PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 27. novembris
Vārda dienas: Lauris, Norberts
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Latvijas svētkos atdzimst Spāres muiža

Iveta Rozentāle
00:00
27.11.2025
11
Spare Svetki

Kopā viss ir iespējams. Pārgājiena dalībnieki, cits citam pasniedzot roku, spēja drosmīgi pārvarēt visus šķēršļus. FOTO: Iveta Rozentāle

Valsts svētku laikā ar pirmo publisko pasākumu – pārgājienu, zemessargu sagatavotu maltīti, dziesmām, lāpu gājienu un kopīgu filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanos – kādreizējā Spāres muiža, vēlāk skola, iegūst jaunu sākotni.

Pēdējās desmitgadēs bijušās Spāres muižas galvenajā ēkā darbojās skola, bet blakus ēkās pakalpojumus sniedza biedrība “Cerību spārni”. Tur kopš 2021. gada ir grupu māja, dienas centrs, darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un rehabilitācijas māja. Tagad viss komplekss ir biedrības pārziņā. Svētku pasākumā, uzrunājot kuplā skaitā sanākušos, biedrības vadītāja Eva Viļķina sacīja: “Nākotne nav iespējama bez vēstures. Esam apņēmušies izpētīt šīs vietas vēsturi un nodot to nākamajām paaudzēm. Te ir bagātīga vēsture, sākusies jau 16. gadsimtā. Un šodien mēs sākam rakstīt jaunu lappusi.” E.Viļķina norādīja, ka Spāres vēsturi izzina novadniece Mārīte Rukmane, kura ar prieku izrādīs gan ēkas, gan apkaimi.

Bijušajā skolas ēkā jau iekārtotas telpas, kurās lasāma un skatāma informācija par Spāres muižas un skolas vēsturi, viena no telpām veltīta dzejniekam Aleksandram Čakam un Rakst­nieku parkam. Biedrība te, Spārē, vēlas attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, dodot iespēju strādāt cilvēkiem ar invaliditāti. Jau svētku laikā darbojās kafejnīca, bija iespējams iegādāties sociālā uzņēmuma “Visi Var” produkciju. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova pauda gandarījumu par ieraudzīto: “Šodien esam liecinieki jaunai atdzimšanai.” Novērtējot paveikto, viņa rosināja katram apdomāt, ko varam darīt Latvijas labā. Mācītājs Uldis Priede sacīja stiprinājuma vārdus un vienoja lūgšanā.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte pauda prieku par sanākušajiem un sacīja: “Prieks, ka cilvēki redz – ir cilvēki, kas Spārē dzīvo ikdienā, un prieks, ka šodien viesojas arī tie, kuri nekad te nav bijuši.” Visvairāk pasākuma apmeklētāju pievienojās Aigara Skrastiņa vadītājam piecu kilometru garajam pārgājienam pa meža takām, kas vietumis bija ļoti ērti staigājamas, bet citviet prasīja zināmu izveicību un arī šķēršļu – kritušu koku un ūdenstilpju – pārvarēšanu. Te jau ir izveidotas vairākas pastaigu takas, arī tāda, kam ir Latvijas kontūra.

Atgriežoties no pārgājiena, dalībnieki varēja mieloties ar putru un siltu tēju, ko bija sarūpējuši Zemessardzes 27. kājnieku bataljona zemessargi no Cēsīm. Tas ļāva atjaunot spēkus, lai varētu sadziedāties ar Amatas kultūras nama vīru kori “Cēsis”. Iestājoties krēslai, visi devās lāpu gājienā uz Pirmā pasaules karā kritušo piemiņas vietu, pēc tam cienājās ar svētku torti. Dienas noslēgumā bijušajā sporta zālē, kas tagad pārveidota par aktu zāli, demonstrēja filmu “Dvēseļu putenis”. Pirms filmas skanēja “Dvēseļu puteņa”  mūzikas autores, komponistes, Amerikas latvietes Lolitas Ritmanes video sveiciens, piešķirot vakaram vēl sirsnīgāku noskaņu.

