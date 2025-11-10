Mirdzēs lāpas un skanēs zēnu kora balsis. Godinām brīvības cīnītājus

Šovakar, 11.novembrī, godinot brīvības cīnītājus, Cēsu Lejas kapos pie pieminekļa kritušajiem Latvijas valsts neatkarības izcīnītājiem, kur pulcēsies lāpu gājiena dalībnieki, dziedās Cēsu 1.pamatskolas zēnu koris.
Kora diriģente Ilze Grīnfelde teic, ka ideja par zēnu dalību piemiņas brīdī nākusi no Cēsu Kultūras centra, taču tā nav gluži pirmā reize, kad skolas puišu kolektīvs kuplina Lāčplēša dienas notikumus, tajā skaitā tieši pie Lejas kapu pieminekļa. Tiesa, iepriekšējie pasākumi bijuši gana sen – vēl pirms kovida pandēmijas, taču viņa spilgti atceras skolas zēnu kora priekšnesumu, kad Lejas kapu piemineklim atklāta atjaunotā kritušo karavīru piemiņas plāksne.
Par gatavošanos šī gada uzstāšanās brīdim I.Grīnfelde atzīst: “It kā jau jānodzied tikai trīs dziesmas, taču šiem puišiem tā būs pilnīgi jauna uzstāšanās pieredze. Tumsa, degs lāpas, trīs zalvju troksnis turpat blakus. “Tas viss raisa ko īpašu. Es jau ar zēniem runāju, ka būsim vietā un mirklī, kur, šķiet, laiks pat apstājas, kur dvēselītes guļ,” stāsta diriģente. Lai gan mēģinājumos daudz laika sarunām neatliek, kādu reizi I.Grīnfelde ar saviem dziedātājiem aizrunājusies: “Iedomājieties, nemaz ne tik tālu no mums, Ukrainā, šis viss ir reāls citiem – aukstums, dubļi, jāsēž ierakumos.” Viņa arī atzīst – zēni tiešām visu uztver ļoti atbildīgi un gatavojas nozīmīgajam brīdim.
Koris izpildīs divas tautasdziesmas – “Karavīri bēdājas” un “Nu, ardievu, Vidzemīte” – , kā arī dziesmu no šī gada skolēnu Dziesmu un deju svētkiem ar Ojāra Vācieša vārdiem “Tu esi”. “Kad Tu viens pats satiecies ar pretinieku.., tas palīdz aptvert mums kopā to, ka vienmēr ir jābūt gataviem cīņai par savu zemi,” noteic I.Grīnfelde.
Piemiņas pasākums Cēsīs šodien sāksies Vienības laukumā. Īsi pirms pulksten pieciem pēcpusdienā tur sanākušos sagaidīs pūtēju orķestris “Cēsis”, lai pulksten piecos varētu uzsākt svinīgo brīdi un lāpu gājienu uz Lejas kapiem. Savukārt pēc piemiņas brīža kapos un zēnu dziedājuma visi būs aicināti nolikt svecītes Latvijas kontūrā, kas tradicionāli ir izveidota uz kāpnēm Cēsu Pils parkā. Līdz pat pusdesmitiem vakarā uz Viduslaiku pils mūriem, kā nu jau ik gadu, arī šoreiz varēs piedzīvot cēsnieka Renāra Sproģa veidotu multimediālu priekšnesumu ar gaismas projekcijām.
Lāpu gājieni kā atslēgas simboli aizgājušajām dvēselēm un nerimstošajam cīņas sparam par savu zemi notiks visā novadā: ap pulksten pieciem Nītaurē un Zaubē, Straupē, stundu vēlāk Liepā, Jaunpiebalgā, Vecpiebalgā un Dzērbenē, bet jau pulksten septiņos – Augšlīgatnē. Tikai lāpu gājiens no Stalbes skolas līdz Vīlandes Skolnieku rotas karavīru piemineklim – kā jau ik gadu – arī šoreiz notiks agrā rīta stundā, pulksten 8.30.
Vecpiebalgas vidusskolas pagalmā pie Gaismas sienas plānotajā gājiena atklāšanā piedalīsies arī folkloras kopa “Ore”. Savukārt Skujenes pagasta iedzīvotāji šajā vakarā tiek aicināti iedegt svecītes māju logos un pagalmos, tāda tradīcija ir arī Zosēnu pagastā, bet līgatniešus aicina ar svecītēm greznot Rīgas kalna pakāji, Taurenē ar svecītēm izgaismos piemiņas akmeni “Ar sapni par Dzimteni” Nēķena muižas parkā, Mārsnēnos – Tautas nama parku. Taurenē vēl pirms svecīšu likšanas, pulksten 15, arī iecerēts īpašs Lāčplēša dienas pasākums Kultūras nama ekspozīciju zālē.
