PIESLĒGTIES
Piektdiena, 26. septembris
Vārda dienas: Rodrigo, Rauls
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Mēs varam, mēs darām

Imants Priedītis
00:00
26.09.2025
5
Sen Eksk

Pastaiga. Seniori ar prieku piedalās pārgājienā. FOTO: no albuma

Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē

Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!”

Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus.

Vasaras mēnešos mēs, Cēsu pensionāri, esam aktīvāki. Bieži braucam ekskursijās, arī uz jūru, apciemojam un uzņemam draugus, sportojam. Sākām apgūt senioriem draudzīgo piklbola spēli.

Arī šogad mūsu biedrība piedalījās projektu konkursā par tēmu veselības veicināšanas pasākumiem novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. Šī projekta īstenošanai izvēlējāmies devīzi: “Veselība ir dāvana – rūpēsimies par to kopā!”

Projektu iesākām ar uztura speciālistes tikšanos. Viņa atgādināja, ka ar vecumu mainās ķermeņa procesi un pareiza uztura ievērošana kļūst īpaši svarīga, lai saglabātu enerģiju, stiprinātu imunitāti, novērstu slimības un uzlabotu dzīves kvalitāti. Pasākuma nobeigumā degustējām veselīgās “Dabas laboratorijas” sulas.

Viena diena tika veltīta veselīga uztura meistarklasēm, praktiskajās nodarbībās izmantojot senioru mazdārziņos izaudzētos dārzeņus, salātus. Pasākums noslēdzās ar kopīgu maltīti, kurā seniori varēja baudīt veselīgus ēdienus, parādot veselīga uztura priekšrocības, stiprinot kopības sajūtu.

Lielu interesi izrādīja tikšanās ar fizioterapeiti, kura stāstīja par senioru izplatītākajām veselības problēmām. Fizioterapeites padomi un kopīgā darbošanās palīdzēja uzlabot sapratni par fizisko veselību, izprast, kā labāk saglabāt kustību spējas, samazināt traumu riskus un uzlabot sociālo un emocionālo labsajūtu. Vēl ilgi pēc pasākuma beigām daudziem bija nepieciešami individuālie fizioterapeites padomi.
Projekta ietvaros viena diena tika veltīta senioru individuālajām veselības pārbaudēm: asinsspiediena, cukura līmeņa un holesterīna noteikšanai. Saņēmām konsultācijas par uztura bagātinātāju lietošanu un par profilaktisko pošu nozīmi. Dienas gaitā organizēti apmeklējām baseinu un iespēju relaksēties pirtī.

Projekta noslēgumā no Cēsu pilsētas centra tika organizēts nūjošanas pārgājiens uz Niniera ezeru. Tas bija kupli apmeklēts. Bija patīkami apzināties, ka tik daudz senioru arī ikdienā nodarbojas ar nūjošanu. Kopīgi pārgājieni dabā palīdz mazināt stresu un uzlabot garastāvokli, kas ir svarīgi senioru veselības saglabāšanai. Pasākums noslēdzās ar atpūtu pie ugunskura. Akordeona pavadījumā tika izdziedātas visiem zināmas dziesmas. Liela piekrišana bija Andas Asmes un Irēnas Cepas vārītajai piknika zupai. Pēc rotaļām labā garastāvoklī nūjotāji veica mājupceļu.

Šī projekta realizēšanā aktīvi iesaistījās visi biedrības valdes locekļi. Vislielākā pateicība valdes priekšsēdētājai Mārai Virskulei.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Pateicības ekskursija zeķu adītājām

00:00
25.09.2025
64
3

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm. Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri. Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat […]

Eks Ad

Rallijs “Cēsis” – pasākums ar lielu plus zīmi

00:00
24.09.2025
71
1

Divu dienu garumā Cēsu novadu pierūcināja automašīnu dzinēji, novada ceļos norisinājās rallijs “Cēsis 2025”. Dalību bija pieteikušas 72 rallija ekipāžas, kuru sastāvā sportisti no septiņām valstīm divās dienās aizvadīja astoņus aizraujošus rallija ātrumposmus. Starp visām ekipāžām 49 bija no Latvijas, un, kā norādīja sacensību rīkotājs Māris Millers, tik liels skaits latviešu dalībnieku Latvijas rallija posmos […]

Rallijs2

Mārsnēnu izstādē atklājumi un pārsteigumi

00:00
23.09.2025
148
1

16.septembrī sirsnīgā gaisotnē notika izstādes “Mūsu pagasta stāsti” atklāšana Mārsnēnu bibliotēkā, kurā savu talantu, izdomu un iedvesmu rāda ar pagastu cieši saistīti cilvēki. “Milzīgs paldies visiem trīspadsmit dalībniekiem par uzticēšanos un gatavību padarīt šo izstādi tik īpašu! Pateicoties mūsu pašu cilvēku atsaucībai un atvērtībai, izdevās izveidot krāsainu un sirsnīgu mozaīku, kas ļauj ieraudzīt, cik daudzveidīgi […]

Marsn Bibl (1)

Kājām, ar velosipēdu vai tomēr auto? Laiks domāt

00:00
22.09.2025
70
3

Cēsu pašvaldība allaž uzsvērusi, ka pilsēta ir iedzīvotājiem un videi draudzīga. Eiropas Mobilitātes nedēļā īpaša vērība veltīta ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām un pilsētvides kvalitātei, tā attīstot ikvienam drošāku un pieejamāku vidi. Par ikdienas aktualitātēm, nākotnes nepieciešamību un iespējām    pilsētā ērti un droši pārvietoties, tika vērtēts un diskutēts Mobilitātes forumā “Cēsis kustībā 2025”. Gan novada attīstības […]

Velo

Vides risinājumu institūts Priekuļos darbojas ar pasaules tvērumu

00:00
21.09.2025
550
1

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” radies 2008.gadā un bāzējas Priekuļos. Ārēji necilās ēkās izvietotais nodibinājums sevī slēpj jaudīgu izpētes aprīkojumu un komandu, kas strādā ar pasaules tvērumu. “Druvai” bija iespēja mazliet ielūkoties Vides risinājumu institūta darbībā un arī satikt tā īpašnieku un dibinātāju Gun­daru Skudriņu. “Institūts tika dibināts, lai datos balstītā pieejā runātu par to, kādi […]

Vides Risinâjumu InstitÎts 3

Daļai novada apvienību apstiprina maksu par centralizētā siltuma piegādi

00:00
20.09.2025
347

Cēsu novada dome 18.septembrī apstiprināja maksu par centralizēto siltumenerģiju novada apvienības pārvaldēs 2025./2026.gada apkures sezonā. Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā maksa par centralizētā siltuma piegādi katrā pagastā atšķiras. Stalbes pagastā cena ir 91,15 eiro/MWh, Straupes pagastā 107,56 eiro/MWh, Raiskuma – 108,49 eiro/MWh. Līdzīgi Priekuļu apvienības pārvaldē katrā pagastā maksa par siltumu ir atšķirīga. Vismazāk -50,79 eiro/MWh […]

Radiatori Apkurei

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
32
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
39
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
23
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
19
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
28
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
37
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
29
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
24

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
25

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998