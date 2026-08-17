Mūspusē pie dzelzceļa pārbrauktuvēm vairāk pārgalvīgu šoferu

Cēsu novadā palielinājies pie dzelzceļa sliežu pārbrauktuvēm fiksēto ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu skaits, līdz augusta vidum tādi bijuši gandrīz tikpat, cik pērn visā gadā, informē Valsts policija.
Mūspusē pērn visa gada garumā fiksēti 35 šāda veida pārkāpumi, bet šogad līdz 10. augustam jau 29. Lielākoties tie bijuši mēģinājumi šķērsot pārbrauktuvi pie aizliedzošā luksofora signāla, kā arī ir bojātas aizsargbarjeras un bijuši arī centieni šīs barjeras apbraukt.
Uz avīzes interesi, kā šādi pārkāpumi tiek fiksēti, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Jūlija Jurāne pastāstīja, ka visbiežāk informāciju policija saņem no valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (LDz), kuri šādus gadījumus fiksējot un nekavējoties ziņojot kārtībsargiem. Pārbrauktuves ir aprīkotas ar novērošanas kamerām, taču ziņojot arī LDz pārstāvji, kas redzējuši pārkāpumu. J. Jurāne apliecināja, ka policistiem līdz šim nav bijis uzdevums nodrošināt pastāvīgu klātienes uzraudzību pie dzelzceļa pārbrauktuvēm.
Taujāta, pie kurām pārbauktuvēm autovadītājiem visbiežāk “paslīd kāja”, J. Jurāne atzina, ka pārkāpumi fiksēti dažādās vietās, taču biežāk administratīvā pārkāpuma protokoli tiek noformēti par notikumiem uz Drabeši–Cēsis–Valmiera jeb P20 autoceļa un arī valsts galvenā autoceļa A2. Uz A2 jeb Vidzemes šosejas ir divas dzelzceļa pārbrauktuves — Augšlīgatnē un pēc Āraišu stacijas, taču ceļš P20 no Cēsīm uz Valmieru ik pēc neliela attāluma šķērso dzelzceļu, kas pārdrošākos un bezatbildīgākos autovadītājus vedina uz pārkāpumiem.
Policija vērš uzmanību, ka mēģinājums izbraukt cauri aizveramajām barjerām ne tikai var radīt materiālus zaudējumus, piemēram, sabojājot pārbrauktuves aprīkojumu, bet arī nopietni apdraudēt paša cilvēku dzīvību. Vilciena bremzēšanas ceļš ir ievērojami garāks nekā pa ceļu braucošam transportlīdzeklim un neparedzētā situācijā vilcienu uzreiz apturēt nav iespējams.
Par aizliedzošā — sarkanā — luksofora signāla neievērošanu, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, ir paredzēts naudas sods no 40 līdz pat 70 eiro un attiecīgais šoferis tiek arī pie četriem soda punktiem. Par “stop” zīmes vai “stoplīnijas” horizontālā ceļa apzīmējuma neievērošanu, kā arī piecu metru distances neievērošanu pirms aizsargbarjeras brīdī, kad deg sarkanais luksofora signāls, vadītājam piemēro brīdinājumu vai desmit eiro naudas sodu. Taču krietni bargāk tiek sodīti autovadītāji par patvaļīgu aizsargbarjeras apbraukšanu — par to var būt sods no 140 līdz 280 eiro, kā arī iespējams piemērot sešus soda punktus un pat transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu no sešiem līdz pat 12 mēnešiem.
Komentāri