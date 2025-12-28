PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 29. decembris
Vārda dienas: Solveiga, Ilgona
No sirds uz sirdi

Iveta Rozentāle
29.12.2025
3 Pii Zsv

Vēl laimi. Cēsu 3. pirms­skolas izglītības iestādes “Rūķīšu” grupiņas bērni gatavoja eņģelīšus, ko dāvāt Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientiem. Bēr­ni ir pārliecināti, ka eņģeļi nes laimi. FOTO: no albuma

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīšu” grupiņas bērni sarūpējuši pārsteigumu – apsveikuma kartītes, saldumus un pašu gatavotus eņģelīšus -, kas iepriecina Cēsu klīnikas Iekšķīgo slimību nodaļas pacientus.

Iestādes direktore Rasa Siliņa pastāsta, ka visu grupu bērni decembrī ir darbojušies, lai iepriecinātu apkārtējos: “Mums ir labo darbu nedēļa “No sirds uz sirdi”, kas gan izvēršas garāka par nedēļu. Sā­koties Adventes laikam, ierodas rūķis, pastāsta, kādus labos darbiņus katra grupiņa varēs paveikt. Pirms tam grupiņu audzinātājas rūķim ir pačukstējušas, kas tas varētu būt. Bērni šo uzdevumu uzņem ar lielu prieku, aizrautību, atbildību un mīlestību. Ir grupiņas, kurās uzdevumus palīdz paveikt arī audzēkņu vecāki, un ir tādas, kur labais darbs izdarāms pilnībā pašu bērnu rokām. Mums šie darbiņi ir mācību procesu daļa, tā palīdzam bērniem augt par citus atbalstošiem cilvēkiem.”

“Rūķīšu” grupiņas audzinātāja Dace Vaido teic, ka otro gadu izvēlējās gatavot sirsnīgu pārsteigumu pieaugušajiem slim­nīcā un plāno to darīt arī nākamgad: “Iepriekš esam darījuši citus labos darbus, arī devušies pie policistiem. Šoreiz viena audzēkņa māmiņa, kas strādā slimnīcā, pastāstīja, ka tur nonāk arī vientuļi cilvēki. Tad izlēmām, ka vēlamies iepriecināt tieši viņus. Un gribam to darīt arī turpmāk. Bērni no dažādiem materiāliem gatavo eņģelīšus, zīmē apsveikumus, vecāki sarūpē kādu gardu konfekti.”

Audzinātāja uzsver, ka bērniem ir daudz jautājumu, viņiem skaidro, ka slimnīcā nonāk arī cilvēki, kuriem nav tuvinieki, tādēļ nav arī neviena, kurš apsveiktu: “To visu ir ļoti svarīgi izrunāt. Mācām un redzam, ka bērniem kļūst pašsaprotami svētku laikā iepriecināt arī pieaugušos. Bērni ar aizrautību gatavoja eņģelīšus, uzskata, ka eņģeļi nes laimi.”

Pārējo grupiņu audzēkņi gan rūpējās par svētku sajūtu bērnudārzā, gan sniedza prieku apkārtējiem cilvēkiem. “Ezīši” rotāja iestādes gaiteni. “Mā­rītes” iepriecināja pārējās bērnudārza grupas ar svētku kartītēm. “Pelītes” gatavoja apsveikumus un dāvāja bērnudārza apkaimē satiktajiem. “Lācīši” zīmēja apsveikumus un nosūtīja latviešu bērniem Itālijā, kā arī ziedoja grāmatas un spēles Drosmes kastei Cēsu klīnikā. “Zaķīši” visu mēnesi rūpējās, lai putnu barotavās vienmēr būtu sēkliņas, uztaisīja jaunu putnu barotavu. “Ķipariņi” rotāja eglīti Cēsīs, Rožu laukuma eglīšu alejā.

“Bitītes” devās uz Cēsu tirgu iepriecināt tirgotājus ar pašu sarūpētu cienastu un apsveikumiem. “Taurenīši” Cēsu Cen­trālajā bibliotēkā iepriecināja darbinieces, runājot Ziemas­svētkiem veltītus dzejoļus un gāja rotaļās. “Pienenītes” izveidoja grāmatzīmes bibliotēkas lasītājiem. “Pūcītes” izgatavoja rotājumus Ruckas muižai.

