PIESLĒGTIES
Svētdiena, 13. septembris
Vārda dienas: Iza, Izabella
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Līst kā no spaiņa. Bet ražas svētki notiek

Iveta Rozentāle
03:00, 13. Sep, 2026
1

Bauda mūziku un mājražotāju labumus. Ražas svētkos Raiskuma estrādē sanākušie baudīja gan mūziku, gan mājražotāju piedāvājumu. FOTO: Iveta Rozentāle

Raiskuma ražas svētku dienā no rīta stipri lija un ne tikai apmeklētāji, bet pat tirgotāji apdomāja, vai doties uz tirdziņu. Tomēr izturīgākie mājražotāji sestdien, 5. septembrī, pulcējās pagasta brīvdabas estrādē un piedāvāja sarūpēto — kūpinātas zivis, pašu gatavotus sierus, medus produkciju, arī ziepju ziedus un pastkartes ar gleznainajiem Raiskuma skatiem.

Gunta un Ivars bija atbraukuši no Cēsīm un pastāstīja, ka viņus piesaistīja iespēja iegādāties mājražotāju produkciju. Cēsniece teica: “Domāju, varbūt te var nopirkt kaut ko lētāk nekā pilsētā, un patiesi nopirku ļoti gardu breksi. Lai gan piedāvājums neliels, noteikti bija vērts atbraukt.” Tāpat abi piebilda, ka saistīja arī muzikālā programma — Kociņu kapela un vokālais ansamblis “Laika ritmi” —, un atzina, ja tāda nebūtu, vēlreiz apdomātos, vai tik lietainā laikā mērot ceļu uz Raiskumu.

Priekuliete Guna Loze, kuras nelielā saimniecība ir Dukuros, no pašu govju piena gatavo sieru. Viņa noietu tirdziņā novērtēja ļoti atzinīgi. “Pircēji manu produkciju zina, viņi nāk pēc tā, ko iecienījuši. Vispieprasītākais ir siers ar ķiplokiem, un, protams, klasika — ķimeņu siers. Bet dažkārt vēlas arī ko citādu, piemēram, sieru ar ķiplokiem, ķimenēm un sau­lē kaltētiem tomātiem, tad ir izaicinājums, to izmēģināt, bet labprāt ar eksperimentēju. Cilvēkiem ļoti patīk mana siera struktūra, to ērti uzlikt uz maizes, pievienot salātiem. Tikai tas neder karstmaizītēs, jo slikti kūst,” sacīja zemniece un mājražotāja. Viņa atzina, ka īpaši savu produkciju nereklamē, tikai laiku pa laikam piedāvā ko jaunu un tad jau ziņas aiziet no mutes mutē, pircēji zvana un vaicā, vai iecienītais siers pieejams.

Lai arī laikapstākļi bija nejauki, ražas svētku izskaņā visus priecēja Raiskuma pagasta amatierteātris “Punkts uz i”, nospēlējot asprātīgo izrādi “Kapusvētku PR” — ironisku stāstu par latvieti kapos ar detektīva elementiem, izvilinot smieklus no skatītājiem un ļaujot ieraudzīt dzīvē tik pazīstamas situācijas.

Komentāri

Adel
09:59, 13. Sep, 2026
Kur tik iegriezos vienos sveetkos dzivojam.. kas jau degradee..Ma skiet ka to svetku jau ir par daudz. Apnicis..vai tad visi bezdarbnieki....razas svetkus svin mikekdienaa..varbut mikelis jau ziemassvetkus gaidisim.kur taada steiga?....daarzi vel nav novakti...manis peec.lai katrs svin ko grib un lasa ko grib....man tas viss ir galigi garam...ieskaitot komentarus kuri mani neuzrunas un nerada nekadas emocijas..es tos nelasu....es parsvaraa lady tikai to kas mani interesee..un iesaku to ari citiem darit.
PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Valsts pasūtījums mazāks, bet konkurētspēja ne

03:00, 7. Sep, 2026
2

“CATA”  16. septembrī nestreikos un izpildīs visus reisus

14:48, 11. Sep, 2026

Ikdiena par un ap bitēm

08:46, 8. Sep, 2026

Aizvadīta sezona zelta un rekordu mirdzumā

08:42, 8. Sep, 2026

Privātā pamatskola meklē inovatīvus risinājumus mācībām

03:00, 8. Sep, 2026

Stiprina un attīsta cilvēku ar īpašām vajadzībām prasmes

03:00, 9. Sep, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mums katram ir savs stāsts

13:58, 12. Sep, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Saldsērīgais mantojums

18:34, 8. Sep, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Politikas patiesā puse

16:51, 7. Sep, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ziemā griestos spēlē gaismas spēles. Latvānis

16:50, 7. Sep, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sabiedrības daudzveidīgā seja

15:31, 2. Sep, 2026
1

Tautas balss

“Ļoti priecājos par modernajām, gaišajām telpām Cēsu pilsētas vidusskolā. Skolē­-niem prieks mācīties, būt skolā,” sacīja …

Vecmāmiņa

Atjaunotajā skolā patīkami mācīties

14:01, 12. Sep, 2026

“Cik dumjiem jābūt tiem krāpniekiem, kas turpina zvanīt uz mobilajiem tālruņiem senioriem un runā krieviski. …

Seniore A.

Ja telefonā svešinieks uzrunā krieviski

14:00, 12. Sep, 2026

“Cēsīs, Lauku un Marijas ielas krustojumā, ik pa laikam ir satiksmes negadījumi. Tas ir vienādas …

Cēsnieks J.

Jāregulē satiksme

14:00, 12. Sep, 2026

Sludinājumi

Citi

Veco mēbeļu utilizācija/jauno lietu atvešana 24826054

17:15, 2. Sep, 2026

Citi

Visa veida celtniecības darbi, demontāža,mēbeļu utilizācija,zāles pļaušana,u.c. darbi 24826054

17:13, 2. Sep, 2026

Piedāvā darbu

Meklējam aprūpētāju Cēsīs Meklējam uzticamu un rūpīgu aprūpētāju darbam mājās Cēsīs. Darbs pēc grafika, no …

19:00, 21. Aug, 2026