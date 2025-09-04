PIESLĒGTIES
Met šautriņas, spēlē dvieļu bolu un šķiro pupiņas

Iveta Rozentāle
00:00
05.09.2025
6
Zaube Sports

Iesildīšanās. Draudzīgā pulciņā ir viegli iesildīties. FOTO: no albuma

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” šovasar uz sportiskām un jautrām spēlēm sagaidīja sešas komandas, vienaudžus no Cēsu, Amatas, Nītaures, Zaubes un Ogres novada Ķeipenes puses. Sacentās gan individuāli, gan komandu vērtējumā.

Komandas bija lielas – vairāk nekā desmit cilvēku sastāvā.

Kā jau sacensībās pienākas, bija arī atklāšanas parāde, kurā komandas iepazīstināja ar sevi, notika kopīga iesildīšanās, lai visi būtu gatavi sportiskām nodarbēm. “Sidrabozols” vadītāja Gunta Rudmieze pastāsta, ka senioru rīkotajās sacensībās vienmēr ir šautriņu mešana, dvieļu bols un pupiņu šķirošana. Tāpat padomāts par disciplīnām, kurās iekļauti elementi no basketbola, florbola, disku golfa. Tad vēl apavu mešana kastē, mašīnas vilk­šana (tā gan bijusi rotaļu mašīna). Komandām izaicinājums bijusi arī vilcieniņa veidošana, izmantojot nūjošanas nūjas, kad visiem kopā bija jāspēj pārvietoties. Tāpat bijusi jautra modes skate. “Visās disciplīnās un aktivitātēs dalībnieki iesaistījās ar prieku. Lai gan laiks nebija pats jaukākais, bija diezgan vējains, cilvēki sacīja, ka patika. Seniori bija ļoti aktīvi, nemaz nebija malā stāvētāji un rūcēji, visu ar smaidu darīja. Tie, kuri sākumā bija drusku piesardzīgi, beigās bija tie, kam veicās vislabāk,” atklāj G. Rudmieze.

Apbalvošanā pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma kausus, kā arī visām komandām tika dāvināts kliņģeris un dzēriens. Senioriem netrūka spēka arī atraktīvā muzikanta sarīkotajām dejām. Turklāt seniores no “Sidrabozola”, kuras bija agrāk piedalījušās ziepju darināšanas meistarklasē, iepriekš bija cītīgi gatavojušās, katram dalībniekam un tiesnesim sarūpējot pašu darinātās ziepes. “Ja esam ieguvušas zināšanas, tās jāliek lietā,” pārliecināta ir G. Rudmieze, “mums izdevās pārsteigt un iepriecināt.” Dalībniekiem bija sagatavots arī muzikāls pārsteigums un, protams, bija uz ugunskura vārīta zupa, uzkodas.

Šogad sporta spēles Zaubē notika ar Sociālā dienesta atbalstu, jo biedrības projekta pieteikums bija viens no tiem, kas saņēma finansējumu sociālo projektu konkursā. Tajā vairākas organizācijas izvēlējušās rīkot fiziskas aktivitātes senioriem. Atbalstīts arī Cēsu pilsētas pensionāru biedrības projekts “Cēsu pensionāri – “Dzīvot veselīgi, dzīvot ilgi”, Amatas pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” projekts “Amatas pagasta senioru iesaistīšana sociālajās un fiziskajās aktivitātēs”, pensionāru biedrības “Dzīvotprieks”- “Veseli miesā, mundri garā”, Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības – “Turpinām nostiprināt veselību, vingrojot baseinā”. Gunta Rudmieze vērtē, ka senioriem arvien projektu pieteikumu sagatavošana ir zināms izaicinājums: “Esam auguši laikā, kad bija telefona būdiņas, skolā rakstījām ar tinti, bet tagad viss caur internetu. Mēs visu neapgūstam tik ātri, cik ātri tas mainās.”

Gunta Rudmieze teic, ka biedrības dalībniekiem patīk aktīva izkustēšanās, kopīgi tiek gan nūjots, gan organizētas ekskursijas, kur arī ieplānota nūjošana, un smaidot piebilst, ka aizņemtāku cilvēku par pensionāriem nav, tomēr visā aktivitāšu daudzumā jāatrod arī brīdis, kad norakt kartupeļus. Tāpat vasaras izskaņā būs kopīga tikšanās, sveicot vasaras mēnešos dzimušos gaviļniekus. Netiek aizmirsti arī tie, kuri veselības dēļ vairs nevar atbraukt, pie tiem biedri ciemojas mājās. Tūlīt jau priekšā arī Zaubes Savvaļas kulinārijas festivāls, kurā savu artavu dod arī biedrības dalībnieki. Zaubēnieši darbojas arī kaimiņos esošajā Ķeipenes senioru skolā un vērtē, ka tāda noteikti varētu būt arī Cēsu novadā.

Saistītie raksti

Kokmateriālus glabās ūdenī

00:00
04.09.2025
27

Divas dienas Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā strādāja Eiropas mantojuma organizācijas brīvprātīgo    komanda. Viņu mērķis bija, izmantojot vēsturisko darbarīku replikas, izgatavot vienu 9.,10.gadsimta mājiņu. Deviņi jaunie un topošie arhitekti, arheologi, restauratori, jaunieši, kas saistīti ar materiālā mantojuma saglabāšanu, kam interesē tradicionālā celtniecība, iepazina ezerpils vēsturi un šodienu, apguva jaunas prasmes un uzreiz lika lietā. Brīvprātīgie […]

Brivpratigie

1.septembris – sākas zinību ceļš

00:00
03.09.2025
112

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies. Īpaša, protams, šī […]

Sept

Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

00:00
02.09.2025
103

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”. Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu […]

Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Piestāt pārdomās. Cēsis. Keramika

00:00
01.09.2025
67

Cēsu Izstāžu zālē apskatāmas trīs izstādes – divas aizved keramikas pasaulē, bet viena tapusi Cēsīs un stāsta par pilsētu un atklāj pilsētniekus. Redzēt gadiem krāto Biedrība “artCēsis” kopš 2012. gada ik vasaru rīko plenērus profesionāliem māksliniekiem. Ik reizi tiek izvēlēta tēma vai glezniecības tehnika, kurā top gleznas. Pa šiem gadiem to sakrājies daudz. Izstādes atklāšanā […]

Izst Nama2

Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

00:00
31.08.2025
282

Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn. Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi […]

Cësu Vidusskola

Pedagogu vakanču skaits Cēsu novadā katru gadu samazinās

00:00
30.08.2025
1949

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, vienmēr aktuāls kļūst pedagogu vakanču jautājums. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga “Druvai” apstiprina, ka gana daudz skolotāju trūkst arī šoreiz. Vakanču Latvijas skolās esot vairāk nekā četri simti. “Kopumā vakanču skaits katru gadu samazinās, tas nozīmē, ka ejam pareizā virzienā,” skaidrojot situāciju Cēsu novadā, teic Cēsu novada […]

Vakances

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
13
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
25
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
25
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
41

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
25
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
34
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
26
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
15

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998