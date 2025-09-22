PIESLĒGTIES
Otrdiena, 23. septembris
Vārda dienas: Vanda, Veneranda, Venija
Mārsnēnu izstādē atklājumi un pārsteigumi

Iveta Rozentāle
00:00
23.09.2025
10
Marsn Bibl (1)

Apbrīnas vērts. Liels pārsteigums izstādes apmeklētājiem bija Jāņa Puriņa gobelēns. FOTO: no albuma

16.septembrī sirsnīgā gaisotnē notika izstādes “Mūsu pagasta stāsti” atklāšana Mārsnēnu bibliotēkā, kurā savu talantu, izdomu un iedvesmu rāda ar pagastu cieši saistīti cilvēki.

“Milzīgs paldies visiem trīspadsmit dalībniekiem par uzticēšanos un gatavību padarīt šo izstādi tik īpašu! Pateicoties mūsu pašu cilvēku atsaucībai un atvērtībai, izdevās izveidot krāsainu un sirsnīgu mozaīku, kas ļauj ieraudzīt, cik daudzveidīgi katrs spējam paust savu iekšējo pasauli. Un atklāšanas vakarā dzirdētie aizkustinošie, iedvesmojošie un pat pārsteidzošie stāsti to apliecināja divkārt!” teic Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Mūrniece.

Ideja radusies vienā no iepriekšējām izstādēm, kurā bija mārsnēnietes Baibas Aļeškēvičas tamborējumi. Apmeklētāji dalījās arī par to, ko paši mājās rada. “Vasarā apdomājot izstādes konceptu, sapratu, ka tie varētu būt ne tikai rokdarbi, bet viss, kas sais­tās ar mums pašiem, lai rastos izstāde ar sajūtām un redzējumu par Mārsnēniem un mārsnēniešiem. Tad aicināju pieteikties. Pateicoties vietējo atsaucībai, varējām izveidot tik krāšņu un izzinošu izstādi. Lieliska iespēja iepazīt tuvāk pagasta iedzīvotājus un ar Mārsnēniem cieši saistītos cilvēkus. Par izstādi ir ļoti pozitīvas atsauksmes, ir daudz apmeklētāju, cilvēki grib redzēt, ko savējie dara un rada. Ar laiku jādomā par izstādes turpinājumu, jo tā ir brīnišķīga iespēja padižoties, kas pašu pusē tapis,” stāsta D.Mūrniece.  

Daigas Akmenes sirdslieta ir adīšana un šūšana. Vēl neuzsākušai skolas gaitas, meitenei interesi par adīšanu raisīja vecāmamma. Sākumā viņa Daigai nedeva savas vērtīgās adatas, meitene izmantoja stienīšus no skaitāmajiem kauliņiem. Taču, kad Daiga mācījās Mārsnēnu astoņgadīgajā skolā, starpbrīžos zem sola džinkstēja adāmadatas.

Olita Gruna radījusi lupatu paklājiņu “Mārsnēnu jūra”, jo mēdz teikt, ka Mārsnēnu nosaukums cēlies no lībiešu vārda “mare” – jūra. Sarmīte Lāce priecē ar Mārsnēnu fotogrāfijām un keramikas darbiem. Arī Ilze Meistere uzticējusi izstādei savas fotogrāfijas. Pagasta skaistā daba rosinājusi to iemūžināt attēlos. Tie kļūst arī par apsveikumu kartītēm.

Raita Viestarte    apguvusi un apgūst dažādas prasmes pulciņos un meistarklasēs. To skaitā ir rotaslietu, ādas izstrādājumu darināšana, tapošana, mācījusies keramikas iemaņas, kokgrebšanu, dekupāžu. Daudzpusīgi skaistais rezultāts redzams izstādē.

Sandas Salmiņas pirmā iepazīšanās ar mālu notika Mārsnēnu pamatskolā. Sanda eksperimentē ar dažādu krāsu mālu, formām un faktūru, kas redzams arī izstādē izvēlētajos traukos. Edvīns Timo­fējevs izstādei iesniedza kokgriezumus “Velniņš” un “Dieviņš”. Grebt koku Edvīns sācis darbavietā Mārsnēnu kurtuvē. Savu­kārt viņa mazmeitai četrpadsmit gadus vecajai Keitai Melānijai Timofējevai labi padodas zīmēšana. Iespējams, radošums ir mantots no vectēva.

Gita Ostrovska dalījusies ar saviem adījumiem un galvas rotām – kroņiem. Katru gadu ģimene rīko kādu kopīgu pasākumu, piedaloties darbnīcās un meistarklasēs, kas stiprina ģimenes saites. Liels pārsteigums izstādes apmeklētājiem bija Jāņa Puriņa gobelēns. Viņa radošie darbi tapa tad, kad bērni bija mazi. Tad darinātas arī jostas un pulksteņu siksniņas no makšķerauklas un krāsaina elektrības vadu izolācijas materiāla.

Liepēniete Dzintra Zālīte ir cieši saistīta ar Mārsnēniem, te ir viņas dzimtas saknes. Bērnībā ar aizrautību klausījusies omītes stāstus par savu dzimtu un mājām, turpinājusi par to stāstīt saviem bērniem, tapusi arī grāmata par Zālīšu dzimtu. Izstādē līdzās izdevumam izlikts arī Dzintras omītes simtgadīgais pūra gald­auts un lukturis.

Ingrīda Zilgalve izstādei vēlējās pievienot stāstu par savu vīratēvu un mārsnēniešiem iemīļoto skolotāju Ojāru Zilgalvi, atnesot fotogrāfijas un dokumentus no skolotāja darba gadiem, kā arī skolēnu dāvātos fotoalbumus. Tāpat Ingrīda rosina izveidot atsevišķu novadpētniecisku izstādi par Mārsnēnu pamatskolu, jo materiālu par to ir daudz.

Inga Dreimane izstādei iesniedza kopiju 1911. gada kartei, kur redzami Mārsnēni, un 1984. gada noteikumus vispārizglītojošo sko­lu skolēniem. Šos priekšmetus Inga atradusi vecmāmiņas mājas bērniņos.

Izstāde skatāma līdz 1. novembrim.