    Vienuviet krāsaini dzirkstošs un melnbalts

    28.12.2025
    Cēsu Izstāžu nama pirmajā stāvā dzirksteļo vasara, otrajā rudenīgas ziemas krāsas – melns, balts, pelēks.    Vecmeistara gleznotāja Edvarda Grūbes 90 gadu jubilejas izstāde ”Edvards Grūbe 21. gadsimts” un tekstilmākslinieces Diānas Janušones ”Sajūtu frekvence” viena otru papildina, liek raisīties domām. Edvarda Grūbes lielformāta gleznas ar spilgtu krāsu laukumiem ne vienam vien ir pārsteigums. Vecmeistars labi […]

    Godina par degsmi, idejāmun ieguldīto sirds siltumubrīvprātīgajā darbā

    27.12.2025
    Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) Jaunatnes lietu nodaļas rīkotais brīvprātīgo jauniešu godināšanas pasākums “Zelta Briedis 2025” svinīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 11.decembrī Dzērbenes pilī. Tika izcelts un novērtēts Cēsu novada jauniešu nozīmīgais ieguldījums sabiedrības labā, veltot simtiem stundu brīvprātīgajam darbam, iniciatīvai un līdzdalībai. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” atzīst: “Šī gada pasākums […]

    Elīna Baltskara: “Maratonakomanda ir patiesi aizkustināta par ziedotāju plašo iesaisti”

    26.12.2025
    Ar 1 001 388 eiro ziedojumu ir noslēdzies divpadsmitais Latvijas Sabiedriskā medija rīkotais labdarības maratons “Dod pieci!”. Šī gada mērķis bija palīdzēt apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Zie­dot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas pasākumus. Labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese ir bijusī cēsniece […]

    Svētīgus Ziemassvētkus!

    25.12.2025
    Nav dzirdēts, ka galdi lūza

    24.12.2025
    Cēsnieci Līgu Eglīti daudzi pazīst kā Cēsu Pils dārznieci, bet, kad dārzs atpūšas, viņa ir muižas virēja. Līga Jaunās pils virtuvē stāsta par veciem laikiem, par gatavošanos Ziemassvētkiem, to svinēšanu, tradīcijām 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Tad pilīs un muižās saimniekoja baroni un grāfi. “Nav atmiņu, kā un kurā datumā Cēsu pilī šajā laikā […]

    Bauda kompāniju un jauku noskaņu

    24.12.2025
    Cēsu Invalīdu biedrība aizvadījusi Ziemassvētku pasākumu, gan pārrunājot biedrības turpmāko darbību, gan ar Saeimas deputāti risinot biedriem aktuālos jautājumus, gan klausoties dalībnieces Daigas iespaidos par Sicīliju. Iedvesmojošu koncertu sniedza cēsnieks mūziķis Rihards Saule. Un arī pēc koncerta sanākušie nesteidza prom, bet pie svētku galda turpinājās sarunas, joki un smiekli. Biedrības valdes priekšsēdētājs Indulis Balodis atzina, […]

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Sabiedriskā transporta neparedzamā daba

    10:43
    29.12.2025
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

    10:37
    28.12.2025
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Manta, nāc mājās!

    10:37
    27.12.2025
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Uzspiest “OFF” (izslēgt)

    10:35
    27.12.2025
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Mistika racionālā laukā

    12:28
    23.12.2025
    Tautas balss

    Egle rada prieku

    09:57
    17.12.2025
    Cēsniece L. raksta:

    “Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

    Klientus necenšas piesaistīt

    15:11
    13.12.2025
    Lasītāja I. raksta:

    “Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

    Latvijas preces - dārgas

    15:11
    13.12.2025
    Seniore M. raksta:

    “Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

    Ko mainīs likuma maiņa

    11:58
    07.12.2025
    Lasītāja A. raksta:

    “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

    Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

    11:57
    06.12.2025
    Vecmāmiņa raksta:

    “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

    Sludinājumi

    Citi

    04.12.2025
    Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054