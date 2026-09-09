Lielstraupes pils dakstiņu mazgāšanas talka

Būvnieki sākuši Lielstraupes pils jumta atjaunošanu. “Celtnieki ir noņēmuši vairākus desmitus ap 1909. gadu Vācijā un Dānijā ražotu dakstiņu.
Pēc kultūras mantojuma eksperta Pētera Blūma vērtējuma, tie ir pietiekami labi, lai varētu likt atpakaļ. Tas ir svarīgi, lai saglabātu pils vēsturisko stāstu un neatkārtojamo izskatu ainavā,” saka Lielstraupes pils pārvaldniece Rudīte Vasile un piebilst, ka ne jau visi vecie dakstiņi var būt izmantojami. Lai to noskaidrotu, no jumta saudzīgi nonestie dakstiņi tikpat saudzīgi ir jāmazgā.
“To nedrīkst darīt ar ūdens strūklu, visdrošāk ar rokām un saru birsti. Saprotams, tas ir laikietilpīgi, mums nav pieredzes, kā to darīt, bet pamēģināsim. Tāpēc sestdien notiks talka. Tā būs kā eksperiments, lai pārliecinātos, vai to varam izdarīt,” stāsta R. Vasile.
Savukārt nākamceturtdien būvarheologs Juris Zviedrāns interesentiem stāstīs, ko nozīmē restaurēt senu ēku, kāpēc to vērts darīt, kā arī par Lielstraupes pils oriģinālajiem dakstiņiem.
Lielstraupes pils jumta pārbūvei un vides pieejamības būvdarbiem Cēsu novada pašvaldības šīgada budžetā atvēlēti vairāk nekā 630 000 eiro. Lielstraupes pils apsaimniekošana pašvaldībai gadā izmaksā ap 100 000 eiro savukārt ieņēmumi no apmeklētājiem ir
30 000 līdz 40 000 eiro gadā. To ik gadu apmeklē ap 10 000 cilvēku.
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