsteigumu – apsveikuma kartītes, saldumus un pašu gatavotus eņģelīšus -, kas iepriecina Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientus.
Iestādes direktore Rasa Siliņa pastāsta, ka visu grupu bērni decembrī ir darbojušies, lai iepriecinātu apkārtējos: “Mums ir labo darbu nedēļa “No sirds uz sirdi”, kas gan izvēršas garāka par nedēļu. Sākoties Adventes laikam, ierodas rūķis, pastāsta, kādus labos darbiņus katra grupiņa varēs paveikt. Pirms tam grupiņu audzinātājas rūķim ir pačukstējušas, kas tas varētu būt. Bērni šo uzdevumu uzņem ar lielu prieku, aizrautību, atbildību un mīlestību. Ir grupiņas, kurās uzdevumus palīdz paveikt arī audzēkņu vecāki, un ir tādas, kur labais darbs izdarāms pilnībā pašu bērnu rokām. Mums šie darbiņi ir mācību procesu daļa, tā palīdzam bērniem augt par citus atbalstošiem cilvēkiem.”
“Rūķīšu” grupiņas audzinātāja Dace Vaido teic, ka otro gadu izvēlējās gatavot sirsnīgu pārsteigumu pieaugušajiem slimnīcā un plāno to darīt arī nākamgad: “Iepriekš esam darījuši citus labos darbus, arī devušies pie policistiem. Šoreiz viena audzēkņa māmiņa, kas strādā slimnīcā, pastāstīja, ka tur nonāk arī vientuļi cilvēki. Tad izlēmām, ka vēlamies iepriecināt tieši viņus. Un gribam to darīt arī turpmāk. Bērni no dažādiem materiāliem gatavo eņģelīšus, zīmē apsveikumus, vecāki sarūpē kādu gardu konfekti.”
Audzinātāja uzsver, ka bērniem ir daudz jautājumu, viņiem skaidro, ka slimnīcā nonāk arī cilvēki, kuriem nav tuvinieki, tādēļ nav arī neviena, kurš apsveiktu: “To visu ir ļoti svarīgi izrunāt. Mācām un redzam, ka bērniem kļūst pašsaprotami svētku laikā iepriecināt arī pieaugušos. Bērni ar aizrautību gatavoja eņģelīšus, uzskata, ka eņģeļi nes laimi.”
Pārējo grupiņu audzēkņi gan rūpējās par svētku sajūtu bērnudārzā, gan sniedza prieku apkārtējiem cilvēkiem. “Ezīši” rotāja iestādes gaiteni. “Mārītes” iepriecināja pārējās bērnudārza grupas ar svētku kartītēm. “Pelītes” gatavoja apsveikumus un dāvāja bērnudārza apkaimē satiktajiem. “Lācīši” zīmēja apsveikumus un nosūtīja latviešu bērniem Itālijā, kā arī ziedoja grāmatas un spēles Drosmes kastei Cēsu klīnikā. “Zaķīši” visu mēnesi rūpējās, lai putnu barotavās vienmēr būtu sēkliņas, uztaisīja jaunu putnu barotavu. “Ķipariņi” rotāja eglīti Cēsīs, Rožu laukuma eglīšu alejā.
“Bitītes” devās uz Cēsu tirgu iepriecināt tirgotājus ar pašu sarūpētu cienastu un apsveikumiem. “Taurenīši” Cēsu Centrālajā bibliotēkā iepriecināja darbinieces, runājot Ziemassvētkiem veltītus dzejoļus un gāja rotaļās. “Pienenītes” izveidoja grāmatzīmes bibliotēkas lasītājiem. “Pūcītes” izgatavoja rotājumus Ruckas muižai.
