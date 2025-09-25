Mēs varam, mēs darām

Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē
Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!”
Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus.
Vasaras mēnešos mēs, Cēsu pensionāri, esam aktīvāki. Bieži braucam ekskursijās, arī uz jūru, apciemojam un uzņemam draugus, sportojam. Sākām apgūt senioriem draudzīgo piklbola spēli.
Arī šogad mūsu biedrība piedalījās projektu konkursā par tēmu veselības veicināšanas pasākumiem novada mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam. Šī projekta īstenošanai izvēlējāmies devīzi: “Veselība ir dāvana – rūpēsimies par to kopā!”
Projektu iesākām ar uztura speciālistes tikšanos. Viņa atgādināja, ka ar vecumu mainās ķermeņa procesi un pareiza uztura ievērošana kļūst īpaši svarīga, lai saglabātu enerģiju, stiprinātu imunitāti, novērstu slimības un uzlabotu dzīves kvalitāti. Pasākuma nobeigumā degustējām veselīgās “Dabas laboratorijas” sulas.
Viena diena tika veltīta veselīga uztura meistarklasēm, praktiskajās nodarbībās izmantojot senioru mazdārziņos izaudzētos dārzeņus, salātus. Pasākums noslēdzās ar kopīgu maltīti, kurā seniori varēja baudīt veselīgus ēdienus, parādot veselīga uztura priekšrocības, stiprinot kopības sajūtu.
Lielu interesi izrādīja tikšanās ar fizioterapeiti, kura stāstīja par senioru izplatītākajām veselības problēmām. Fizioterapeites padomi un kopīgā darbošanās palīdzēja uzlabot sapratni par fizisko veselību, izprast, kā labāk saglabāt kustību spējas, samazināt traumu riskus un uzlabot sociālo un emocionālo labsajūtu. Vēl ilgi pēc pasākuma beigām daudziem bija nepieciešami individuālie fizioterapeites padomi.
Projekta ietvaros viena diena tika veltīta senioru individuālajām veselības pārbaudēm: asinsspiediena, cukura līmeņa un holesterīna noteikšanai. Saņēmām konsultācijas par uztura bagātinātāju lietošanu un par profilaktisko pošu nozīmi. Dienas gaitā organizēti apmeklējām baseinu un iespēju relaksēties pirtī.
Projekta noslēgumā no Cēsu pilsētas centra tika organizēts nūjošanas pārgājiens uz Niniera ezeru. Tas bija kupli apmeklēts. Bija patīkami apzināties, ka tik daudz senioru arī ikdienā nodarbojas ar nūjošanu. Kopīgi pārgājieni dabā palīdz mazināt stresu un uzlabot garastāvokli, kas ir svarīgi senioru veselības saglabāšanai. Pasākums noslēdzās ar atpūtu pie ugunskura. Akordeona pavadījumā tika izdziedātas visiem zināmas dziesmas. Liela piekrišana bija Andas Asmes un Irēnas Cepas vārītajai piknika zupai. Pēc rotaļām labā garastāvoklī nūjotāji veica mājupceļu.
Šī projekta realizēšanā aktīvi iesaistījās visi biedrības valdes locekļi. Vislielākā pateicība valdes priekšsēdētājai Mārai Virskulei.
