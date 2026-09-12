Līst kā no spaiņa. Bet ražas svētki notiek

Raiskuma ražas svētku dienā no rīta stipri lija un ne tikai apmeklētāji, bet pat tirgotāji apdomāja, vai doties uz tirdziņu. Tomēr izturīgākie mājražotāji sestdien, 5. septembrī, pulcējās pagasta brīvdabas estrādē un piedāvāja sarūpēto — kūpinātas zivis, pašu gatavotus sierus, medus produkciju, arī ziepju ziedus un pastkartes ar gleznainajiem Raiskuma skatiem.
Gunta un Ivars bija atbraukuši no Cēsīm un pastāstīja, ka viņus piesaistīja iespēja iegādāties mājražotāju produkciju. Cēsniece teica: “Domāju, varbūt te var nopirkt kaut ko lētāk nekā pilsētā, un patiesi nopirku ļoti gardu breksi. Lai gan piedāvājums neliels, noteikti bija vērts atbraukt.” Tāpat abi piebilda, ka saistīja arī muzikālā programma — Kociņu kapela un vokālais ansamblis “Laika ritmi” —, un atzina, ja tāda nebūtu, vēlreiz apdomātos, vai tik lietainā laikā mērot ceļu uz Raiskumu.
Priekuliete Guna Loze, kuras nelielā saimniecība ir Dukuros, no pašu govju piena gatavo sieru. Viņa noietu tirdziņā novērtēja ļoti atzinīgi. “Pircēji manu produkciju zina, viņi nāk pēc tā, ko iecienījuši. Vispieprasītākais ir siers ar ķiplokiem, un, protams, klasika — ķimeņu siers. Bet dažkārt vēlas arī ko citādu, piemēram, sieru ar ķiplokiem, ķimenēm un saulē kaltētiem tomātiem, tad ir izaicinājums, to izmēģināt, bet labprāt ar eksperimentēju. Cilvēkiem ļoti patīk mana siera struktūra, to ērti uzlikt uz maizes, pievienot salātiem. Tikai tas neder karstmaizītēs, jo slikti kūst,” sacīja zemniece un mājražotāja. Viņa atzina, ka īpaši savu produkciju nereklamē, tikai laiku pa laikam piedāvā ko jaunu un tad jau ziņas aiziet no mutes mutē, pircēji zvana un vaicā, vai iecienītais siers pieejams.
Lai arī laikapstākļi bija nejauki, ražas svētku izskaņā visus priecēja Raiskuma pagasta amatierteātris “Punkts uz i”, nospēlējot asprātīgo izrādi “Kapusvētku PR” — ironisku stāstu par latvieti kapos ar detektīva elementiem, izvilinot smieklus no skatītājiem un ļaujot ieraudzīt dzīvē tik pazīstamas situācijas.