Ļauties, lai hokejs ievelk

Vecpiebalgā valdīja hokejs. Sestdien 35 komandas cīnījās par “Alauksta kausu”, bet līdzjutēji vienlaikus sekoja līdzi gan savējo spēlei, gan uz lielā ekrāna Latvijas izlases cīņai ar Vāciju.
Saulainā, kaut arī aukstā diena netraucēja ne spēlētājus, ne līdzjutējus pavadīt laiku sportiskā gaisotnē. “Lai gan pēdējoreiz “Alauksta kauss” 3×3 dīķa hokejā bija 2018. gadā, hokejistu aprindās turnīrs pazīstams. Atjaunojot to, nevajadzēja aicināt uz ko jaunu, hokeja cienītāji atcerējās, ka Vecpiebalgā bijušas jaudīgas spēles, un gribēja piedalīties, paspēlēt kārtīgu dīķa hokeju,” stāsta pašvaldības Sporta un veselības veicināšanas pārvaldes sporta organizators Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā Mārcis Ločmelis un uzsver, ka, iesaistoties pārvaldei, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem, “Alauksta kauss” izdevās. Gandarīti ir gan dalībnieki, gan skatītāji un rīkotāji.
Lai turnīrs notiktu, ieguldīts liels darbs. Vecpiebaldzēns Arnis Homa aizdegās par ideju, atvēlēja savu privāto teritoriju. Tika izveidoti astoņi aptuveni 14 × 21 metru lieli laukumi, kopā teju kā trīs lielā hokeja laukumi. “Ledu gatavojām divas nedēļas. Pēc piektdienas snigšanas sestdien ap vieniem naktī brīvprātīgie sāka tīrīt sniegu. Dažviet tas bija līdz ceļgaliem. Pabeidzām līdz ar rīta saulīti,” pastāsta vecpiebaldzēns M. Ločmelis.
Interese par “Alauksta kausu” bija liela. 25 kungu komandas pieteicās pirmajās nedēļās, piecas dāmu un tikpat jauniešu komandas arī noorganizējās laikus un paguva saspēlēties.
“Dīķa hokeja noteikumi ir vienkārši. Spēles notiek uz mazajiem vārtiem bez vārtsarga. Spēlētāji nedrīkst tīši stāvēt vai gulties vārtu priekšā, imitējot vārtsargu. Komandu spēlētāji paši tiesā spēli un fiksē rezultātu. Spēles ilgums ir desmit minūtes, spēles gaitā laiks netiek apstādināts. Spēles laika uzņemšanu nodrošina turnīra rīkotāji,” stāsta M. Ločmelis un atgādina, ka, lai spēlētu hokeju, vajadzīgas tikai slidas un nūjas. Turnīrā neviens traumas neguva, jo, kā uzsvēra rīkotāji, hokejisti ir atbildīgi un izturīgi.
Var teikt, ka komandas sacentās ne tikai ledus laukumā, bet arī radošumā, izvēloties nosaukumus. “Piebalgas Dīķapīles”, “Sānslīde”, “Gurķīši”, “Vārta staba brālība”, “Ledus ēnas”, “Brantu lāči”, “Varenās pīles”, “Valmieras blēži”, “Rīgas ērgļi”, “Saldētie pelmeņi”, “Cēsu pingvīni”, “Piebalgas meičas”, “Ogres grācijas”, “Jaunpiebalgas buļļi”, “Cēsu vilki” un citi nosaukumi piesaistīja gan līdzjutēju, gan pretinieku uzmanību. Par balvām gādāja gan turnīra rīkotāji – pašvaldība, “Kalna Raskumi” un “Piebalgas attīstībai”, gan atbalstītāji. Uzvarētāji mājās veda kausus un medaļas, dāvanas no “Piebalgas porcelāna” fabrikas, “Gardenia Eco”, “Apimi”, “Cēsu alus”, “Interval”.
Par “Alauksta kausu” izskan vislabākās atsauksmes, bet noteikti trāpīgākā ir atziņa, ka dienas garumā valdīja aukstums, mīlestība un azarts. Jāņa Krūmiņa dziedātās “Zemenes”, kad apkārt sals, noteikti arī paliks atmiņā. M. Ločmelis uzsver, ka rīkotājiem gandarījumu dod priecīgi cilvēki, un atklāj, ka pašiem gan nav laika atpūtai, jāgatavojas nākamajam turnīram, ledus jāatjauno. “Pēdējā nedēļā daudzas vīru komandas vēl gribēja pieteikties, bet nevarējām paņemt. 28. februārī rīkosim “Alauksta Revanša kausu”, lai var paspēlēt tie, kuri bija ieputināti vai netika, kam ir nepadarīta darba sajūta,” teic M. Ločmelis un pastāsta, ka līdz “Alauksta Revanša kausam” iecerējis sarīkot turnīru Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas skolām. Silto ziemu un kovida pandēmijas ierobežojumu dēļ jaunā paaudze nav tikusi uz ledus, šoziem ir iespēja pamēģināt, pārliecināties, kā hokejs ievelk.
“Hokejs Latvijā ir populārs. Arī Vecpiebalgā. Spēlētāji ir, laukumi arī, un viss notiek. Mums patīk ziema,” saka vecpiebaldzēns M. Ločmelis.
Aizvadīts piektais “Alauksta kauss”. Sākums bija 2012. gada “Dārziņu” mājas pagalma hokeja čempionāts. Arī otrais notika turpat, bet 2014. gadā uz Alauksta ezera ledus tika izspēlēts pirmais “Alauksta kauss” 3×3 dīķa hokejā. Nākamajos gados sacensības notika gan uz Birzītes dīķa Vecpiebalgas centrā, gan uz “Dārziņu” mājas dīķiem. Spēles laukumu vietas mainījušās, bet klasiskais hokejs un vēlēšanās būt ar nūju uz ledus ne.
“Alauksta kauss” tāpat kā slēpojums “Apkārt Alaukstam” ir Vecpiebalgas atpazīstamības zīme. “Vai nākamā ziema būs tāda kā šī? Jābūt gataviem izmantot auksto laiku,” saka M. Ločmelis.
