Met šautriņas, spēlē dvieļu bolu un šķiro pupiņas

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” šovasar uz sportiskām un jautrām spēlēm sagaidīja sešas komandas, vienaudžus no Cēsu, Amatas, Nītaures, Zaubes un Ogres novada Ķeipenes puses. Sacentās gan individuāli, gan komandu vērtējumā.
Komandas bija lielas – vairāk nekā desmit cilvēku sastāvā.
Kā jau sacensībās pienākas, bija arī atklāšanas parāde, kurā komandas iepazīstināja ar sevi, notika kopīga iesildīšanās, lai visi būtu gatavi sportiskām nodarbēm. “Sidrabozols” vadītāja Gunta Rudmieze pastāsta, ka senioru rīkotajās sacensībās vienmēr ir šautriņu mešana, dvieļu bols un pupiņu šķirošana. Tāpat padomāts par disciplīnām, kurās iekļauti elementi no basketbola, florbola, disku golfa. Tad vēl apavu mešana kastē, mašīnas vilkšana (tā gan bijusi rotaļu mašīna). Komandām izaicinājums bijusi arī vilcieniņa veidošana, izmantojot nūjošanas nūjas, kad visiem kopā bija jāspēj pārvietoties. Tāpat bijusi jautra modes skate. “Visās disciplīnās un aktivitātēs dalībnieki iesaistījās ar prieku. Lai gan laiks nebija pats jaukākais, bija diezgan vējains, cilvēki sacīja, ka patika. Seniori bija ļoti aktīvi, nemaz nebija malā stāvētāji un rūcēji, visu ar smaidu darīja. Tie, kuri sākumā bija drusku piesardzīgi, beigās bija tie, kam veicās vislabāk,” atklāj G. Rudmieze.
Apbalvošanā pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma kausus, kā arī visām komandām tika dāvināts kliņģeris un dzēriens. Senioriem netrūka spēka arī atraktīvā muzikanta sarīkotajām dejām. Turklāt seniores no “Sidrabozola”, kuras bija agrāk piedalījušās ziepju darināšanas meistarklasē, iepriekš bija cītīgi gatavojušās, katram dalībniekam un tiesnesim sarūpējot pašu darinātās ziepes. “Ja esam ieguvušas zināšanas, tās jāliek lietā,” pārliecināta ir G. Rudmieze, “mums izdevās pārsteigt un iepriecināt.” Dalībniekiem bija sagatavots arī muzikāls pārsteigums un, protams, bija uz ugunskura vārīta zupa, uzkodas.
Šogad sporta spēles Zaubē notika ar Sociālā dienesta atbalstu, jo biedrības projekta pieteikums bija viens no tiem, kas saņēma finansējumu sociālo projektu konkursā. Tajā vairākas organizācijas izvēlējušās rīkot fiziskas aktivitātes senioriem. Atbalstīts arī Cēsu pilsētas pensionāru biedrības projekts “Cēsu pensionāri – “Dzīvot veselīgi, dzīvot ilgi”, Amatas pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” projekts “Amatas pagasta senioru iesaistīšana sociālajās un fiziskajās aktivitātēs”, pensionāru biedrības “Dzīvotprieks”- “Veseli miesā, mundri garā”, Latvijas politiski represēto Cēsu biedrības – “Turpinām nostiprināt veselību, vingrojot baseinā”. Gunta Rudmieze vērtē, ka senioriem arvien projektu pieteikumu sagatavošana ir zināms izaicinājums: “Esam auguši laikā, kad bija telefona būdiņas, skolā rakstījām ar tinti, bet tagad viss caur internetu. Mēs visu neapgūstam tik ātri, cik ātri tas mainās.”
Gunta Rudmieze teic, ka biedrības dalībniekiem patīk aktīva izkustēšanās, kopīgi tiek gan nūjots, gan organizētas ekskursijas, kur arī ieplānota nūjošana, un smaidot piebilst, ka aizņemtāku cilvēku par pensionāriem nav, tomēr visā aktivitāšu daudzumā jāatrod arī brīdis, kad norakt kartupeļus. Tāpat vasaras izskaņā būs kopīga tikšanās, sveicot vasaras mēnešos dzimušos gaviļniekus. Netiek aizmirsti arī tie, kuri veselības dēļ vairs nevar atbraukt, pie tiem biedri ciemojas mājās. Tūlīt jau priekšā arī Zaubes Savvaļas kulinārijas festivāls, kurā savu artavu dod arī biedrības dalībnieki. Zaubēnieši darbojas arī kaimiņos esošajā Ķeipenes senioru skolā un vērtē, ka tāda noteikti varētu būt arī Cēsu novadā.
Komentāri