Eva Viļķina izteica cerību, ka pasākums kļūs par jaunu tradīciju, kas vienos kopīgā svētku svinēšanā, kā arī Spāre kļūs par vietu, kur gribas atgriezties: “Es ticu, ka kopā mēs varam padarīt bijušo Spāres muižu par vietu, kas vieno, iedvesmo un ir atvērta ikvienam.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ivaram Šteinbergam E.Veidenbauma literārā prēmija

00:00
26.11.2025
43

Nelielā pulkā dzejnieki un lasītāji Cēsu Izstāžu namā sasēduši aplī. Vēl klusas sarunas, tad arī Eduarda Veiden­bauma literārās prēmijas pasniegšanas ceremonija var sākties. To rīko E. Veiden­bauma muzeja “Kalāči” komanda. Četri    prēmijai izvirzītie dzejnieki – Alise Bogdanova, Kirils Ēcis, Līva Marta Roze un Ivars Šteinbergs – ir atšķirīgi, bet viņi ir tie, kuri vērtēšanas […]

Vpremija

Cēsīs diskutē par kvalitatīvu teātra piedāvājumu bērniem un jauniešiem reģionos

00:00
25.11.2025
81

“Kvalitatīvs teātra piedāvājums bērniem un jauniešiem reģionos. Izaicinājumi un iespējas” bija tēma, par kuru, atzīmējot teātra mēnesi, diskusiju rīkoja Starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas ASSITEJ nacionālais centrs Latvijā* . Saruna notika 10. novembrī Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs. Diskusijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, komponists un pētnieks, bijušais Smiltenes […]

Teâtru Diskusija 1

Patiess paldies savējiem

00:00
24.11.2025
85

Latvijas dzimšanas dienā līgatnieši ik gadu godina savējos, saka paldies par darīto pilsētas un pagasta, līdzcilvēku labā. Līgatnes Kultūras namā ikvienu sagaidīja pūtēju orķestris, uzmundrinot, radot svinīgu noskaņu. Svētku sarīkojuma īpašajā gaisotnē dziesmas, dejas, prieks mijās ar labiem vārdiem un pateicībām.    “Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulam novadnieki  ieteica savējos. Šogad par “Mūža ieguldījumu […]

A Janzeme

Konrāda nama pagalmā iestādīts sens koks

00:00
23.11.2025
90
2

Ikviens interesents bija aicināts piedzīvot unikālu notikumu, kad Cēsu vecpilsētā, Konrāda nama pagalmā, tika iecelts un iestādīts deviņus metrus augsts koks – divdaivu ginks. Klātesošie vēroja, kā kravas mašīnā atvestais koks ar ceļamkrānu tika pārcelts pāri ēkai un iestādīts sagatavotajā vietā. Atvestais koks bija rotājies ar koši dzeltenām lapām, kuru forma nedaudz atgādina tauriņu. Uzņēmuma […]

Ginks

Kūkas – garšīgi mākslas darbi

08:32
22.11.2025
68
1

Pirmssvētku noskaņā daudzi cēsnieki devās uz Cēsu tirgu, lai baudītu mākslu un garšas, jo kūkas taču priecē vispirms acis un tikai pēc tam atklāj savus garšas noslēpumus. Konkursam “Latvijas svētku garša” atsaucās desmit kūku cepējas ne tikai no Cēsīm un novada, arī kaimiņiem. “Gan cepēju, gan cēsnieku interese par konkursu bija ļoti liela. Ne viens vien […]

Tortes

Rehabilitācijas centram “Līgatne” - 30

00:00
22.11.2025
185

Rehabilitācijas centrs Līgatnē pastāv jau krietni ilgāk nekā 30 gadus. SIA “Rehabilitācijas centrs “Lī­gat­ne”” sākuma punkts ir 1995. gada 20. novembris, kad iestāde Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā kapitālsabiedrība. Lai arī juridiskais statuss mainījies, pamatdarbība ir nemainīga – profesionāla medicīniskā rehabilitācija un rūpes par katru pacientu. Centra vadītāja un valdes locekle Dace Klāmane, vaicāta, vai 30 […]

Lig 30

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
14
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
29
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
24
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
27
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
43

Tautas balss

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
27
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
23
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
26
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
22
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Jāatrod prieks, kas vieno

08:26
21.11.2025
25
1
Lasītāja O. raksta:

“Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
16

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054