Ne tikai kārtības sargi, bet arī iedvesmas avots cits citam

Gadskārtējā policistu apbalvošanas pasākumā, kas aizvadītajā nedēļā norisinājās Limbažos, arī šoreiz par īpašākiem darba sasniegumiem vai ievērojamu dienestā aizvadīto laiku godināta virkne Vidzemes kārtībsargu, tostarp arī 18 no Dienvidvidzemes iecirkņa, kura pārziņā ir Cēsu un Madonas novads.
Atzīmējot Valsts policijas (VP) 107. gadadienu, teju 60 Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) likumsargu 11. decembrī bija aicināti uz Limbažu Kultūras namu, lai svinīgi saņemtu Goda rakstus, Pateicības vai pirms termiņa piešķirto kārtējo speciālo dienesta pakāpi. Starp godinātajiem bija arī ievērojamu laiku savos amatos nostrādājušie juristi un citi policijas darba atbalsta speciālisti, bet pašus Limbažus pārstāvēja policiste ar dienesta suni, kurš izcili apzinīgi izturēja visu garo ceremoniju.
Ceremonijas noslēgumā uzrunu teica arī katra Vidzemes iecirkņa vadītāji, tostarp arī mūsu Dienvidvidzemes iecirkņa priekšniece Inga Randare. “Policijas ikdienā tāpat kā katra policista – un jebkura cilvēka – dzīvē ir dažādi brīži. Ir skaisti, laimes un prieka pilni, bet ir arī brīži, kad mums ir jāsaņemas – jārisina problēmas un jāpārvar grūtības. Taču cilvēks komforta zonā neredz, ka tieši šie problēmu risinājumi un grūtību pārvarēšana dara cilvēku stiprāku,” teic cēsnieku un madoniešu kārtībsargu priekšniece, paužot neviltotu prieku par izdevušos komandu, kura spēj pārvarēt grūtības un jebkuru problēmu. “Policistiem šajā dienā pirmām kārtām novēlu veselību, izturību, prāta gudrību, optimismu un lai katram sirdī un acīs ir dzirkstelīte par Latviju!” uzmundrinoši teic I.Randare, uzrunu noslēdzot ar latviešu tautas dziesmu “Dod, Dieviņi, kalnā kāpt” kā spēka vārdiem kolēģiem nākamajam gadam.
Pasākumu caurauda Limbažu Mūzikas un mākslas skolas saksofonu kvarteta priekšnesumi ar nedaudz piešķiltu pagājušā gadsimta divdesmito gadu noskaņu tērpā un izpildījumā, uzstāšanos noslēdzot ar ukraiņu dziesmu. Ceremonijas noslēgumā kolēģus pārsteidza arī desmit policistes, stājoties uz skatuves un klavierpavadījumā kopīgi nodziedot dziesmu, kas tika uzņemta ar vētrainiem aplausiem.
Sveikt VP VRP vadību un darbiniekus viņu svētkos bija ieradušies gan pārstāvji no Valsts probācijas dienesta, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, gan arī vietējām pašvaldību policijām, tostarp arī Cēsīm. Mūspuses pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, vēlot koleģiālu izturību, profesionalitāti un sargeņģeļa gādību ikdienā, ar smaidu arī pēc noklausītā priekšnesuma secina: “Policisti māk ne tikai spēku pielietot, bet, izrādās, arī dziedāt.” Svinīgajā pasākumā viņš pasniedza arī Cēsu novada pašvaldības Pateicības rakstus VP VRP Dienvidvidzemes iecirkņa priekšniecei pulkvežleitnantei I. Randarei un VP VRP Dienvidvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Aleksandram Suškinam. Arī VP VRP priekšnieks pulkvedis Imants Mitrošenko, mirkli pēc kolēģu izcilā dziedājuma atguvies, teic sirsnīgu pateicību visiem policistiem par viņu darbu: “Mūsu spēks ir cilvēkos, kuri ik dienu, neraugoties uz grūtībām, pieņem lēmumu būt tur, kur kādam mūs visvairāk vajag.” Arī VP VRP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne akcentē priekšnieka teikto: “Policista darbs nav tikai profesija — tā ir sirdsapziņas izvēle un kalpošana valstij.”
Pēc pasākuma “Druvai” izdevās uz pāris vārdiem aizkavēt arī divas apbalvotās mūspuses policistes. Reaģēšanas nodaļā strādājošā Līga Zute pirms termiņa saņēma kapteiņa dienesta pakāpi un apliecina: “Jā, gandarījums par paveikto darbu aug ar katru gadu. Un katru uzdevumu, kas tiek izpildīts precīzi un ar rezultātiem.” Kā īpaši nozīmīga tiek izcelta arī Kārtības policijas II pakāpes “Nopelnu zīme”, ar ko apbalvota majore Evita Kalniņa, galvenā inspektore no Reaģēšanas nodaļas 1. grupas. Arī viņa pēc šī cildinājuma neslēpj pateicību par novērtējumu. “Nav tā, ka es darītu kaut ko labāk vai vairāk nekā mani kolēģi, bet šis darbs man tiešām ir misija, esmu tajā ar sirdi un dvēseli,” atzīst dienestā nu jau 21 gadu nostrādājusī E. Kalniņa, vienlaikus paužot pārliecību, ka saņemtais pagodinājums nav tikai šī brīža novērtējums, bet ir kopīgs – gan visiem kolēģiem, gan kopā nostrādātajam laikam.
Apbalvojumi sakarā ar Valsts policijas
107.gadadienu Par priekšzīmīgu dienestu un nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijai (VP) izvirzīto uzdevumu īstenošanā sveiktie kārtībsargi no VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa:
- Iekšlietu ministrijas (IeM) Pateicība izteikta majorei Silvai Fridrihsonei un kapteinei Kristīnei Gormaļovai;
- Ar Kārtības policijas II pakāpes “Nopelnu zīmi” apbalvota majore Evita Kalniņa;
- Ar VP Krūšu nozīmi “Par cītību policijā” apbalvots majors Ritvars Kolomegins;
- Ar VP “GODA RAKSTU” apbalvoti majors Madars Mediniks, virsleitnante Jana Gladiševa un virsleitnants Didzis Ješkins;
- VP “PATEICĪBA” izteikta majoram Jānim Sarkanim, kapteinei Gintai Mamedovai un virsleitnantei Ievai Lavrinovičai.
Apbalvojumi sakarā ar LR proklamēšanas 107. gadadienu
- Ar IeM Zelta Goda zīmi apbalvots pulkvežleitnants Aleksandrs Suškins;
- Ar kārtējo speciālo dienesta pakāpi “majors” pirms termiņa – kapteine Kintija Ozoliņa;
- Ar kārtējo speciālo dienesta pakāpi “kapteinis” pirms termiņa – virsleitnante Līga Zute;
- Ar IeM Goda rakstu apbalvoti majore Sandra Okrašinska un kapteinis Juris Delikatnijs;
- IeM Pateicības izteiktas arī majorei Ilonai Laicānei, majorei Sanitai Briedei un majorei Jūlijai Turkinai.
