Mierpilnas un līksmas Lieldienas!

Aizvien biežāk latvieši svin Lieldienas un Lielo dienu, gan kristīgos svētkus, gan gadskārtu ritus. Tomēr abi iezīmē ko nozīmīgu ikvienam, pat ja esi tālu no ticības. Ar nepārprotamu vēsti nāk daba – sācies atjaunotnes cikls. Sāk zaļot zāle, briest pumpuri, paies vien dažas nedēļas, un būs plaukuma sprādziens, sprādziens, kas nes pārliecību, ka daba nepievils – viss saplauks un sāks ziedēt.
Sarežģītajā cilvēku pasaulē, kur sprādzieni nes iznīcību, daba dod drošību, pie kā turēties. Pumpuri nepievils, tie atvērs dzīvību dodošas zaļās lapas un izziedinās nākamās paaudzes nojausmas – ziedus, kas ar laiku dos sēklas.
