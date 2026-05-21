Mācās, lai palīdzētu bioloģiskajām saimniecībām

SIA “Sertifikācijas centrs” Bioloģiskās lauksaimniecības nodaļa, kas nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecības uzņēmumu sertifikāciju, atrodas Cēsīs, to vada Dzintars Vīņauds.
Direktors informē, ka sertificēta tiek gan ražošana – galvenokārt augkopības un lopkopības saimniecības -, gan no šī gada 5. maija arī pārstrāde un šajā jomā jau ir sertificētas divas saimniecības. Pirmajā nodaļas darba gadā (2024.) kopumā sertificēja 24 saimniecības, 2025. gadā 210, un šobrīd sertificētas ir jau 250, visvairāk Cēsu novadā. Turklāt Dzintars Vīņauds ar lepnumu uzsver, ka daudzas saimniecības, kurās sertifikāciju veic Cēsu nodaļa, ir ar lielu ražošanas apjomu, apsaimnieko lielu zemes platību.
Dienā, kad “Druva” viesojās nodaļā, notika darbinieku mācības. Nodaļas galvenā eksperte Santa Rīdere skaidroja, ka mainās normatīvā bāze, prasības, tāpat katrā saimniecībā ir atšķirīga situācija, attīstās ražošanas metodes, tiek ieviestas jaunas saimniekošanas pieejas, augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļi, kas piemēroti bioloģiskām saimniecībām, ienāk jaunas augkopības kultūras, kas izmantojamas gan lopbarībai, gan arī ir pieprasītas eksportam, tāpēc visu laiku zināšanas ir jāpapildina.” Dzintars Vīņauds teic, ka komandā ir gan inspektori ar ilggadēju pieredzi, gan jauni, bet visi izglītoti, augstām kompetencēm, tādēļ komunikācija ar klientiem ir pozitīva, klienti ir apmierināti un sadarbībā ar inspektoriem iespējams strādāt atbilstoši visiem bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem.
Direktors atzīst – nereti saimniecības norāda, ka bioloģiskās saimniecības statusa apliecināšana un pieteikšanās maksājumiem prasa precīzu liela apjoma dokumentācijas noformēšanu, stingras ir arī Eiropas Savienības prasības, turklāt katru gadu dokumentācija jākārto no jauna, tāpēc tas nav vienkārši. “Pa gadu jau kaut kas arī mēdz aizmirsties, tāpēc mēs rūpīgi izskaidrojam visas sertifikācijas prasības, lai saimniekiem šis process būtu iespējami vienkāršāks un saprotamāks. Galvenais ir nepazust dokumentu aizpildīšanā, neaizķerties aiz kāda punkta, palīdzam, lai viss noritētu raiti, lai veicas ātrāk un draudzīgāk,” skaidro Dz. Vīņauds.
Direktors uzsver, ka nekas nevar būt labāks par bioloģiski audzētu produkciju: “Tas ir garšīgs un vienreizējs produkts, un tādiem Latvijā jābūt pēc iespējas vairāk. Pēc iespējas vairāk jābūt mājražotājiem, kuri gatavo kompotus, ievārījumus, citus konservus.” Vaicāts, kas ir raksturīgākais Cēsu novadā, direktors vērtē, ka līdztekus minētajam ir ļoti daudz tējas saimniecību, kas bioloģiskās platībās audzē dažādus ārstnieciskos augus. “Bioloģiskā saimniekošana ir rūpes par mūsu zemi un arī par Latvijas nākotni,” uzsver Dz. Vīņauds.
SIA “Sertifikācijas centram” Rīgā ir arī mācību centrs, un Dzintars Vīņauds iniciējis vairākas no šādām mācībām – gan par augļu dārziem, zālājiem, gan laukaugiem un citām aktuālām tēmām. “Katrās mācībās piedalījās ap 30 cilvēkiem,” piemetina Direktors, paskaidrojot, ka inspektori ne tikai mācās savā nodaļā, bet papildina zināšanas arī citviet. Taču tagad sācies aktīvais veģetācijas posms, tas ir laiks, kad inspektori aktīvi apmeklē saimniecības.
