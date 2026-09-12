LU Cēsu filiālē sākas māszinību studijas – profesiju apgūs 35 topošie speciālisti

Latvijas Universitātes (LU) Cēsu filiālē svinīgi atklāta LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes (MDZF) profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”. Pirmo reizi LU vēsturē vispārējās aprūpes māsas profesiju ir iespējams apgūt ārpus Rīgas. Atsaucība ir bijusi īpaši augsta – topošo speciālistu saimē uzņemti 35 studenti.
“Māsas profesijas apguvei Cēsīs ir sena vēsture, un mēs esam gandarīti, ka varam dot savu ieguldījumu, lai pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma pilsētā atjaunotu šīs izglītības tradīciju un spēcinātu Vidzemes veselības aprūpes nākotni. Šīs studiju programmas pieejamība Cēsīs ir kopīga Universitātes, Cēsu novada pašvaldības un Cēsu klīnikas darba rezultāts. No programmā pieejamajām budžeta vietām aizpildītas ir visas, kas apliecina augsto interesi par studiju iespējām reģionā,” stāsta LU rektors prof. Gundars Bērziņš.
Māsa ir viena no veselības aprūpes sistēmas pamata profesijām – bez pietiekama kvalificētu māsu skaita nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu pacientu aprūpi. Māsu trūkums Latvijā ir īpaši jūtams reģionos, kur nozarei vienlaikus jārisina arī darbaspēka novecošanās un jauno speciālistu piesaistes jautājumi. Iespēja studēt tuvāk dzīvesvietai palīdz veselības aprūpes nozarei piesaistīt cilvēkus, kuri savu profesionālo nākotni vēlas veidot Cēsīs un citviet Vidzemē.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri pauž gandarījumu par jauniešu izvēli studēt medicīnas jomā: “Māsa ir viena no svarīgākajām veselības aprūpes profesijām – cilvēks, kurš pacientam ir vistuvāk un kuram ir milzīga loma viņa ārstēšanās un atveseļošanās ceļā. Kā ārsts es pats ļoti labi zinu, cik svarīgi ir uzticami un profesionāli kolēģi, un savu māsu komandu vienmēr esmu augstu vērtējis un cienījis. Tāpēc pēdējos gados mērķtiecīgi esam stiprinājuši māsu profesiju – paplašinājuši kompetences un tiesības, kā arī būtiski palielinājuši budžeta vietu skaitu māszinībās. Man ir īpašs gandarījums, ka māsu izglītība atgriežas Cēsīs un jaunieši savu profesionālo ceļu sāk tieši reģionā. Šogad gandrīz 3000 jaunu cilvēku ir izvēlējušies studijas veselības un medicīnas jomā. Man tas ir apliecinājums ne tikai Latvijas veselības aprūpes nākotnei, bet arī mūsu jaunās paaudzes vērtībām – viņu atbildībai un gatavībai izvēlēties darbu, kas nav viegls, bet ir ļoti vajadzīgs un nozīmīgs citiem cilvēkiem. Medicīna prasa zināšanas, izturību, empātiju un spēju ik dienu būt līdzās cilvēkam grūtā brīdī. Tāpēc es patiesi priecājos par šiem jauniešiem – viņu izvēle apliecina, ka mūsu jauniešu sirds ir īstajā vietā.”
LU MDZF piedāvā māszinību studiju programmas gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Programmas ir izstrādātas, lai sagatavotu profesionālus un kompetentus veselības aprūpes speciālistus, kuri spēj efektīvi darboties mūsdienu dinamiskajā veselības aprūpes vidē. Profesionālā bakalaura līmeņa māszinību studijas Cēsīs notiks pilna laika klātienē, apvienojot teorētiskās zināšanas, simulāciju nodarbības un praktisko sagatavotību klīniskajā vidē.
Studiju programma veidota pēc kombinētā modeļa – 141 no 240 kredītpunktiem studenti apgūs Cēsīs, savukārt specializētās nodarbības un darbs ar modernāko simulāciju aprīkojumu norisināsies LU MDZF laboratorijās Rīgā. Prakses vietu, kā arī būtisku daļu no docētāju spēkiem nodrošinās Cēsu klīnika.
Māszinības LU Rīgā vienlaikus apgūst teju 500 jauno veselības aprūpes speciālistu. Ik gadu LU tiek uzņemti ap 150 jauno topošo māsu un profesionālās gaitas uzsāk ap 100 studiju programmu absolventu.
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