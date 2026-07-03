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Līgatnē svin piecgadi vienīgajam hiphopa festivālam Latvijā

Agnese Leiburga
14:06, 3. Jūl, 2026

Hiphopa mājas! “Līgatne un festivāls viens otru lieliski papildina, tāpēc šī vieta mums ir kļuvusi par īstām mājām,” saka viens no tā producentiem Arnolds Zeitmanis. FOTO: no albuma

“Atzīmē kalendārā 3. un 4. jūliju — jubilejas gads ir klāt,” piesakot festivālu “Straume ’26”, organizatori aicina uz piecgades svinībām vienīgajam hiphopa festivālam Latvijā, Līgatnē.

Pasākumu šeit, Līgatnē, radījuši un tradicionāli veido tā producenti — Arnolds Zeitmanis un Gustavs Butelis.
“Līgatne par festivāla mājvietu ir kļuvusi vairāku iemeslu dēļ. Tā atrodas Vidzemes sirdī un ir unikāla pilsēta ar savu raksturu, vēsturi un īpašo atmosfēru. Turklāt jāpiemin, ka Līgatnē ir straujākā upe Latvijā. Festivāls jau kopš pirmā gada norisinās “Zeit” radošajā kvartālā, kas ir lieliski piemērots šādam kultūras notikumam. Gadu gaitā esam pārliecinājušies, ka Līgatne un festivāls viens otru lieliski papildina, tāpēc šī vieta mums ir kļuvusi par īstām mājām,” to, kāpēc vienīgais hiphopa festivāls radis mājvietu tieši Līgatnē, “Druvai” paskaidro A. Zeitmanis.

Savukārt uz jautājumu, vai gadu gaitā novērotas kādas izmaiņas auditorijā, viņš teic: “Jā, noteikti. Ar katru gadu palielinās gan festivāla apmeklētāju skaits, gan auditorijas vecuma amplitūda. Daudzi apmeklētāji ir auguši kopā ar festivālu un turpina to apmeklēt jau vairākus gadus pēc kārtas. Šobrīd festivālu apmeklē arī jaunā hiphopa paaudze, par ko mums, protams, ir liels prieks un gandarījums.”

Organizatori šogad sola divus īpašus pārsteigumus. Pirmais ir “Vētra KRŪ”, kas apvieno četras dažādu paaudžu hiphopa mākslinieces — Revolūcija, ŪGA, VIŅA un Krisy. Projekta nosaukums simbolizē enerģiju un jaudu, kas rodas, māksliniecēm apvienojot radošos spēkus. Otrs pārsteigums ir Ozola un Gustavo apvienošanās pilnvērtīgā performancē pēc 25 gadu pauzes. Dziesmā apvienojušies Ozols, Gustavo un Skrapneshi, skaņdarba pieteikumu veido ansis. Verbālais “pingpongs”, kas dzirdams skaņdarbā, atspoguļojas arī video un dod ieskatu enerģijā, kas sagaidāma “Strau­me’26” noslēguma priekšnesumā.

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