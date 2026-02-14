PIESLĒGTIES
Svētdiena, 15. februāris
Vārda dienas: Valentīns
Nebūt vardarbīgam un neciest no tās

Iveta Rozentāle
02:00, 15. Feb, 2026

Izmēģina paši. Cēsu Bērzaines pamatskolas pedagogi kopā ar sociālo prasmju programmas treneriem izmēģina uzdevumus, ko pildīs skolēni. FOTO: Iveta Rozentāle

Biedrība “Brīnummāja” īsteno pilotprojektu preventīvai vardarbības mazināšanai skolās

Ģimeņu atbalsta organizācija “Brīnummāja” uzsākusi atbalsta programmas ieviešanu 1. – 4. klašu skolēniem preventīvai vardarbības mazināšanai skolās.

Tās laikā Latvijā izstrādāta pirmā interaktīvā digitālā spēle bērniem par draudzību, drošu uzvedību un vardarbības mazināšanu “Misija: izvēlies drošību!”. Tā būs pieejama ne tikai projektā iesaistītajām klasēm, bet ikvienai skolai.

Darbam Latvijā adaptēta starptautiska sociālo prasmju programma, kas palīdz stiprināt emocionālās un sociālās prasmes, lai labāk tiktu galā ar ikdienas grūtībām, stresu, kā arī iespējamām uzvedības problēmām un vardarbību. Program­ma tiek īstenota sadarbībā ar paš­valdību izglītības pārvaldēm, sociālajiem dienestiem un skolām, kopā meklējot labākos risinājumus, kā palīdzēt bērniem justies droši un mācīties sadarboties bez vardarbības. Tāpat projekta laikā tiks nodrošināti individuāli atbalsta pakalpojumi bērniem, kuri cietuši no vardarbības.

Sociālo prasmju programma no janvāra izskaņas 24 nodarbību ciklā līdz mācību beigām tiks īstenota piecu skolu astoņās klasēs. Tajā skaitā Cēsu novadā ir Cēsu Bērzaines pamatskola, Jaunpiebalgas vidusskola, Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskola, Rāmuļu pamatskola. Tās ir skolas, kas atsaucās biedrības aicinājumam piedalīties pilotprojektā. Janvārī “Brīnummāja” šo izglītības iestāžu pedagogiem un skolēnu vecākiem prezentēja projektu un aicināja arī iesaistīties daļā uzdevumu, ko praktiskajās nodarbībās pildīs bērni. Program­mas īstenošanas laikā mājasdarbi paredzēti arī vecākiem, lai sociālo prasmju attīstība vienlaicīgi notiktu gan skolā, gan ģimenē.

“Brīnummājas” programmas vadītāja un viena no sociālo prasmju programmas trenerēm Ivita Puķīte pēc aizvadītājam tikšanās reizēm skolās ar pedagogiem un bērnu vecākiem vērtē, ka kopumā atsaucība par uzzināto ir ļoti pozitīva: “Jūtams atbalsts iespējai attīstīt sociālās prasmes, lai tādējādi novērstu iespējamas vardarbības situācijas nākotnē. Mēs kā biedrība projektā vēlējāmies iesaistīties, lai paplašinātu pieejamo atbalstu bērniem, saskaroties ar vardarbību vienaudžu vidū, un, pats galvenais, to jau preventīvi novērst. Tāpēc darbs ir tieši ar sākumskolas skolēniem.” Arī pedagogi, gan atzīstot, ka šāda programma būtu vajadzīga arī pamatskolas posmā, atzinīgi novērtēja preventīvos pasākumus sākumskolā. Ieguvums būs mazāk problēmu pamatskolā. “Izglītības iestādes ir ļoti motivētas, jo pašas ir pieteikušās piedalīties. Tas, ka iesaistījušās dažādas novada skolas, ir pievienotā vērtība. Varēsim analizēt katras skolas rezultātus, kas kurā sasniedz iecerēto, ko nepieciešams pilnveidot,” vērtē I. Puķīte. Viņa arī pastāsta, ka par iesaisti programmā interesējušās arī pirmsskolas, jo tieši no pirmsskolas vecuma šādas prasmes attīstīt ir vislabāk, tāpat arī citu novadu skolas.

Sociālo prasmju programmu adaptācija sākās pērn augustā, mācību gada beigās notiks aptaujas un iegūto datu izvērtēšana. “Analizēsim un izdarīsim secinājumus, un cerams, ka varēsim turpināt ieviest šo programmu,” teic I. Puķīte.

Uzsākot sociālo programmu adaptēšanu Latvijā, ģimeņu atbalsta organizācija “Brīnum­māja” ir kļuvusi par “Partner­ship For Children” partneri. “Partnership For Children” ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izstrādā un attīsta sociālo un emocionālo prasmju programmas bērniem. Tās tiek izmantotas vairāk nekā 30 valstīs.
     

Sociālo prasmju programmas tiek ieviestas, īstenojot projektu “Atbalsta programmas izstrāde un īstenošana vardarbības novēršanai un mazināšanai vienaudžu vidū”. 85 % finansējuma piešķir Eiropas Sociālais fonds Plus, 15 % Latvijas valsts budžets.

